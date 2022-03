Fasnacht Alle sind heiss auf den Chienbäse-Umzug Der Feuerzauber in Liestal kann wieder stattfinden, jedoch in einer Light-Variante. Die Vorfreude ist enorm. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Markus (links) und Meinrad Spiess (im orangen Anzug) bauen vor dem Schiessstand auf der Sichtern ihre Chienbäse. Bilder:

Nicole Nars-Zimmer (Liestal, 3. März 2022)

Nach zweijähriger Pause dürfen sie wieder: die Chienbäseträgerinnen und -träger. Sie werden am Sonntagabend auf verkürzter Route von der Burg durchs Stedtli bis zum Tertianum ziehen. Letztmals fand das Feuerspektakel 2019 statt – dann kam Corona.

Umso mehr freuen sich die Aktiven auf den Umzug. «Die Stimmung ist super», sagt Chienbäse-Chef Jaro Kubicek. Dieser ist auch am letzten der vier Tage der Vorbereitungsarbeiten beim Schiessstand Sichtern vor Ort und schaut nach dem Rechten.

«Brennen tut er auf jeden Fall, ob er gut ist oder nicht»

Die Brüder Markus und Meinrad Spiess, beide in Lausen aufgewachsen, sind erfahrene Chienbäsemacher. Der 41-jährige Markus ist mit Unterbrüchen zum zehnten Mal dabei, Meinrad (53) bringt es auf doppelt so viele Teilnahmen. Markus Spiess erzählt:

«Jetzt ist die Freude extrem gross. Für mich war klar, dass ich mitmache, als ich gehört habe, dass Liestal das mit dem Chienbäse durchzieht.»

Er war einst mit der Feuerwehr als Sicherheitsmann am Chienbäse-Umzug. Danach packte es ihn, selbst mitzuwirken.

Meinrad Spiess, ehemaliger Spitzenschwinger und fünffacher Starter am «Eidgenössischen», hat von seinen Fähigkeiten, einen Chienbäse zu bauen, nichts eingebüsst. «Wenn man handwerklich begabt ist, verlernt man dies nicht so schnell», meint er und fügt verschmitzt an:

«Brennen tut er auf jeden Fall, da musst du keine Angst haben – ob er jetzt gut ist oder nicht.»

Premiere feiert morgen Leonie. Die 48-Jährige möchte nicht ihren ganzen Namen in der Zeitung lesen. 2019 sagte sie sich, dass sie im Jahr danach mitlaufen wolle. Wegen der Pandemie musste sie ihr Vorhaben jedoch verschieben. Sie kennt die Liestaler Fasnacht als Zuschauerin. Beim Chienbäsemachen kann sie auf die fachliche Unterstützung von Routiniers zählen. «Ich mache viel im Garten und arbeite auch gerne mit Holz. Deshalb liegt mir das noch», so Leonie.

Blick ins Innere eines fertiggestellten Chienbäse.

Dank Plan B, der schon im Januar bereitgelegen hat und den die Verantwortlichen nach den Öffnungsschritten Mitte Februar nur noch aus der Schublade haben ziehen müssen, kann der Chienbäse-Umzug dieses Jahr stattfinden. Die Teilnehmenden mussten sich dafür online melden. Jaro Kubicek berichtet:

«Zehn Minuten nach dem Aufschalten hatte ich schon 60 Anmeldungen.»

Der Umzug geht in abgespeckter Form in Szene: auf verkürzter Strecke mit 200 statt wie üblich 300 Chienbäse und ohne Feuerwagen. Dies ist wegen der beschränkten Platzverhältnisse am Routenende nötig. Denn Umzugsschluss ist diesmal nicht auf dem Gestadeckplatz, sondern schon beim Tertianum am unteren Ende des Stedtli. Dort stehen bloss drei Mulden zur Verfügung, in welche die Chienbäse zum Ausbrennen deponiert werden. Der Verkehr auf der Rebgasse und Gerberstrasse läuft normal.

Kompletter Stadtrat mit Chienbäse unterwegs

Für den Bau der Chienbäse hat die Bürgergemeinde Liestal etwa 18 Ster Föhrenholz wiederum gratis zur Verfügung gestellt, ebenfalls die Stecken dazu.

Ein wenig Sorgen macht Kubicek das verstärkte Angebot der SBB zum Chienbäse-Umzug. «Wir hofften auf nicht zu viele Leute, was nun kaum der Fall sein wird.» Aber die Vorfreude auf den Feuerbrauch dominiert. Der Chienbäse-Chef artikuliert sein Befinden:

«So geil, so geil.»

Er verrät, dass ein Wagen den Auftakt zum Umzug macht – einer mit LED-Lichtern. Gefolgt von Laternen und Pfeifern. Als erste Chienbäseträgerinnen und -träger begibt sich der Liestaler Stadtrat in corpore auf die Strecke.

