Fasnacht Sogar der Nebel weicht für die Chesslete in Erschwil 100 Hemliglungger ziehen in Erschwil um 5 Uhr in der Früh durchs ganze Dorf und machen einen Heidenlärm. Boris Burkhardt 24.02.2022, 17.44 Uhr

Wenige Minuten vor 5 Uhr morgens zieht sich am Schmutzigen Donnerstag zäher Nebel durchs Tal der Lüssel. Wie ausgemessen klart es am Ortsschild von Erschwil auf 435 Metern Höhe auf: Die Sterne sind zu sehen; der Halbmond scheint milde über dem Berggrat des Talkessels. Es hat milde vier Grad Celsius.

Urknall mit Feuerwerksrakete

Auf dem Parkplatz des Dorfladens in der Schmelzistrasse sammeln sich im Dunkeln rund 70 Kinder, Primarschüler und Kindergärtler sowie rund 30 Erwachsene, Lehrer, Eltern und die Guggenmusik Turbo-Schnäggä. Es sind etwas weniger als üblich. Fast alle tragen Hemliglunggi. Punkt 5 Uhr beginnt die diesjährige Chesslete mit dem Urknall, der in Erschwil aus einer einzelnen Feuerwerksrakete besteht.

Der Zug setzt sich erst langsam in Bewegung durch die von wenigen Kandelabern schummrig beleuchteten Dorfstrassen. Auch der Lärm von Treicheln, Trillerpfeifen, Schellen, Tamburinen, Blechdosen, Schlauchtrompeten und Plastiktrommeln kommt erst langsam in Gang, erreicht dann aber schnell einen ohrenbetäubenden Geräuschpegel.

«Wir werden durch das Dorf laufen und jeden Winkel besuchen.»

Dies hat Cheforganisatorin Sina Borer, Präsidentin der Turbo-Schnäggä, angekündigt. Und das tut die fröhliche Menge gefühlt auch während einer Stunde.

Immer wieder laufen sie so dicht an Häusern vorbei, dass die Bewegungsmelder angehen. In einigen Fenstern brennt auch schon Licht; aber niemand zeigt sich dort oder gar an der Haustüre, um die Hemliglungger zu begrüssen, wie es bei Chessleten in anderen Dörfern des Schwarzbubenlands üblich ist. «Das ist normal», sagt Borer später auf Nachfrage fröhlich:

«Die Erschwiler sind nicht einfach zu wecken. Es machen die mit, die mitmachen wollen.»

Im Vergleich zu anderen Chessleten scheint der Fasnachtsauftakt in Erschwil vor allem für die Kinder stattzufinden. Zu den Erwachsenen gehört Sabrina (35), Mutter einer Fünf- und einer Achtjährigen. Die Jüngere wollte so früh noch nicht aufstehen; aber Sabrina ist zuversichtlich, dass das nächstes Jahr anders sein wird. Heuer ist sie erst einmal froh, dass die Chesslete kurzfristig doch noch stattfinden konnte:

«Ohne Kinder war ich auch ab und zu dabei; aber mit Kindern ist das Pflicht.»

Ruedi bläst kräftig in ein Tierhorn. Sein Alter will er nicht nennen; nicht nur sein Vollbart verrät aber, dass er kein Primarschüler mehr ist. Das Horn eines Wasserbüffels sei es, sagt er auf Nachfrage. Eines Erschwiler Wasserbüffels? «Nein, die haben wir in der Steinzeit ausgerottet.» Auch Astrid (54) und Ruth («vierzig plus») machen mit einem Kochlöffel im Bottich und einer Dosenrassel kräftig Lärm. Seit der ersten Klasse seien sie bei der Chesslete dabei, erinnern sie sich: «Das ist bei uns Tradition.» Sie seien weder verwandt noch enger befreundet: «Im Dorf kennt man sich.»

Trotz 2G-plus und Proben im Freien hat es sich gelohnt

Endlich: gegen 5.45 Uhr ein erster Zuschauer am erleuchteten Fenster. Es ist ein Mädchen im Primarschulalter. An seinem interessierten Gesichtsausdruck ist schwer festzumachen, ob es etwas Angst empfindet, Neugier oder gar Traurigkeit, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht mitmachen kann. Die Menge steuert wieder aufs Dorfzentrum zu; um Punkt 6 ist der Zug an der Mehrzweckhalle Brühl angekommen.

Drinnen serviert die Damenriege Mehlsuppe. Später werden die Turbo-Schnäggä spielen und die Kinder tanzen. Sina Borer findet, dass alles super gelaufen ist: «Es hat sich gelohnt, trotz 2G-plus und Proben im Freien, dranzubleiben.» Die Turbo-Schnäggä organisieren die Chesslete seit ihrem Bestehen 1992. Auch Borer, selbst erst 23, war bisher jedes Jahr dabei. Das meint sie wörtlich, denn sogar 2021 fand eine Corona-Chesslete statt: Fünf Gruppen à vier Personen durften im Abstand von 200 Metern zueinander etwas Lärm machen.