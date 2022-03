ESAF Pratteln Fünf Monate vor dem Fest: Das Areal sieht langsam nach Schwingfest aus Die ersten Vorboten für das «Eidgenössische» Ende August in Pratteln sind zu erkennen, darunter das typische Sechseck für die Arena. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Bereits jetzt nimmt das Gelände des Schwingfests Form an. Zvg

Das Gelände, auf dem das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2022 in Pratteln stattfinden soll, nimmt langsam seine Festform an. Am Samstag wurden die Baustellenführer geschult, die dem interessierten Publikum die «Baustelle Esaf» erklären sollen. Dabei sind bis jetzt vor allem Wege angelegt worden.

Der Geruch von frisch geteertem Asphalt liegt an manchen Stellen in der Luft. Zuunterst liegt eine Plane, dann eine Schicht Kies der gröberen Sorte und zuoberst wie ein Zuckerguss der frisch aufgetragene schwarze Asphalt. Dieser wird entweder die 40 Tonnen schweren Lastwagen oder die von ihnen angelieferte grosse Arena stützen müssen. Und überall schauen Enden von Rohren heraus.

Die schwarzen Rohre sind für das Wasser: Frischwasser, das nicht nur für den traditionellen Brunnen am Fest fliessen muss, sondern auch Festbetrieb oder Toiletten versorgt. In die Gegenrichtung fliesst das Abwasser. Die anderen Rohre sind für allerlei Datenübertragungskabel, wie Internet, Lautsprecher, TV oder schlicht Strom reserviert. Insgesamt wurden 14 Kilometer Leerrohre verlegt.

Nicht alle Unebenheiten werden ausgeglichen

Das Land, auf dem das Festgelände nun Stück für Stück aufgebaut wird, wird von den Landeignern oder Pächtern in über hundert Verträgen dem Esaf zur Verfügung gestellt. Anders als in Zug, dem letzten Austragungsort, wurden Bodenunebenheiten nicht überall korrigiert. In der Arena – dort, wo die Sägemehlkreise gestreut werden – ist bereits neuer Rasen angepflanzt worden.

Das ganze Areal ist von der Bahnlinie, der Strasse und der Hochspannungsleitung eingekreist. Einzig der Panzersperre wurden einzelne Zähne gezogen. «Die werden nach dem Fest wieder eingesetzt», versichert Rolf Klarer, einer der Vizepräsidenten des Organisationskomitees. Auch die dazugehörige Hecke wird wieder angepflanzt. Dort wo die Panzersperre nun durchlässig ist, werden Tribünenteile stehen. Der Rest der Sperre wird unter der Arena «verschwinden».

Der Tribünenaufbau beginnt im Juni

Das OK hat auf kurze Wege geachtet. Festzelte, Sponsorenzelte, Athletenzelte oder der Gabentempel sind nicht weit von der Arena entfernt. Einer der zukünftigen Baustellenführer erklärt gerade, dass der Platz auch noch eine historische Dimension habe. An dieser und an Stellen in der Umgebung hat 1833 die Schlacht zwischen den Truppen der Stadt und der Landschaft stattgefunden. Das Hülftenschanz-Denkmal befindet sich fast in Sichtweite.

Die Baustellenführer haben vor dem Fest bereits viel Arbeit. Rund 4000 Personen haben sich für eine Besichtigung des Geländes während der Bauphase angemeldet. Die Vertreter des OK tragen bereits die Esaf-«Uniform»: beige Hosen, grüne Polo-Shirts, eine genauso grüne Baseball-Kappe und ein graues Jäckchen. Alles mit dem offiziellen Emblem versehen. Klarer bestätigt:

«Wir sind auf Kurs.»

Mit dem Tribünenaufbau wird im Juni begonnen. Mit grösseren Schwierigkeiten wird nicht mehr gerechnet. Die Baselbieter Delegation hat sich mit über hundert Personen vor drei Jahren nach Zug begeben, um deren Arbeit zu begutachten. Ebenso kommen aus dem glarnerischen Mollis, dem nächsten Austragungsort, ähnlich viel Personen, um dem Prattler OK über die Schultern zu schauen.

An der Baustellenzufahrt befinden sich am Rande noch ein paar Gärten. Einer der Hobby-Gärtner blickt von seiner Arbeit auf. In diesem Jahr dürfte es nichts werden, mit ruhig im Liegestuhl liegen. Dafür ist er voll dabei und weiss, was auf dem Platz gerade läuft. Auf der anderen Seite der Bahnlinie, wo auch einzelne Elemente des Festes stationiert werden, röhrt ein Mofa, danach ist plötzlich die Stille auf dem Areal greifbar.

Aus der Ferne hört man Kirchenglocken. Die Vögel zwitschern, das Areal liegt ganz ruhig da. Die Ruhe vor dem Sturm. Am Wochenende vom 26. bis 28. August werden die Schwinger für Freudenschreie, Applaus und Jauchzer sorgen. Bevor dann bis gegen Ende Jahr wieder alles abgebaut wird.

