Euro-Airport: Verwaister Jumbo endet wohl doch nicht als Coladose

Euro-Airport Die unglaubliche Geschichte einer 747, die wohl doch nicht als Cola-Dose endet Bestellt, aber nicht abgeholt: Statt einen saudischen Prinzen zu transportieren, stand eine Boeing 747 fast zehn Jahre am Euro-Airport herum. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Die Boeing 747-8i beim Abflug am 10. April 2022. Gut möglich, dass der Jet wieder am Euro-Airport auftaucht – zum Vollfrachter umgebaut. Thomas Frei

Die Erleichterung am Euro-Airport muss gross gewesen sein, als der weisse Riesenvogel auf Nimmerwiedersehen abhob. Fast ein Jahrzehnt lang stand der fast fabrikneue Jumbo-Jet am Boden. Mit Ausnahme von zwei kurzen Testflügen setzte er sich nur in Bewegung, wenn er im Weg stand und umparkiert werden musste. Das konnte durchaus vorkommen, bei einer Flügelspannweite von 68,5 Metern.

Wohin mit dem Ding? Das fragten sich wohl auch die Eigentümer der Boeing 747-8i, die im Dezember 2012 in Basel landete. Über neun Jahre danach, am 10. April 2022, wurde die Frage beantwortet. Der Jet, der noch immer seine Werkregistration N458BJ trug, flog davon – Ziel: Pinal Airpark, USA. In der Wüste von Arizona endet Fluggerät, das niemand mehr will.

Da steht sie noch immer: die 747-8i im Pinal Park. Flightradar24

Noch immer steht die 747 im Pinal Airpark, das zeigen aktuelle Radardaten. Doch für dieses Modell dürfte der Flugzeugfriedhof nicht die letzte Station gewesen sein. Dafür ist die 747-8i – zwei Flugzeuge des gleichen Typs sollen künftig als Präsidentenmaschinen der Air Force One dienen – in einem zu guten Zustand, mit ihren insgesamt erst etwas über 40 Flugstunden.

Gesichert ist wenig über die Gründe für das ungewöhnliche Schicksal, das der 747-8i widerfuhr. Diskretion ist ein hohes Gut im Geschäft mit Privat- und Regierungsjets. Klar ist aber: Eigentlich hätte der Flieger zum VIP-Jet ausgebaut werden sollen, und das ist auch der Grund, weshalb Basel-Mulhouse vorläufige Endstation war: Am Euro-Airport sind mehrere Unternehmen auf den Luxus-Innenausbau von Flugzeugen spezialisiert.

Künftiger Eigentümer starb in Genf

Doch der designierte Besitzer von N458BJ, der saudische Prinz und Thronnachfolger Naif ibn Abd al-Aziz Al Saud, starb im Juni 2012 in Genf, angeblich nach einem medizinischen Eingriff. Vom Königshaus wollte die Boeing 747-8i, das «i» steht für intercontinental, offensichtlich niemand übernehmen.

Im Dezember desselben Jahres wurde das Flugzeug, das wohl erst angezahlt war, von der Kelly Air Force Base in Texas nach Basel überführt. 2014 gab es einen Testflug, und auch Anfang April dieses Jahres hob das Flugzeug nochmals ab, flog zwei Stunden über dem Jura.

Für Umnutzung bräuchte es seitliche Frachttore

Eingetragen war das Flugzeug auf die «Bank of Utah Trustee», die, so vermuten es Insider, wohl den Auftrag für Boeing vorfinanziert hat. Da ein Flieger am Boden nur Kosten verursacht – für den Standplatz und minimale Wartungsarbeiten – versuchten die Eigentümer erstmals 2014, den Jet zu verkaufen. Das war der Zweck des damaligen Testflugs. Doch der Markt für derart grosse Passagiermaschinen ist ausgetrocknet. Ein Abnehmer fand sich offensichtlich nicht.

Am binationalen Airport wurde schon lange spekuliert, dass Boeing N458BJ als Prototypen für den Umbau von Passagiermaschinen dieses Typs zu Vollfrachtern nutzen könnte. Dieses Gerücht scheint sich jetzt zu bewahrheiten.

Die Zulassung gilt jetzt bis ins Jahr 2025

Boeing ist neuer Eigentümer von N458BJ. Kürzlich habe die amerikanische Zulassungsbehörde (FAA) den Flieger wieder auf seinen Hersteller eingetragen, berichtet bsl-mlh-planes.net. Das in der Regel bestens informierte Portal geht deshalb nicht davon aus, dass die 747 als Ersatzteilspender dienen muss, wie so viele der Maschinen im Pinal Airpark. Auch sei N458BJ in den Wochen vor dem Transport teuer hergerichtet worden - das wäre nur für den Überflug nach Arizona nicht notwendig gewesen.

Zudem gelte die anfänglich befristete Zulassung nun bis zum April 2025. Auf dem Portal bsl-mlh-planes heisst es:

«Damit ist eine Umrüstung zum Frachter wieder wahrscheinlicher geworden.»

Alles weist darauf hin, dass N458BJ künftig regelmässig in der Luft zu sehen sein wird – und nicht als Coca-Cola-Dose endet.

Die 747-8i kann man gut am Oberdeck erkennen: Es ist rund 4 Meter länger als bei der viel häufiger gebauten 747-400. Miriam Bunani

