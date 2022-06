Fangewalt Das Hooligan-Problem ist grösser als gedacht – Baselbieter Regierung hat eindeutige Meinung zum erweiterten Hooligan-Konkordat Die Baselbieter Regierung spricht sich entschieden für den Beitritt zum erweiterten Hooligan-Konkordat aus. Die Steuerzahlenden kostete ein Fussballspiel im Jahr 2017 rund 60’000 Franken. «Wollen wir das als Gesellschaft erdulden?», fragt Landrat Werner Hotz. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Vor allem die Fanzüge beschäftigen die Sicherheitsbehörden (Symbolbild). Benjamin Manser

«Das Problem mit Gewalt anlässlich von Fussballspielen ist also keineswegs im Griff», antwortet die Baselbieter Regierung in aller Deutlichkeit auf eine Interpellation von Landrat Werner Hotz (EVP). Sie ergänzt: «Die präventiven Massnahmen von Klubs und Fanprojekten können die Gewalt nicht wirkungsvoll und nachhaltig eindämmen.»

Vergangene Woche ging der Bundesrat in einem Bericht weiter und warf den Kantonen vor, dass sie sich zu wenig bemühen würden. Die Baselbieter Regierung ihrerseits räumt ein, «dass die Gewalt an Fussballveranstaltungen bisher nicht wirksam gestoppt werden konnte und über die Jahre hinweg auch nicht zurückgegangen ist, sondern sich tendenziell eher wieder verstärkt hat».

Fanzüge haben massive Auswirkungen

Basel-Landschaft ist vorwiegend durch Gewalt von Gästefans betroffen und vor allem, wenn sie an- oder abreisen. Von 2016 bis 2021 wurden 38 «Einzelereignisse» mit 20 Fanzügen registriert. Insgesamt fuhren 47 Fanzüge durch den Kanton. ­Dabei gab es pro Zug mehrere Ereignisse, wie das Ziehen der Notbremse, bei Bahnhofsdurchfahrten Gegenstände wie Bierflaschen oder gezündete Pyros aus dem Fenster zu werfen oder Angriffe auf Personal von SBB oder Polizei sowie Sachbeschädigungen.

Besonders betroffen sind neben dem Güterbahnhof Muttenz im Übergang zum (Stadion-)Bahnhof St. Jakob vor allem die Bahnhöfe Pratteln und Muttenz. Dass Fangewalt vor allem auf Reisewegen ausgeübt wird, zeigt ein Blick in das «Gesamtschweizerische Lagebild Sport», dem auch Basel-Landschaft Zahlen liefert.

FC Basel Fans verlassen nach einem Spiel gegen den FC St. Gallen das Stadion – beobachtet von der Polizei. (Archivbild) Benjamin Manser

In den Jahren 2018 bis 2021 wurden in der ganzen Schweiz 1835 einfache Körperverletzungen, 1736 Delikte gegen das Sprengstoffgesetz, 1347 Ver­stösse gegen das Vermummungsverbot und 1028 Landfriedensbrüche registriert. Die Coronapandemie und deren ­Bekämpfung führte aber deutlich zu Gewaltminderungen in den Jahren 2020 und 2021.

Konkret listet der Regierungsrat als mögliche Gegenmassnahmen den Ausschluss der Gästefans, die personalisierten Tickets, die fest zugewiesenen Sitzplätze und die Identitätskontrollen beim Eingang auf. Daher prüfen die nationalen Konferenzen der Polizeikommandos und Sicherheitsdirektionen diese Massnahmen eingehender.

Dass Gästefans konsequent ausgeschlossen werden sollen, scheint für die Baselbieter Regierung zum heutigen Zeitpunkt «als zu restriktiv», weshalb sie die «mildere Variante mit personalisierten Tickets» bevorzuge. Das Justiz- und Sicherheits­departement Basel-Stadt hält ebenfalls an den personalisierten Tickets fest, wie Sprecher Toprak Yerguz bestätigt. Auch Hotz will die personalisierten Tickets «sehr gut prüfen».

Interessant sind auch die Zahlen zu den eingesetzten Polizeikräften. Rund 60'000 Franken kostete ein Fussballspiel im Jahr 2017 die Steuerzahlenden. Für Baselland hat der Kanton zwischen 2014 und 2021 an 188 FCB-Spielen Gesamtkosten von rund 8,5 Millionen Franken ­eruiert, was rund 45'200 Franken pro Spiel ausmacht. Mit der Aufstockung der Anzahl Klubs in der obersten Liga dürften diese Werte nach Corona bald wieder erreicht werden.

Pro Fanzug gebe es jeweils mehrere Ereignisse, wie Beschädigungen oder Angriffe. (Archivbild) Urs Bucher

Hotz wird die Zahlen noch eingehender studieren, aber er fragt ganz allgemein: «Wollen wir das als Gesellschaft erdulden? Oder wo ziehen wir die Grenze?» Dabei meint er nicht die finanzielle Seite, sondern fürchtet Schwerverletzte, eine Massenpanik oder gar Tote. Dann werde auf die Politik gezeigt und gefragt: «Warum habt ihr nichts gemacht?» Hotz ist zudem die Sicht der Fans wichtig. «Die werde ich auch einholen.»

Eindeutige Position der Regierung

Der Landrat wird neben der Interpellation bald auch über eine Motion von Yves Krebs (GLP) diskutieren, die den Beitritt zum erweiterten Hooligan-Konkordat fordert. Schliesslich gäbe es immer die Möglichkeit, dass eine Vorlage in einer Volksabstimmung scheitern würde. «Das wäre blöd, aber ich glaube nicht, dass die Bevölkerung ­Fanausschreitungen toleriert», meint Hotz.

Trotz aller Einschränkungen ist die Meinung der Baselbieter Regierung hierzu eindeutig: «Ein Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zum erweiterten Hooligan-Konkordat wäre ein deutliches Signal dafür, dass es der Kanton Basel-Landschaft auch wirklich ernst meint mit der schweizweiten wirkungs­vollen Bekämpfung von Gewalt anlässlich von Fussballspielen», schreibt der Regierungsrat in der Interpellationsantwort: «Das Problem mit Gewalt ­anlässlich von Fussballspielen ist also keineswegs im Griff und die präventiven Massnahmen von Klubs und Fanprojekten können die Gewalt nicht wirkungsvoll und nachhaltig eindämmen.»

