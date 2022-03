Viele Wünsche an Mitwirkungsanlass für neues Zentrum in Ettingen

Ettingen Neues Dorfzentrum: Bevölkerung darf träumen, über Geld wird später geredet An einer Mitwirkungsveranstaltung sammelte die Gemeinde Ideen, wie der neue Dorfplatz in Ettingen genutzt werden könnte. Noch unklar ist, wie die finanziell klamme Gemeinde das Vorhaben finanzieren soll. Michel Ecklin 19.03.2022, 05.00 Uhr

Ein Werkhof und viel unternutzte Fläche: So präsentiert sich derzeit das Areal mitten in Ettingen, das bald neu beplant werden kann. Nicole Nars-Zimmer

Ein Platz mitten in Ettingen, zum Sitzen, Verweilen und Treffen für Jung und Alt, möglichst an der Sonne; ein öffentlicher Garten mit Hochbeeten; möglichst hohe Kletterbäume für Kinder; eine wöchentliche Kleidertauschbörse, eine Reparaturwerkstatt und Bandproberäume: An Wünschen und Träumen, wie man die frei werdenden Areale rund um den alten Werkhof in Ettingen nutzen könnte, fehlt es in der Bevölkerung nicht, das wurde an einer Mitwirkungsveranstaltung am Donnerstag für die Bevölkerung deutlich.

Weil der Ettinger Werkhof demnächst an den Rand der Siedlung zieht, wird, zusammen mit angrenzenden Parzellen im Besitz der Gemeinde, mitten in der Ortschaft ein grosses Areal zur Neugestaltung frei. Ideen für eine neue Nutzung des Areals zu sammeln, das war das Ziel des Anlasses. Gemeinderat Andreas Stöcklin begründete dies so:

«Wir müssen als Erstes klären, was wir wollen.»

Dabei fiel auf: Die von den rund 50 Teilnehmenden geäusserten Wünsche waren weitgehend kompatibel mit dem Ideenkatalog, den bereits eine Arbeitsgruppe erstellt hatte. Es gibt in Ettingen eindeutig den Wunsch, dem Dorf ein Zentrum zu geben, und zwar in Form eines Dorfplatzes. Denn das fehlt dem heutigen Strassendorf.

Womöglich andere Nutzungen notwendig

Als weitere denkbare Nutzungen kristallisieren sich ein Familienzentrum, mehr Raum für die Jungen, für Kinder und für Veranstaltungen heraus, und das ganze Areal soll möglichst grün sein. Diese Vorstellungen wurden alle notiert, in den kommenden Monaten soll daraus ein räumliches Konzept werden, das dann wieder mit der Bevölkerung diskutiert wird.

Die Frage wird dann sein, welche Ideen auch tatsächlich umsetzbar sind – und ob nicht auch Nutzungen notwendig werden, die an der Mitwirkungsveranstaltung nicht bevorzugt wurden. So hält der Gemeinderat ein Alterszentrum für nötig. Ein Vorhaben, dessen Notwendigkeit die Teilnehmenden zwar nicht in Abrede stellten. Aber das zentrale Areal, das «Filetstück der Gemeinde», solle ein «Ort für alle» werden, also für möglichst alle Altersgruppen, wurde betont.

Unumgänglich, private Investoren zu finden

Auch die Idee, Bauten zum Wohnen, womöglich für spezielle Wohnformen, zu bauen, kommt eher mässig an. Wenn, dann beim Feuerwehrmagazin, also abseits, damit auf dem neuen Dorfplatz Lärm möglich ist; denn, wie mehrfach gesagt wurde:

«Wir Ettinger festen gerne.»

Nur: Ein gewisser Anteil an renditeorientierer Nutzung wird nötig sein, und dafür wird man wohl private Investoren suchen müssen. Das gab Gemeinderat Stöcklin deutlich zu erkennen. «Sonst müssen wir alles über Steuern finanzieren, das ist unmöglich», stellte er angesichts der bescheidenen Finanzkraft der Gemeinde klar.

Ein Teilnehmer wurde noch deutlicher: «Wir müssen einen Investor finden, der sagt, welche Nutzungen für ihn finanziell aufgehen. Erst dann können wir sagen, was wir wollen.» Dem entgegnete eine Frau:

«Einige werden nervös, wenn es ums Geld geht. Wir sollten uns aber Zeit nehmen, Visionen zu entwickeln.»

Klar ist: Es war in Ettingen nicht die letzte Diskussionsrunde übers neue Zentrum.