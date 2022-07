Orchideen in der Ettinger Tramschlaufe wurden gestohlen

Ettingen Sinnlose Tat: Unbekannter hat in der Tramschlaufe seltene Orchideen geklaut Orchideen suchen sich ihren Standort sehr sorgfältig aus. Man kann sie nicht von irgendwo nehmen und anderswo neu setzen. Doch in Ettingen hat das eine unbekannte Person versucht. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 04.07.2022, 19.30 Uhr

Die Spitzorchis an der Tramendschlaufe Ettingen sind verschwunden. Zvg

Sie waren eine Augenweide, nicht nur für alle, die seltene Natur zu schätzen wissen: Die beiden Spitzorchis, die noch vor kurzem in der Tramwendeschlaufe in Ettingen standen. Dass sie überhaupt dort wuchsen, war ein Riesenglück. Denn Orchideen lassen sich nicht gezielt pflanzen.

Man kann höchstens gute Bedingungen für sie schaffen und hoffen, dass eine Pflanze auftaucht und sich dort dann auch wohlfühlt. Die Gemeinde, die die Schlaufe im Auftrag der Baselland Transport (BLT) unterhält, mäht dort möglichst selten, Dünger kommt grundsätzlich nicht zur Anwendung – zusammen mit dem trockenen Boden sind das eigentlich gute Bedingungen für die seltenen Pflanzen.

Die Spitzorchis fühlte sich in Ettingen wohl. Zvg

Trotzdem war es für den Werkhof eine Überraschung, als erst eine, dann eine zweite Spitzorchis blühte. Werkhofleiter Marcel Huber sagt:

«Das war ein bisschen wie ein Lottosechser.»

Erst wirkten die Ettinger Spitzorchis unauffällig wie ein Kraut, erst nach drei bis vier Jahren begann die eine, danach auch die andere zu blühen. «Die Idee war, dass es in der Schlaufe über die Jahre immer mehr Spitzenorchis gegeben hätte.»

Mitsamt der Wurzel heimgenommen

Huber sagt «hätte» – denn vor einigen Tagen machte ein orchideenbegeisterter Tramfahrer eine ernüchternde Entdeckung: Die beiden Spitzorchis waren weg. Sie waren nicht ausgerissen worden, sie lagen auch nicht herum. Eine unbekannte Person hatte sie mitsamt der Wurzel entfernt.

«Offenbar hat sie jemand gezielt ausgegraben», sagt Franziska Hindermann Maillard, Präsidentin des Naturschutzvereins Ettingen. Über die Motivation der Täterin oder des Täters kann sie nur spekulieren:

«Vielleicht fand jemand die Blüten einfach schön und hat sie mitgenommen, um sie bei sich daheim zu setzen.»

Ob die geschützten Orchideen dies überstünden, sei dahingestellt. Orchideen sind teilweise stark gefährdet, die Spitzorchis gilt in Mitteleuropa sogar als sehr selten. Das Ausgraben dürfte eine Straftat darstellen, weil alle einheimischen Orchideenarten schweizweit geschützt sind.

Aber vor allem ergibt die Tat in Ettingen keinen Sinn. Werkhofleiter Huber sagt:

«Wer das getan hat, hatte vielleicht Freude an Orchideen, aber keine Ahnung davon. Denn so rausgenommen überleben die beiden Pflanzen sicher nicht.»

Orchideen müssten sich selber einen Standort finden, an dem sie sich wohlfühlen. Dafür müsse vieles stimmen, etwa ein geeigneter, trockener Boden, die richtigen Pilzsporen im Boden und die richtigen Pflanzen und Bäume in der Umgebung. «Sie einfach in den eigenen Garten setzen, weil sie einem gefallen, das geht nicht.»

Deshalb wird der Ettinger Werkhof keine neue setzen. «Orchideen holt man nicht einfach in der Gärtnerei», betont Huber. Hoffnung besteht trotzdem: Womöglich befinden sich in der Tramendschlaufe noch Sporen, aus denen neue Spitzorchis wachsen.

