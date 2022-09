Russisch-Unterricht von «Z»-Verein: Balser SVP verlangt Antworten

Esaf-Vorfall Russisch-Unterricht von «Z»-Verein: Basler SVP verlangt jetzt Antworten Der Verein Russkij Basel, der am Esaf-Festumzug mit einem «Z» an einer Tracht Empörung hervorrief, bietet Unterricht für Schulkinder aus beiden Basel an. Die Basler SVP hat das auf den Plan gerufen. Benjamin Wieland 05.09.2022, 16.08 Uhr

Das «Z» des Anstosses: Trachtenträgerin des Vereins Russkij Basel am Schwingfest-Umzug in Pratteln. Benjamin Wieland

Die Basler SVP will vom Regierungsrat Antworten zu Russkij Basel und seinen Sprachkursen. Der umstrittene Verein unterrichtet Schülerkinder öffentlicher Schulen aus Basel-Stadt und Baselland in Russisch. SVP-Grossrätin Jenny Schweizer hat einen Vorstoss eingereicht, in dem sie unter anderem in Erfahrung bringen will, in welcher Form der Verein in den Genuss von öffentlichen Geldern kommt, ob die Zusammenarbeit überprüft wird – und ob gewährleistet ist, dass Kinder mit ukrainischen Wurzeln keiner Propaganda ausgesetzt sind.

Der Verein geriet in die Schlagzeilen, weil am Festumzug im Rahmen des Eidgenössischen Schwingfests eine Teilnehmerin ein «Z» an ihrer Tracht trug. Der Sprachunterricht ist Teil des Programms HSK, was für «Heimatliche Sprache und Kultur» steht. In dessen Rahmen erhalten in den beiden Basel rund 4000 Schulkinder mit ausländischen Wurzeln Sprachkurse. Russkij Basel ist einer von 40 Anbietern.

Streichung wäre ein Präzedenzfall

Mit ihrer Interpellation will Schweizer auch in Erfahrung bringen, ob der Regierungsrat den Verein bereits von der Liste der HSK-Anbieter gestrichen hat. Das Basler Erziehungsdepartement (ED) schreibt auf Anfrage der bz, dass das nicht der Fall sei. Die Bewilligung für HSK-Unterricht werde jeweils für vier Jahre ausgestellt, schreibt ED-Sprecher Simon Thiriet. Und:

«In den letzten Jahren wurde noch nie eine Bewilligung entzogen.»

Das ED gab aber schon vergangenen Woche bekannt, mit den Verantwortlichen des Vereins das Gespräch zu suchen wegen des Vorfalls in Pratteln. Zuletzt habe es im vergangenen Mai einen Besuch bei der Gruppe gegeben.

Laut den Merkblättern zum HSK-Unterricht finanzieren die Anbieter ihre Lehrkräfte selber und stellen die Leistungen den Erziehungsberechtigten in Rechnung. Doch die Trägerkantone überlassen den Gruppierungen unter anderem Räumlichkeiten ohne Kostenfolge. In einem Dokument heisst es:

«Der Kanton unterstützt die bewilligten Trägerschaften, indem er ihnen den nötigen Schulraum kostenlos zur Verfügung stellt, organisatorische und administrative Unterstützung bietet und spezifische Weiterbildungen für Koordinationspersonen und Lehrpersonen anbietet.»

Russkij Basel beschreibt sich auf seiner Website, die seit einigen Tagen nicht mehr aufrufbar ist, als unabhängig sowie politisch und konfessionell neutral. Zweifel daran kamen spätestens dann auf, als eine Recherche von «SRF» ergab, dass Vereinsmitglieder an Anlässen der sogenannten Nachtwölfe aufgetaucht sind.

Die Motorrad-Gang steht offen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und unterstützt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Auch bei den Nachtwölfen ist das «Z», mit dem die russischen Streitkräfte ihre Truppen in der Ukraine kennzeichnen, allgegenwärtig.

Der «Blick» wiederum schreibt, die Präsidentin des Vereins habe 2020 gar eine Ehrenmedaille erhalten, direkt aus der Hand des russischen Botschafters in Bern. Begründung: Die Empfängerin der Auszeichnung habe sich verdient gemacht bei der Bewahrung der Erinnerung an die «gefallenen Verteidiger des Vaterlands». Gemeint sind die Soldaten der Roten Armee, die im Verlaufe des Zweiten Weltkriegs fielen.

«Z»-Trägerin wird als Putin-Fan beschrieben

Der Verein stellte sich laut einem Beitrag der «Basler Zeitung» auf den Standpunkt, die Frau mit der Tracht mit dem «Z» habe die Brosche schon zuvor getragen, also lange vor der «militärischen Spezialoperation», wie der Krieg gemäss offiziellem russischem Wortlaut heisst. Das «Z» stehe für den ersten Buchstaben ihres Vornamens.

«20 Minuten» zitierte eine Frau, die angab, die Gruppierung gut zu kennen. Sie widersprach dieser Darstellung: Bei der «Z»-Trägerin handele es sich um eine glühende Unterstützerin von Putin und Russlands Aggression gegen sein Nachbarland. Der Verein Russkij Basel antwortete nicht auf die diversen Anfragen der bz.

Laut Erziehungsdepartement Basel-Stadt sind derzeit 31 Kinder aus Basel-Stadt und Baselland in den Kursen des Vereins immatrikuliert. Weitere drei Kinder stammen nicht aus den beiden Basel.