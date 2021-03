Walzwerk-Areal «Fahrbar» vor der Schrottpresse gerettet: Ein Stück Münchensteiner Subkultur zieht um Die «Fahrbar», vielen Nachtschwärmern vom Walzwerk-Areal bekannt, steht nun bei der Birtel Biermanufaktur im Dreispitz. Eva Oberli 04.03.2021, 05.00 Uhr

Fahrbar-Zug wird vom Walzwerk auf Dreispitz-Areal verlegt Bild: Axel Mannigel / Wochenblatt Birseck Dorneck

«Es war eine Furzidee von mir», meint Daniel Gosteli, Geschäftsführer der Birtel Biermanufaktur lachend. Vor einem Monat hatte er aus den Medien erfahren, dass die «Fahrbar», ein zur Bar umfunktionierter Eisenbahnwaggon, vom Walzwerk-Areal in Münchenstein verschwinden und entsorgt werden sollte.

Kurzentschlossen rief Gosteli beim bisherigen Eigentümer Joel Schneebeli an und fragte, ob er den Waggon nicht stattdessen übernehmen könnte. Schneebeli hatte seinerseits schon länger nach einer Nachfolge gesucht und willigte direkt ein.

Eine spontane Hauruck-Aktion

Dann musste alles schnell gehen. Die Eigentümer hatten schon diverse Entsorgungsofferten auf dem Tisch liegen, während Gosteli überlegte, wie man den 28 Tonnen schweren Eisenbahnwaggon die dreieinhalb Kilometer vom Walzwerk zum Dreispitz, dem Standort seiner Biermanufaktur, befördern könnte. Gosteli sagt rückblickend:

«Ich dachte halt, von Münchenstein nach Münchenstein, wo es überall Bahngleise gibt, kann das ja nicht so schwer sein. War aber zu naiv gedacht, wie sich im Nachhinein zeigte.»

Genauso wie Autos müssten nämlich auch Eisenbahnwagen regelmässig vorgeführt werden, damit sie auf dem Netz fahren dürfen. Dies und die Organisation eines Transports auf den Bahngleisen hatte sich als wesentlich komplizierter und kostspieliger erwiesen, als angenommen.

Schliesslich schlossen die Eigentümer vom Walzwerk mit der Birtel-Brauerei einen Deal ab: Anstatt die teure Entsorgung der «Fahrbar» zu bezahlen, finanzierte das Werk den Spezialtransporter und den Kran, um den Waggon bei der Brauerei abzusetzen. Die Kosten teilten die beiden Parteien anschliessend fifty-fifty untereinander auf.

Noch viel zu tun bis zum ersten Zapfenstreich

Seit dem 2. März steht die «Fahrbar», die ihren Namen auch am neuen Standort behalten wird, nun auf dem Dreispitzareal. Bis die ersten Gäste darin bewirtet werden können, wird es aber noch dauern. Erst muss eine Betriebsbewilligung eingeholt werden, zudem ist der 15 Jahre alte Waggon ziemlich renovierungsbedürftig.

Die Arbeiten an und in der «Fahrbar» werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen und es bleibe abzuwarten, wie es mit der Pandemie weitergeht, so Gosteli. «Wir planen, dereinst donnerstags- und freitagabends Gäste zu bewirten und an den Wochenenden Events für geschlossene Gesellschaften in der ‹Fahrbar› zu veranstalten.»

Ungewisse Zukunft für das Walzwerk-Areal

Auch das alte Zuhause der «Fahrbar», das Walzwerk, blickt einer noch ungewissen Zukunft entgegen. 2017 ging das Areal für 54 Millionen Franken an die Zürcher Investmentfirma Swiss Finance & Property AG (SFP) über. Gegen die ursprünglichen Pläne der neuen Eigentümerin, die rund 40’000 Quadratmeter für rentable Wohnüberbauungen zu nutzen, wehrten sich nicht nur die Gewerbetreibenden vor Ort, sondern auch die Standortgemeinden Arlesheim und Münchenstein. Im Juli 2020 hiess es von Seite der SFP, man konzentriere sich im Walzwerk nun mittelfristig auf den Kunst-, Kultur-, Kreativ-, Gastro- und Freizeitbereich.

Zuletzt machte das Walzwerk im Oktober mit den Stimmen unzufriedener Mieterinnen und Mieter Schlagzeilen, denen man trotz Umsatzeinbussen durch Corona die Mietzinsen nicht habe erlassen wollen. Die SFP widersprach: Man habe «allen Mietern, die wegen der Pandemie ihren Betrieb hätten schliessen müssen, bis Februar 2021 freiwillig den Mietzins gestundet».