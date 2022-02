Familiendelikt in Ziefen – mutmasslicher Täter (30) festgenommen

Familiendelikt 60-jährige Frau in Ziefen erschossen – mutmasslicher Täter (30) festgenommen Am Sonntagnachmittag kam es an der Hauptstrasse in Ziefen zu einem Gewaltdelikt. Dabei wurde eine Person getötet. Die Polizei Basel-Landschaft konnte eine der Tat dringend verdächtige Person festnehmen. Aimee Baumgartner Aktualisiert 28.02.2022, 14.06 Uhr

Der Bereich beim Hundesportplatz in Ziefer wurde derweil von der Polizei abgesperrt. Dimitri Hofer

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde am Sonntagnachmittag im Bereich des Hundesportplatzes an der Hauptstrasse in Ziegen eine 60-jährige Schweizerin erschossen. Der mutmassliche Täter, ein 30-jähriger Schweizer, konnte von der Polizei noch vor Ort festgenommen werden, wie es in einer Mitteilung vom Sonntagabend heisst.

Der genaue Tathergang sei noch weitgehend offen und wird von der Baselbieter Polizei und der Staatsanwaltschaft ermittelt. Gegenüber der bz sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler, dass sich Täter und Opfer kannten und sie in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander standen. Es werden weiterhin Personen gesucht, die ungewöhnliche Feststellungen oder allfällige Beobachtungen gemacht haben.

Beileidsbekundungen beim Tatort. Dimitri Hofer

Der Bereich beim Hundesportplatz wurde derweil von der Polizei abgesperrt. Beim Tatort wurden am Montag Blumen hingelegt sowie ein Brief, der an die Trauerfamilie adressiert ist.

Zweites Tötungsdelikt innert zwei Monaten

Bereits Ende Dezember 2021 wurde im Baselbiet eine Person erschossen. Beim Fall von Lampenberg handelte es sich ebenfalls um ein Familiendelikt. Der 23-jährige mutmassliche Täter wurde damals mit einem Grossaufgebot gesucht und konnte schliesslich festgenommen werden.