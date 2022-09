Altersheime in Baselland fordern Geld gegen Pflegepersonal-Mangel

Fachkräftemangel Baselbieter Altersheime schlagen Alarm: Sie fordern 15 Millionen Franken, um gegen die Personalnot anzukämpfen Der Pflegeheimverband Curaviva Baselland wendet sich mit einem Bittbrief an die Träger der 30 Heime sowie an die Gemeinden als Mitfinanzierer. Gibt es nicht mehr Geld, könne die Zahl der Pflegeplätze nicht mehr überall gewährleistet werden. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Die 30 Baselbieter Alters- und Pflegeheime – hier das Seniorenzentrum Schönthal in Füllinsdorf – warnen vor steigender Personalnot. Kenneth Nars

In den 30 Baselbieter Alters- und Pflegeheimen herrscht Hochbetrieb. Im Schnitt sind 98 Prozent ihrer Betten derzeit belegt – und das sind immerhin insgesamt 3200. Einige Heime müssen bereits Wartelisten führen. Das ist eine klare Trendumkehr, wie René Gröflin weiss: «Die Coronakrise führte zu einer niedrigeren Belegung der Pflegeheime, viele Betagte zögerten, ins Heim zu wechseln. Doch seit ein paar Monaten steigt die Auslastung wieder stark an.»

Die bz trifft den designierten Präsidenten des Verbands der Alters- und Pflegeheime Curaviva Baselland – Gröflin übernimmt am 1. Oktober von Daniel Bollinger – aber nicht dieser guten Nachricht wegen. Ganz im Gegenteil: Curaviva schlägt Alarm. Stichwort Fachkräftemangel. Gröflin:

René Gröflin, des. Präsident Curaviva BL und Stiftungsrat Alterszentrum Schönthal in Füllinsdorf. Kenneth Nars

«Der Mangel an Pflegefachpersonal wird seit dem ersten Halbjahr 2022 immer stärker spürbar. Unsere Heime haben Mühe, genügend Leute zu rekrutieren. An gewissen Orten besteht die Gefahr, dass sie bald die Bettenzahl reduzieren müssen. Auch droht die Pflegequalität zu sinken, wenn wir jetzt nichts machen.»

Gemeinden sollen Gelder ins Budget aufnehmen

Und der Heimverband will etwas machen. Eine neue Projektgruppe wurde eingesetzt, die den Kampf gegen den Personalnotstand aufnimmt. Eine der ersten Aktionen: Dieser Tage haben die Gemeinderäte aller 86 Baselbieter Gemeinden von ihren Heimen einen Brief erhalten. Der Titel ist deutsch und deutlich: «Baselbieter Pflegeheime benötigen mindestens fünf Prozent mehr finanzielle Mittel für 2023.» Gegenüber der bz nennt Gröflin dazu auch einen Frankenbetrag: Fünf Prozent entsprächen 12 bis 15 Millionen Franken. Für ihn steht fest: «Das sollte für die 86 Gemeinden eindeutig tragbar sein.»

Die Zeit drängt, sollen die Gemeinden die höheren Heimkosten doch ins Budget 2023 aufnehmen. Auch die Trägerschaften der Heime wurden angeschrieben, denn sie entscheiden über eine Erhöhung der Heimtaxe. Da bei steigenden Pflegetaxen die Beiträge der Krankenkassen und Bewohnenden gedeckelt sind, trifft die Forderung in erster Linie die Gemeinden als Restfinanzierer. Gröflin, der auch Stiftungsratspräsident des Seniorenzentrums Schönthal in Füllinsdorf ist, glaubt, dass viele Stiftungsräte mitmachen werden. Doch er weiss: «In den Stiftungsräten sitzen auch Vertreter des Gemeinderats, die zwei Hüte anhaben und natürlich aufs Geld schauen.»

Heime werben sich mit Headhuntern gegenseitig Pflegende ab

Mehr Geld zu fordern, mag ein einfacher Reflex sein, doch Curaviva ist überzeugt, dass die Erhöhung wirklich helfen kann. Der Arbeitsort Pflegeheim müsse wieder attraktiver werden. Gröflin:

«Unter anderem Spitäler graben uns das Personal ab. Die Arbeit mit hochbetagten, teils dementen Menschen inklusive Nachtschichten und mit eher wenigen Aufstiegschancen wird vom Pflegepersonal offenbar als weniger reizvoll angesehen als jene in einem Akutspital.»

Dabei sei im Heim mehr direkte «Pflege am Bett» möglich als in einem Spital.

Genaue Zahlen, wie viele Stellen derzeit bei den Baselbieter Heimen unbesetzt sind, hat Curaviva nicht. Der Verband schätzt die Zahl aber auf 30 bis 40. Bei 4200 arbeitenden Personen wäre das rund ein Prozent. Das Problem nehme aber zu, so Gröflin: «In den nächsten Jahren kommt die Generation der Babyboomer ins Heimalter. Die sinkende Personalzahl divergiert also mit der demografischen Entwicklung.»

Pflegepersonal ist derzeit so gesucht, dass sich die Heime mittels Headhuntern die Leute gegenseitig abwerben. Das missfällt Curaviva. Kenneth Nars

Dass die Situation schon heute angespannt ist, zeigt sich auch daran, dass einzelne Baselbieter Heime versucht haben, offensiv Personal anderer hiesiger Heime abzuwerben. Dies teils via Headhuntern und mit dem Versprechen höherer Löhne. Schon Ende Juni bat Curaviva deshalb in einem Schreiben, das der bz vorliegt, alle Mitglieder, darauf zu verzichten: «Curaviva Baselland appelliert an die Mitgliedinstitutionen, im angespannten Arbeitsmarkt eine Solidarität mit den anderen Verbandsmitgliedern an den Tag zu legen.»

Ausbildungsoffensive nach dem Vorbild Basel-Stadt

Mit den fünf Prozent mehr Mitteln wollen die Pflegeheime bei den Mitarbeiterlöhnen, die bis heute aufgelaufene Jahresteuerung von 3,5 Prozent ausgleichen. Auch die allgemeine ausserordentliche Teuerung aufgrund der pandemiebedingt gestiegenen Kosten von Materialien sowie der Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges sollen abgefedert werden. Wichtig ist Gröflin aber vor allem, die Aus- und Weiterbildung der Pflegekräfte zu stärken.

Einerseits haben die 30 Baselbieter Heime eine Ausbildungsverpflichtung vereinbart, die 2023 in Kraft tritt. Wie bereits in Basel-Stadt üblich, wird eine Mindestzahl an Ausbildungsplätzen definiert. Liegt man darunter, ist ein Malus zu bezahlen, darüber gibt es aus dem Topf einen Bonus. Gröflin:

«Im Moment werden eigentlich genug junge Pflegende ausgebildet, aber das Problem ist, die Leute im Beruf zu halten.»

Daher soll das zusätzliche Geld helfen, den Lohnausfall bei Weiterbildungen auszugleichen. Dies sei nicht zuletzt nötig, da die Umsetzung der vom Volk angenommenen, nationalen Pflegeinitiative gemäss Gröflin bis jetzt vor allem eines tut: «Sie harzt brutal.»

