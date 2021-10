Ettingen: Neuer Waldfriedhof geplant

Ettingen Aufstellen von Kreuzen oder Grabkerzen verboten: Bestattungs-Institut plant neuen Waldfriedhof im Baselbiet In Ettingen soll ein neuer Waldfriedhof entstehen – die Behörden haben das Projekt bewilligt, stellen aber hohe Auflagen. So sollen etwa Spaziergänger nicht bemerken, dass sie sich auf einem Friedhof befinden.

Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

In diesem Waldstück in Ettingen ist die letzte Ruhestätte geplant. Roland Schmid

In Ettingen gibt es bald einen neuen Friedhof. Einen Friedhof im Wald. Ein Bestattungsinstitut hat das Projekt Waldruhe Ettingen lanciert. In einer Parzelle im Gebiet Im Schai, am südwestlichen Rand des Siedlungsgebiets, soll künftig Asche verteilt werden. Särge oder Urnen sind nicht erlaubt, ebenso wenig Kreuze, Kerzen, Ruhebänke oder ähnliches. Spazierende, die den Waldfriedhof queren, sollen kaum bemerken, dass sie sich auf einer Grabstätte befinden.

«Wir stellen fest, dass immer weniger Leute auf einem klassischen Friedhof begraben werden wollen», sagt Silvan Striby, Geschäftsführer von Basler Bestattungen mit Sitz in Aesch. «Mit dem neuen Waldfriedhof wollen wir die Möglichkeit anbieten, dass die Asche im Wurzelbereich von Bäumen oder Sträuchern eingebracht werden kann. Das wird ein wunderbarer Ort des Gedenkens.»

Aufstellen von Kreuzen oder Grabkerzen verboten

Für Waldfriedhöfe wird eine Bewilligung benötigt. Es handelt sich um eine «nachteilige Nutzung des Waldbodens», wie das im Behördenjargon heisst. Beim Ettinger Projekt endete die Einsprachefrist per heute Montag. Projektverfasser Silvan Striby will den Waldfriedhof Anfang 2022 eröffnen. Mit Beschwerden rechnet er nicht. «Diese Nutzung ist keine, die stört.» Auch Ettingen steht hinter dem Vorhaben. Gemeindepräsidentin Sibylle Muntwiler sagt:

«Wir finden das eine gute Sache und unterstützten das Projekt.»

Die Projektauflage ist bislang nicht öffentlich aufgelegt. Doch die Auflagen dürften streng sein – das zeigte sich beim Waldfriedhof in Ziefen, der 2015 eingeweiht wurde. Damals verfügte das Amt für Wald, dass die Bodenvegetation nicht gemäht werden darf. Ebenso untersagt wurde das Aufstellen von Grabkerzen, Fotos, Pflanzen sowie Blumen oder sonstigem Schmuck. Fixe Installationen kommen ebenfalls nicht in Frage. So wird es auch im Ettinger Wald keine Grabsteine, Zäune, Abschrankungen, Hinweis- oder Namensschilder geben.

Eine Ausnahme ist jedoch gestattet, wie Silvan Striby sagt: «Ich werde an den Bäumen kleine Metallplaketten mit einer Nummer anzubringen.» Mit einem Verzeichnis und einer Karte sind somit alle «Gräber» für Angehörige rasch wieder lokalisierbar. Aber auch Striby betont: «Der Wald bleibt Wald!»

Asche im Rhein verstreuen ist ebenfalls beliebt

Der Ettinger Waldfriedhof wird der fünfte seiner Art im Baselbiet. In Diegten und in Langenbruck bieten die jeweiligen Bürgergemeinden Waldfriedhöfe an. Der erwähnte Waldfriedhof in Ziefen wird von der Thurgauer Friedwald GmbH betrieben. Sie besitzt weitere so genannte Friedwälder in der Region, in Eptingen, aber auch in Dornach und in Nuglar-St. Panthaleon. Allschwil beschloss 2019, dass auf dem Friedhof Urnen aus abbaubarem Material bei Bäumen vergraben werden dürfen.

Der Friedhof Hörnli wiederum richtete 2012 den so genannten Weissen Garten ein, bepflanzt mit weissblühenden Sträuchern und Blumen – daher der Name. In diesem Areal kann Asche von Verstorbenen direkt in die Erde gegeben werden. Das Angebot wird erst mässig genutzt, wie Dominik Heiber, Stellvertretender Leiter Friedhöfe Basel, auf Anfrage sagt. Bislang hätten zwölf Personen den Weissen Garten als letzte Ruhestätte gewählt.

Trotzdem steigt die Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen – und somit auch das Angebot. Das hat aber auch mit der liberalen Gesetzeslage zu tun. In der Schweiz gibt es – anders als in Deutschland – keine Friedhofpflicht. Sterbliche Überreste dürfen grundsätzlich privat beigesetzt werden. Basel-Stadt erlaubt seit dem vergangenen Jahr ganz offiziell, Asche von Verstorbenen in Gewässern zu verstreuen.

Basler Bestattungen hat deshalb auch Beisetzungen im Rhein ins Angebot aufgenommen. «Man kann dafür eine Fähre mieten», sagt Silvan Striby. «Das Angebot ist gerade bei Heimwehbaslern beliebt, die als ihren letzten Willen festlegen, dass ihre Asche im Rhein verstreut werden soll.»