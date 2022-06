Fahrplanwechsel Was ab Mitte Dezember 2022 auf Bus- und Bahnlinien im Baselbiet anders wird Der Fahrplanwechsel von Mitte Dezember hält fürs Oberbaselbiet einige Änderungen bereit. Eine Übersicht. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Noch sind Abschnitte der Waldenburgerbahn-Strecke Baustellen. Kenneth Nars (Hölstein, 15. Februar 2022)

Die neue Waldenburgerbahn (WB) fährt erstmals mit Passagieren – und dies erst noch durchgängig im Viertelstundentakt bis 21 Uhr. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 läutet für die WB eine neue Ära ein. Denn auf der Linie 19 zwischen Liestal und Waldenburg wird vieles anders sein, aber auch auf weiteren Strecken des öffentlichen Verkehrs im Oberbaselbiet ändert sich einiges. Dies erfolgt wegen Anpassungen im Fernverkehr, aufgrund von Vorschlägen der Transportunternehmen oder Gemeinden, um das Angebot zu verbessern.

Auf Intercity und Interregio abgestimmt

Die Linie 72 Lupsingen–Seltisberg–Liestal wird via Hersberg–Arisdorf–Giebenach–Kaiseraugst nach Augst verlängert. Neu gilt durchgängig ein Halbstundentakt bis 21 Uhr. Auf dem Abschnitt Lupsingen–Liestal wird der 15-Minuten-Takt während der Hauptverkehrszeiten in die jeweilige Lastrichtung leicht ausgebaut. In der Kantonshauptstadt sind die Anschlüsse neu auf den IC 61 nach Basel sowie mit grosszügigen Umsteigezeiten auf den IR 27 und den IR 37 Richtung Mittelland ausgerichtet.

Betroffen ist auch die Linie 71. Kenneth Nars

Verlängert wird die Linie 76 Lausen Furlen–Liestal ab Liestal via Munzach bis Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf. Während der Hauptverkehrszeiten fährt der Bus neu im Viertelstundentakt. Die Linie 78 Lausen Stutz–Liestal verkehrt zwischen der Kantonshauptstadt und Frenkendorf-Füllinsdorf neu via Fraumatt statt Munzach; dadurch erhält das Fraumattquartier in den Hauptverkehrszeiten den Viertelstundentakt.

Neuer WB-Fahrplan wirkt sich auf Buslinien aus

Die Kurse der Linien 92 (Hölstein–Bennwil–Oberdorf–Liedertswil) und 93 (Lampenberg–Ramlinsburg–Lausen) werden auf den Fahrplan der Waldenburgerbahn abgestimmt. An Wochenendtagen absolvieren die Busse der beiden Linien je sechs statt fünf Fahrten.

Mit dem Fahrplanwechsel von Mitte Dezember werden die Nachtnetzlinien in der Region Liestal dem Tagesnetz angepasst. Zu Änderungen kommt es unter anderen auch im Raum Pratteln. Dort wird mit der Eröffnung der Rauricastrasse und dem Rückbau der Rheinstrasse ein neues Buslinienkonzept eingeführt.

