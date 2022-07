Fachkräftemangel Nach zwei Jahren Pandemie: Vielen Restaurants in der Region Basel fehlt das Personal Lokale müssen die Menukarte verkleinern und Plätze abbauen: Die Gastronomie wurde durch die Coronaeinschränkungen stark gebeutelt. Dimitri Hofer und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Schlosshof in Dornach kann Teile der Terrasse derzeit nicht nutzen. Roland Schmid

Die Aussicht von der Terrasse des Restaurants Schlosshof ist phänomenal. Von hier aus können die Gäste den Blick über das Birs- und Leimental bis zu den Vogesen schweifen lassen. Das wunderschöne Panorama geniessen in diesem Sommer jedoch weniger Menschen als in früheren Jahren.

Ein Teil der Terrasse des Ausflugslokals oberhalb von Dornach ist derzeit nicht zugänglich. Grund für die Sperrung sei der Fachkräftemangel, steht auf einem Schild geschrieben. Wirt Urs Schindler geht auf Anfrage ins Detail: «Uns fehlen mindestens sechs Servicekräfte.» Von den insgesamt rund 400 Plätzen des Restaurants könne man nur 300 bedienen.

«Es ist schon vorgekommen, dass wir Caterings wegen Personalmangels absagen mussten.»

Im Landgasthof Farnsburg in Ormalingen ist die Speisekarte derzeit kleiner als sonst. «Wir fokussieren uns auf Gerichte, für die weniger Personal nötig ist», sagt Geschäftsführer Adrian Burger. Niedergargerichte stünden hoch im Kurs, da diese nicht sehr personalintensiv seien. «Die Anzahl der Desserts haben wir um die Hälfte reduziert.» Bei den Besucherinnen und Besuchern sei viel Verständnis für die spezielle Situation zu spüren.

Dem Lokal in der Oberbaselbieter Gemeinde fehlen zwei Köche und drei Serviceangestellte. Burger ist dazu übergegangen, das Lokal am Nachmittag zu schliessen. Zudem sind auch in Ormalingen weniger Tische auf der Terrasse zu finden.

Die Gastronomie ist eine der Coronaverliererinnen

Das Restaurant Schlosshof und der Landgasthof Farnsburg sind zwei von vielen Gastrobetrieben im Raum Basel, die mit einer angespannten Personalsituation zu kämpfen haben. Zwar ist auch in der Region das Bedürfnis nach Restaurantbesuchen gross. Nach den Entbehrungen der vergangenen beiden Pandemie-Jahre ist vielerorts ein grosser Nachholbedarf zu spüren. Nicht alle Restaurants können diesen Ansturm jedoch bewältigen.

Die Gastronomie ist eine der Branchen in der Schweiz, die am stärksten durch die Einschränkungen der Coronapandemie gebeutelt wurde. Das zeigt ein Blick in die Statistik: Gemeinsam mit der Informatik-Branche belegt die Gastronomie mit jeweils 4,3 Prozent offener Stellen im ersten Quartal des Jahres 2022 den Spitzenrang. Gemäss Bundesamt für Statistik waren im Gastgewerbe und der Gastronomie 10'578 Stellen unbesetzt. Ein Jahr zuvor waren es nur 3275 offene Stellen gewesen.

Die Verdreifachung der unbesetzten Stellen ist eine Folge der Pandemie. Der Basler Wirteverbands-Präsident Maurus Ebneter erklärt:

«Durch die Personenfreizügigkeit konnte das fehlende inländische Personal lange Zeit kompensiert werden. In einer Grenzregion wie Basel war das ein grosser Vorteil.»

Nun sei auch im Ausland ein Fachkräftemangel zu spüren.

Köche können derzeit hohe Löhne verlangen

Laut dem Gourmetkoch Pascal Schmutz, der unter anderem das Gastrokonzept für das Fondation-Beyeler-Restaurant entworfen hat, setzt der Personalmangel die Beizer unter starken Druck, ihren Mitarbeitenden höhere Löhne zu bezahlen: «Ein ausgelernter Koch kann auf dem Markt derzeit frei wählen – ob er ein feines Schoggimousse beherrscht oder nicht», sagte Schmutz am Mittwoch auf einem Podium von Gastro Baselland. Angesichts der hohen Nachfrage seitens der Gäste können die höheren Löhne auf die Menupreise geschlagen werden. Allerdings lässt sich die Preisspirale nicht ewig nach oben schrauben.

Zudem sei im Kampf gegen den Fachkräftemangel der Lohn nicht das alles entscheidende Kriterium, findet Raphael Wyniger:

«Wichtiger und nachhaltiger ist es, dass ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitenden einen tieferen Sinn für die Tätigkeit vermitteln kann.»

Seine Wyniger-Gruppe ist mit 420 Mitarbeitenden eines der grössten und renommiertesten Gastro- und Hotelunternehmen der Region. Hinzu kommen die Arbeitszeiten: «Viele junge Leute wollen nicht mehr 14 Stunden pro Tag arbeiten», betont Wyniger. Er scheint dies allerdings nicht nur schlecht zu finden. Auf gute Arbeitsbedingungen und einen Umgang auf Augenhöhe würde heute eben mehr Wert gelegt. Auch Wirteverbands-Präsident Ebneter sieht in den Arbeitszeiten «das grosse Problem». Er stelle grundsätzlich fest, dass die Bereitschaft in Teilen der Bevölkerung, viel zu arbeiten, abgenommen habe.

Nachwuchsprobleme wegen der Coronapandemie

Ähnlich klingt es bei Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin von Gastro Baselland:

«Bei den jungen Menschen spielt die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit eine sehr wichtige Rolle. Wenige sind für lange Arbeitstage zu begeistern.»

Allgemein habe die Branche wegen der Pandemie ein Nachwuchsproblem. «Ich denke an die vielen Schnupperlehren, die nicht stattgefunden haben», sagt sie. Um die Attraktivität der Gastronomie zu steigern, sei es wichtig aufzuzeigen, dass gut ausgebildetes Fachpersonal auf der ganzen Welt gefragt sei.

Nicht allen Beizern geht es derzeit schlecht. Nach der Pandemie hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Erneuerungsfreudigen und finanziell potenten Unternehmen geht es gut, mehr Mühe bekundet die kleine Dorfbeiz. Einer, der aktuell vergleichsweise gut dasteht, ist Alain Goepfert. Der Wirt auf der Sissacherfluh und Inhaber der Berg und Tal Gastro AG hat gerade vier neue Mitarbeitende angestellt. Wie hat er diese anwerben können? «Geizig sind wir nicht, aber wir zahlen auch nicht exorbitant hohe Löhne», stellt Goepfert klar. Wer in der Gastronomie auf Maximierung des persönlichen Nutzens aus sei, werde nicht viel zu Stande bringen. Das gelte sowohl für Arbeitgeber als auch Mitarbeitende:

«Ich frage bei Bewerbungsgesprächen jeweils: ‹Suchen Sie einen Job oder suchen Sie Arbeit?› Wer ‹Job› antwortet, der kann in meinem Betrieb nicht tätig sein.»

