Ex-Gemeindepräsidentin tritt zurück In Rodersdorf bleibt politisch kein Stein auf dem anderen Aus dem Nichts eroberte die neue Gruppierung «Zämmestoh für Rodersdorf» zwei Sitze im Gemeinderat und das Gemeindepräsidium. Die ehemalige Gemeindepräsidentin Karin Kälin sieht für sich als Gemeinderätin zu wenig Spielraum und tritt zurück. Tomasz Sikora 25.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will mit tieferen Unternehmenssteuern mehr Unternehmen nach Rodersdorf locken: Neo-Gemeindepräsident Thomas Bürgi. Bild: Kenneth Nars

Lange galt Rodersdorf, die letzte Gemeinde an der langen Tramlinie 10 im Leimental an der Grenze zu Frankreich, als eine Hochburg der Linken. Bis Ende April bei den Gemeinderatswahlen die SP ihre Mehrheit von vier Sitzen im siebenköpfigen Rodersdorfer Gemeinderat verlor.

Die neue Gruppierung «Zämmestoh für Rodersdorf», gibt es erst seit wenigen Monaten. Trotzdem schaffte sie es, den erfolgsverwöhnten Sozialdemokraten nicht nur eine schmerzhafte Niederlage beizufügen, sondern gleich deren zwei:

Beim Duell um das Gemeindepräsidium unterlag die bisherige Gemeindepräsidentin Karin Kälin dem ehemaligen SP – und neuen «Zämmestoh für Rodersdorf»-Mitglied Thomas Bürgin mit 332 zu 375 Stimmen und wurde damit zur Gemeinderätin zurückgestuft. Die Ergebnisse der Wahlen stellten die Gemeinde politisch auf den Kopf.

Gehässiger Wahlkampf mit Diktatur-Vorwürfen

Die Ergebnisse folgten einem Wahlkampf, der ungewöhnlich hart geführt wurde und damit für eine gehässige Stimmung in der Solothurner Gemeinde sorgte. Viel Unzufriedenheit entlud sich dabei. Insbesondere die SP-Gemeinderäte und speziell Gemeindepräsidentin Kälin mussten viel Kritik einstecken, sogar von Willkürherrschaft und Geheimniskrämerei war die Rede.

Mit der Zurückstufung zur Gemeinderätin konnte sich Kälin offenbar nicht zufriedengeben – und zog die entsprechenden Konsequenzen: Wie die BZ erfahren hat, gab Kälin an der Gemeinderatssitzung von letzter Woche, also erst zwei Monate nach ihrer Niederlage im Duell ums Gemeindepräsidium, etwas überraschend ihren Rücktritt vom Gemeinderat bekannt.

«Ich wäre gerne Gemeindepräsidentin geblieben. Es gab Projekte, die ich gerne abgeschlossen hätte», sagt Kälin gegenüber der BZ enttäuscht. Für ihren Rücktritt gibt die promovierte Molekularbiologin mehrere Gründe an. Es wäre für sie schwierig gewesen, sich in die neue Hierarchie einzufügen, sagt sie:

«Wenn man Gemeindepräsidentin war und dann Gemeinderätin wird, birgt das Konfliktpotenzial mit dem neuen Gemeindepräsidenten.»

Auch der geringere Gestaltungsspielraum bewog Kälin, die auch Kantonsrätin ist, zum Rücktritt: «Aufgrund der hohen Gemeindeautonomie im Kanton Solothurn bestehen zahlreiche Schnittstellen zwischen den Ämtern als Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin. Als Gemeinderätin hätte ich einfach weniger bewegen können, als wenn ich Gemeindepräsidentin geblieben wäre.»

Schliesslich habe neben dem Wunsch, auch anderen Personen eine Möglichkeit zu geben, sich politisch zu engagieren, auch der von lautstarken Vorwürfen geprägte Wahlkampf, eine Rolle gespielt, so Kälin: «Der mit harten Bandagen geführte Wahlkampf hat auch zu meiner Entscheidung beigetragen.»

Neuer Präsident verspricht neue politische Kultur

Der neu gewählte Gemeindepräsident Thomas Bürgi gibt sich erwartungsgemäss erfreut: «Bei den Wahlen haben wir wichtige Ziele erreicht, insbesondere jenes, das Gemeindepräsidium zu gewinnen.»

In der Vergangenheit sei der Umgang im Gemeinderat nicht immer auf einen respektvollen Umgang und Dialog bedacht gewesen. «Oft gab es 4:3-Entscheide, bei denen eine Seite marginalisiert wurde.» Das wolle man nun ändern, so Bürgi. Auf die Gründe für seinen Erfolg angesprochen, sagt er: «Die SP hat aufgrund ihrer jahrelangen Vormachtstellung in Rodersdorf die Fähigkeit zur Selbstreflexion zum Teil verloren.» Trotzdem gelte es zu betonen, dass sie für Rodersdorf viel Gutes erreicht habe.

Auch Kälin gegenüber schlägt er versöhnliche Töne an:

«Ich achte den Entscheid von Karin Kälin. Ich weiss, dass er für sie schwierig war.»

Bürgi, der einst als SP-Mitglied für den Nationalrat kandidierte, will in Zukunft die Unternehmenssteuern senken, um Firmen aus der Kreativwirtschaft anzusiedeln. Zudem hat er vor, mehr in Schulraum zu investieren, von dem es in der 1350-Einwohner-Gemeinde aktuell zu wenig hat. Als das wichtigste Thema der Legislaturperiode sieht er aber die Umsetzung der Ortsplanrevision: «Das ist ein konfliktbeladenes Thema. Ich bin aber überzeugt, dass uns das gelingt, wenn wir die Einwohnerschaft mitnehmen können.»