Liestal: Café an der Salzgasse in neuen Händen

Etna Bar Cannoli und Cornetti an der Salzgasse: Liestaler Café in neuen Händen Seit zwei Jahren gibt es die «Etna Bar Pasticceria» in Basel. Nun haben die drei Männer ein zweites Lokal in der Baselbieter Hauptstadt eröffnet. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Mendez, Luca Perna und Orazio Palumbo (v.l.) in ihrem Liestaler Lokal. Kenneth Nars

«Es hat sich gar nicht so viel verändert», sagt eine junge Frau, als sie am Mittwochnachmittag ins Café an der Liestaler Salzgasse tritt und sich umschaut. Viel verändert hat sich tatsächlich nicht – Mobiliar und Design sind noch dasselbe, aber hinter der Theke stehen nicht die drei Frauen, die vergangenes Jahr das Restaurant «Pane e Pasta» eröffnet haben, sondern drei Männer: Seit zwei Wochen betreiben Manuel Mendez, Luca Perna und Orazio Palumbo die «Etna Bar Pasticceria».

Es ist bereits der zweite Standort des Familienunternehmens, wie Luca Perna erzählt: Vor zwei Jahren hat er gemeinsam mit Vater Antonio, Schwager Manuel Mendez und Familienfreund Orazio Palumbo ein sizilianisches Café an der Kapellenstrasse in Basel eröffnet. «Wir haben schon länger nach einem Lokal in Liestal gesucht», so Perna. Auf ihre Anfrage bei den ehemaligen Inhabern haben sie eine Zusage erhalten. Unterstützt werden die Männer von ihren Ehefrauen, Geschwistern und Eltern.

«Wollen lange hier bleiben»

Das Angebot im neuen Liestaler Lokal ähnelt demjenigen in Basel. Mittags gibt es Pizza, Pinsa, Lasagne und andere italienische Spezialitäten, zum Verkauf stehen auch Wein und italienische Produkte. Weiter bieten die Männer Kaffee, Getränke, italienisches Süssgebäck, Apéroplatten und Catering an. Die Produkte werden von Orazio Palumbo selber hergestellt. Gelernt hat der gebürtige Sizilianer das Handwerk als neunjähriger Junge bei einem Konditor in seiner Heimat.

Auch den Pizzateig macht Palumbo selber. Er verwende nur wenig Hefe und lasse den Teig lange ruhen, wodurch die Pizza nicht schwer im Magen liege. «Man kann eine riesige Pizza essen und fühlt sich danach trotzdem gut», erzählt Perna.

Doch wie wollen die drei Männer es schaffen, im Stedtli konkurrenzfähig zu bleiben und nach den Wechseln der vergangenen Jahre in der Salzgasse zu bestehen? «Unsere Stärke liegt darin, dass wir ein Familienunternehmen sind und täglich alles selber herstellen», so Perna.

«Wir gehen sparsam mit Ressourcen um und haben viel Unterstützung von unserer Familie.»

Man habe vor, in Liestal künftig längere Öffnungszeiten anzubieten. Perna: «Wir wollen lange hier bleiben – und geben unser Bestes, um das zu erreichen.»

Letzter Wechsel vor einem Jahr

Das Vorgänger-Restaurant «Pane e Pasta» war erst im Oktober vergangenen Jahres von Lina Oehler als Inhaberin, Deborah Tschopp als Betriebsmanagerin und Fabienne Frei als stellvertretende Geschäftsleiterin eröffnet worden. Neben Mittagsmenus boten die drei Frauen Gebäck und Kuchen, Kaffee, Pinsa und Apéroplättli an. Zuvor befand sich am selben Standort das «Pane con Carne».

Klappen wollte es aber auch mit dem «Pane e Pasta» nicht: Wie Yves Oehler, Ehemann der ehemaligen Inhaberin, erklärt, musste das Restaurant wegen gesundheitlicher Probleme und Schwierigkeiten bei der Personalsuche geschlossen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen