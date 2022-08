Tanzshow «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» am ESAF in Pratteln

ESAF Tanzshow «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» nimmt konkrete Formen an Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest gib es längst nicht nur nationale Traditionen zu sehen: Das Projekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» der Gemeinde Pratteln, zeigt im Kultur- und Sportzentrum Trachten gemeinsam Volkstänze aus der ganzen Welt. Alan Heckel Jetzt kommentieren 13.08.2022, 18.36 Uhr

Das Projekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» bringt internationales Flair an das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Juri Junkov

In den letzten Wochen und Monaten hat sich Pratteln kontinuierlich in den Ort verwandelt, der die Schweiz zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest zu Gast haben wird. Jeder, der einen Blick über das ESAF-Festgelände schweifen lässt, merkt, dass Pratteln für den grossen Event bereit sein wird. Hinter den Kulissen arbeitet man immer noch an den letzten Details, damit alles perfekt ist, wenn am letzten Augustwochenende das ganze Land zuschaut. Beispielsweise im Kultur- und Sportzentrum, wo am Freitagabend Frauen und Männer in allerlei Trachten gemeinsam Volkstänze üben.

Sie alle gehören zum Projekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» der Gemeinde Pratteln, in der Menschen aus rund 100 Nationen wohnen. Die Verbindung von einer traditionellen Schweizer Sportart in einer multikulturellen Gemeinde liegt dem Ganzen zugrunde und wird anhand von Trachten veranschaulicht, die das Gemeinsame und das Eigene symbolisieren.

Tänzerinnen und Tänzer aus über 20 Ländern – von Aserbaidschan bis Uganda –, die allesamt in der Region wohnhaft sind, studieren nun zusammen 14 Volkstänze ein. Die meisten sind paarweise da, einige Länder sind nur durch eine Person vertreten. «Sie alle sind absolute Cracks in ihrem Bereich, arbeiten als Tanzlehrer oder sind grosse Talente», erklärt Andrea Sulzer von der Gemeinde. Dass das Gesamtbild bei der dritten von insgesamt fünf Proben noch nicht ganz perfekt ist, liegt an der Tatsache, dass die besagten Cracks nicht nur die eigenen, sondern mindestens drei «fremde» Tänze performen, was ganz schön anspruchsvoll ist. Denn für die kurdische Tanzlehrerin ist ein Baselbieter Volkstanz genauso unbekanntes Terrain wie es ein kroatischer für das Paar aus Finnland ist.

Menschen aus über 20 Nationen tanzen zusammen. Juri Junkov

Konzentration und Spass bei den Proben

Damit die Bewegungen bis zum grossen Auftritt zu einer harmonischen Einheit werden, sind mit Saruga Jay, Dagmar Setz und Sarah Berger drei Choreografinnen im Einsatz. Letztere gibt gerade einen Kommentar dazu ab, was an der zuletzt performten Nummer verbessert werden müsste. Die Atmosphäre ist trotzdem recht entspannt. Konzentration und Spass halten sich die Waage, konstruktive Einwürfe der Teilnehmenden sind immer wieder zu hören, mit jeder Wiederholung wird die Choreografie besser.

«Die könnten eigentlich schon jetzt auftreten», entfährt es Beatrice Jäggi vom Bürgerhaus Pratteln, wo derzeit im Rahmen von «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» eine aufs Schwingen bezogene Ausstellung zu diesem Thema stattfindet. Neben Jäggi schauen auch Marianne Gysin und Shqipe Sylejmani, zwei der insgesamt vier Botschafterinnen, den Proben zu. Beide haben einen unterschiedlichen Background und sind genau deshalb die Idealbesetzung. Die Bäuerin aus Oltingen, die Baselbieter Trachtenschneiderin schlechthin, und die Prattler Kulturschaffende albanischer Abstammung sind in verschiedenen Kreisen zu Hause, die sich nun bei «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» überschneiden. Eine «grosse Ehre» sei die Anfrage, Ambassadorin zu werden, gewesen, findet Sylejmani, die «sofort zugesagt» hat. Ähnlich äussert sich Gysin, die Worte «genial» und «mega» fallen.

Es wird konzentriert geprobt, doch der Spass kommt nicht zu kurz. Juri Junkov

«So viele Traditionen auf einem Haufen – wo auf der Welt gibt es das sonst?»

Wenn man die beiden Frauen beobachtet, zweifelt man keine Sekunde, dass sie die Freude, die sie bei diesem Projekt verspüren, an andere weitergeben können. «Ich bin von der Vielfältigkeit der Trachten überwältigt», schwärmt Marianne Gysin. Shqipe Sylejmani spinnt die Vielfalt noch eine Stufe weiter: «So viele Traditionen auf einem Haufen – wo auf der Welt gibt es das sonst?» Die Frage, welcher Volkstanz sie besonders fasziniert, beantworten die zwei Botschafterinnen nach kurzer Absprache mit Sri Lanka. «Weil hier im Gegensatz zu den europäischen Tänzen die Hände eine viel grössere Rolle spielen», so Gysin.

Am 26. August, dem ersten ESAF-Tag, findet im Eventdorf das «Fest der Trachtentänze» statt. «Der Eintritt ist frei», erwähnt Sylejmani explizit und hofft, dass möglichst viele Leute vorbeikommen. Diese sollen übrigens nicht nur nur in der Zuschauerrolle verharren. «Wir haben uns etwas überlegt, mit dem wir alle, die da sind, national berühmt machen können ...»

