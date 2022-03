Ettingen Der Werkhof zieht weg – das schafft mitten im Dorf Platz für neue Ideen Das Strassendorf Ettingen hat keinen zentralen Ort, obwohl die Bevölkerung sich einen solchen wünschen würde. Doch bald werden im Zentrum sieben Parzellen für eine Neuplanung frei. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Wo derzeit Material gelagert wird, könnte in Zukunft das neue Ettinger Zentrum sein. Nicole Nars-Zimmer

Es gab in Ettingen vor einigen Jahren ein Wunschbuch, in das die Bevölkerung schreiben durfte, was sie in der Gemeinde gerne hätte. Genannt wurde, dass das Dorf ein Zentrum brauche, etwa einen Dorfplatz, auf dem ein Markt und Kultur stattfinden. Wichtig war, dass der Ort für die Älteren attraktiv werde.

Diese Wünsche könnten in Erfüllung gehen. Denn mit dem Umzug des Werkhofs an den Siedlungsrand wird bald zentral eine beträchtliche Fläche frei; insbesondere dann, wenn man die umliegenden Parzellen einbezieht. Diese gehören alle der Gemeinde.

Ein Spielplatz nicht nur für Kinder

Der Gemeinderat sieht in dieser Konstellation «eine Chance, etwas fürs Dorf zu tun», sagt Gemeindepräsidentin Sibylle Muntwiler-Stöcklin – nämlich sieben Parzellen koordiniert zu beplanen und so ein attraktives Zentrum zu schaffen.

Ettingen habe zwar den ländlichen Charakter beibehalten. «Aber wir sind ein Strassendorf, wir haben keinen zentralen Ort», so Muntwiler:

«Wichtig ist, dass wir etwas für die ganze Bevölkerung tun.»

Eine Arbeitsgruppe hat die Ideen aus der Bevölkerung gebündelt. Ein Planungsbüro hat vorgeschlagen, wo was hinkommen könnte. Wo heute der Werkhof steht, soll es einen Dorfplatz geben, mit Bäumen, umgeben von Gewerbe, Alterswohnungen und einem Café.

Eine einheitliche Gestaltung

Westlich davon sehen die Planer den «Hofstatt-Park» vor; an dessen Rand «innovative Wohnformen» wie Mehrgenerationenhäuser oder Wohngemeinschaften. Der Spielplatz soll auch Erwachsenen Bewegungsmöglichkeiten bieten.

Beim Gemeindehaus soll es einen Markt- und Veranstaltungsplatz geben, zudem ein Parkhaus. Das ehemalige Feuerwehrmagazin, das derzeit leer steht, könnte als Kulturraum dienen. Das ganze Areal soll einheitlich gestaltet werden.

Doch all diese Ideen sind nicht in Stein gemeisselt. Sie werden am 17. März der Bevölkerung präsentiert. Herauskommen wird in einigen Jahren wohl ein Quartierplan. Die Gemeindeversammlung wird zum Ganzen Ja oder Nein sagen können. Die Umgestaltung des Zentrums mache wohl nur als Ganzes Sinn, wie Muntwiler betont. Die Umsetzung könne aber etappiert geschehen.

Private Investoren sind gesucht

Bis es soweit ist, wird in Ettingen aber noch viel diskutiert werden. In der Zwischenzeit wird der Gemeinderat über Zwischennutzungen des Werkhofs nachdenken.

Ein Knackpunkt ist die Finanzierung. Ettingen hat nicht viel Geld. Man werde wohl private Investoren suchen müssen, sagt Muntwiler. Ob diese dann bereit sind, die öffentlichen Nutzungen zu finanzieren, ist eine offene Frage. Allenfalls werde man eine Parzelle verkaufen, um den Rest zu finanzieren.

