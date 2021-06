Farnsburg bis Foto Spiess Grosseinkauf im Stedtli: Ein Riehener kauft gleich mehrere historische Liestaler Gebäude Der Riehener Bauunternehmer Theophil Seckinger hat bereits fünf Altstadt-Häuser erworben – und plant, noch weitere zu kaufen. Weshalb er sich für Liestal entschieden hat und was seine künftigen Pläne sind. Kelly Spielmann 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus der Musik an der Rathausstrasse: Eines der fünf Häuser, das Seckinger erworben hat. Zuvor haben vier der Gebäude Nicolas Manzi gehört. Nicole Nars-Zimmer

Die Farnsburg, der Interdiscount-Laden, Teile des «Haus der Musik» – sie alle sind als typische Altstadt-Gebäude Aushängeschilder des Liestaler Stedtli. Und neu nicht mehr im Besitz des Unternehmers Nicolas Manzi, sondern eines Rieheners: Der Bauunternehmer Theophil Seckinger hat in Liestal kürzlich einen Grosseinkauf getätigt, wie er selber sagt.

Neben den Teilen der drei Häuser hat er Manzi auch das Zahnärztehaus an der Rathausstrasse abgekauft. Zusätzlich hat er das Foto-Spiess-Gebäude am Fischmarkt erworben. Der Kauf weiterer Häuser sei in Aussicht, jedoch noch nicht spruchreif. Es scheint fast, als sei aus dem Nichts ein Unternehmer aufgetaucht, der nun in Liestal Stedtli-Monopoly spielt. Stimmt das?



Kauf Nummer 2 an der Rathausstrasse: Das Interdiscount-Gebäude. Nicole Nars-Zimmer

Altstadt soll Altstadt bleiben

«Wenn es um Rendite ginge, würden sich andere Häuser besser eignen», sagt Seckinger. Der Aufwand sei im Vergleich zu anderen Objekten höher, die Renditen tiefer. Dass es Liestal ist, in dessen Altstadt er sich nun breit macht, sei ein absoluter Zufall gewesen. «Ich kannte Liestal zwar vorher schon, als Basel-Städter ist man hier auch mal unterwegs», sagt er, «und natürlich von der Fasnacht.»



Auch das Zahnärztehaus, ebenfalls an der Rathausstrasse, hat den Besitzer gewechselt. Nicole Nars-Zimmer

Doch die Häuser habe er zufällig im Portfolio seines Maklers entdeckt. «Ich hätte nie gedacht, dass ich in Liestal einsteige.» Für die Liestaler Altstadt findet er aber nur gute Worte: «Die Stadt weist ähnliche Gebäudestrukturen auf wie die in Basel: Eine Hauptgasse, Nebengassen, Stadtmauern und ein Haupttor. Diese Stadt der Dichter wirkt durch die mittelalterliche Architektur so lieblich, man fühlt sich hier einfach wohl.»



Für die Käufe hat der Riehener eine neue Firma mit Sitz in Liestal gegründet – die «1790 Grundvermögen AG», angelehnt an Namen und Gründungsjahr der Bauunternehmung seiner Vorfahren. Die Architektur sei seine Passion, so Seckinger. «Ich sammle auch gerne Antiquitäten und Kunst. Ich bin jemand, der diese alten Gebäude wirklich schätzt.» Zu historischen Bauten sollte man Sorge tragen, damit sie nicht verloren gehen – «so wie in den 80er-Jahren, als man alte Häuser abgerissen und neue erstellt hat. Das ist keine Altstadt mehr», betont er.



Verkäufer will sich neu ausrichten

Deshalb: Alles soll beim Alten bleiben. Die Mieter sollen bleiben, die Gebäude lediglich unterhalten und, wo nötig, saniert werden. Bisher sei sie ihm zwar nicht angeboten worden, aber auch den Erwerb der leeren Schützenstube könnte er sich vorstellen – «je nach Kaufpreis und Sanierungsbedarf».

Seckinger über die Farnsburg: «Ein Aushängeschild der Architektur und Gastronomie.» Nicole Nars-Zimmer

Dass Nicolas Manzi ihm die Gebäude verkauft habe, nennt Seckinger einen Vetrauensbeweis. «Er hat viel Herzblut in seine Objekte gesteckt», ergänzt er. Manzi sagt zu den Verkäufen, dass diese keine finanziellen Hintergründe hätten – sondern sich vom Immobiliengeschäft im Baselbiet zurückziehen und nur noch auf das Kerngeschäft Architektur, Radiologie und Bau fokussieren möchte.



Stadt begrüsst die Käufe

Von Seiten der Stadt begrüsse man den neuen Investor auf dem Platz: «Das ist ein starkes Bekenntnis für Liestal», meint Daniel Muri, Stadtrat Hochbau und Planung. Sorge, dass zu viele Gebäude in einer Hand enden, macht er sich nicht. Alle Bauten seien in der Kernzone und stünden unter Denkmalpflege. Und: «Vier der fünf Häuser gehörten bereits vorher nur einer Person», so Muri.

Da Muri seit 35 Jahren in der Baubranche tätig ist, sei ihm der Name Seckinger ausserdem ein Begriff: «Und das Unternehmen hat sich auf die Fahne geschrieben, historische Bauten auch für zukünftige Generationen aufrecht zu erhalten.»