Fasnachtsplanung Stehen die Umzüge an den Baselbieter Dorffasnachten auf der Kippe? Für die Verantwortlichen und Cliquen ist es keine leichte Aufgabe, unter unsicheren Bedingungen zu planen, wie eine Umfrage der bz zeigt. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Aktive, noch mehr Zuschauer, viel Ausgelassenheit: Unter den aktuellen Coronabedingungen sind Fasnachtsumzüge heikel. (Aescher Fasnacht 2020) Archivbild: Martin Merk / bz Zeitung für die Region

Dieses Jahr konnte die Fasnacht im Baselbiet kaum stattfinden, denn die Corona-Regeln des Bundesrats waren streng. Umzüge, die üblicherweise Hunderte von Aktiven und Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken, lagen keine drin. Es fanden deshalb nur vereinzelte alternative Fasnachtsveranstaltungen statt, immer in einem kleineren Rahmen. Im Hinblick auf die kommende Fasnacht Ende Februar 2022 ist die Lage anders.

Derzeit gilt für Anlässe ab 1'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Zertifikatspflicht, was bedingt, dass die Veranstaltungsorte abgezäunt sein müssen und aufwendige Eingangskontrollen stattfinden. Für die Spontaneität der Fasnacht ist das nicht gerade förderlich. Doch das ist nur die aktuell geltende Regel – der Bundesrat kann diese noch ändern in den kommenden Monaten bis zum Fasnachtsbeginn, und zwar in Richtung Lockerung oder Verschärfung.

Viele Monate im Voraus denken

Für die Verantwortlichen in den verschiedenen Organisationskomitees der Dorffasnachten im Baselbiet macht das die Lage alles andere als einfach. Die Entwicklung der politischen Situation können die Fasnächtler nicht voraussagen; erst recht nicht, ob sich die Pandemielage verbessert oder verschlechtert. Trotzdem müssen sie die verschiedenen Veranstaltungen planen, wie üblich Monate voraus. Auch die Cliquen und Wagengruppen möchten wissen, ob und in welcher Form sie Sujets, Wagen, Kostüme, Larven und ähnliches in Angriff nehmen sollen – oder eben auch nicht.

Nicht zuletzt geht es für Organisatoren und Aktive um Investitionen, die sie tätigen sollen, obwohl unsicher ist, ob Geld fliessen wird. Die bz hat einige OK-Verantwortliche gefragt, wie sie mit der unsicheren Situation umgehen. Der Tenor lautet: Man will 2022, so gut es geht, Fasnacht machen.

Umfrage unter den Obleuten

Rolf Konrad, Organisator Fasnacht Allschwil

Rolf Konrad Zvg

«Derzeit wäre in unserer Fasnacht alles möglich, ausser dem grossen Umzug und dem Kinderumzug. Es wird deshalb eine würdige Fasnacht geben, in welchem Rahmen, kann ich noch nicht sagen. Wir haben ja letztes Jahr mit der Fasnacht-Art entlang des 6er-Trams bewiesen, dass es auch anders geht – auch wenn das kein Dauerzustand werden soll. Vielleicht entwickelt sich die Lages so, dass mehr Öffnungen zugelassen werden können. Zum Glück ist die Fasnacht erst spät, der Wagenbau fängt erst Anfang Jahr an. Wir haben den Cliquen mitgeteilt, dass sie sich schon mal Sujets überlegen sollen, aber in der Umsetzung flexibel bleiben sollen. Zum Beispiel könnte jetzt eine Wagenclique versuchen, mangels Umzug auf Schnitzelbängge zu setzen. Eins ist sicher: Ganz absagen werden wir die Fasnacht nicht.»

Peter Lüdin, Obmann Prattler Fasnacht

Peter Lüdin Zvg

«Aufgrund einiger Statements des Bundesrats bin ich zuversichtlich, dass er die Corona-Bestimmungen für Grossanlässe bis Ende Februar lockert. Wenn er die Limite für Zertifikatspflicht auf 5'000 oder 10'000 Personen erhöht, können wir unseren Umzug durchführen. Wie heute 1'000 Personen geht nicht, unsere Route lässt sich nicht absperren. Wir haben den Cliquen gesagt, sie sollen mal planen, ohne dass wir genau wüssten, was auch wirklich möglich sein wird. Und jetzt bereiten sie auch wirklich etwas vor. Ich spüre viel Aufbruchstimmung, sie wollen unbedingt, dass etwas stattfindet. Ihr finanzielles Risiko können wir tief halten, denn wir werden den Ertrag des Fasnachtsführers an sie verteilen. Den verteilen wir auf jeden Fall in den Beizen. Die Inserenten erhalten also sicher einen Gegenwert.»

Amélie Dupasquier, Obfrau Fasnacht Aesch

Amélie Dupasquier Zvg

«Dieses Jahr fand fast keine Fasnacht statt, es gab nur die Plakette, die Dorfdeko und die Fasnachtszeitung. Jetzt merkt man: Die Vereine wollen wieder etwas machen, wenn vielleicht auch nur an zwei statt wie üblich an drei Tagen. Das heisst für uns im OK: Wir machen Fasnacht, aber nur, was möglich ist. Es wird deshalb eine Beizenfasnacht geben, mit 3G, womöglich nur mit einheimischen Formationen. Zudem planen wir eine Wagenpräsentation, wie wir das seit einigen Jahren kennen. Die ist ausserhalb des Dorfes, dort kann man einzäunen und ein Zertifikat verlangen. Ein Umzug ist unter den aktuellen Bedingungen sicher nicht möglich, wir können die Hauptstrasse schon nur wegen der Anwohner nicht absperren. Vielleicht ändert der Bundesrat die Bedingungen. Doch das ist wohl eher Wunschdenken.»

Martin Klaus, OK-Präsident Liestal

Martin Klaus Zvg

«Wir planen zwei Varianten parallel: Entweder dürfen die Umzüge stattfinden oder wir holen die Ideen aus der Schublade, die wir schon für dieses Jahr hatten, vor der Absage der Fasnacht. Es könnte zum Beispiel anstelle des Umzugs eine Platzfasnacht geben, abgesperrt mit 3G. Ich habe aber noch die verhaltene Hoffnung, dass der Bundesrat bis im Februar die Vorschriften lockert. Wenn Märkte und Stadtläufe erlaubt sind, müsste man für Fasnachtsumzüge eine Lösung finden. Als ersten Schritt klären wir ab, bis wann die an den Umzügen beteiligten Organisationen spätestens einen definitiven Entscheid benötigen. Wir haben jedenfalls die Cliquen aufgerufen, so zu planen, wie wenn es einen Umzug gibt. Wir wollen eine tolle Fasnacht machen, auch wenn es schwierig ist, alles doppelt zu planen.»

Lukas Bretscher, Präsident OK Oberwil

Lukas Bretscher Zvg

«Wir planen dieses Jahr in Oberwil einen Umzug, an dem ein Schutzkonzept gelten wird, mit einer 3-G-Pflicht. Das ist technisch machbar, aber es braucht natürlich ein gewisses Budget und auch einiges an Personal. Denn wir müssen Kontrollstellen und auch Gitter aufstellen, und dann müssen wir Kontrollen durchführen. Auf diese Art zu planen, ist sicher gewagt. Aber jetzt freuen sich dafür die Wagencliquen, dass dieses Jahr ein Umzug in möglichst gewohntem Rahmen stattfinden wird. Wir haben jedes Jahr am Oberwiler Umzug rund 500 Aktive. Bis vergangene Woche hatten wir noch vor, die Fasnacht nur in der Halle stattfinden zu lassen, auf dem Vorplatz wäre eine Art Markt gewesen. Das ist jetzt unsere Rückfallebene, falls es mit dem abgesperrten Umzug doch nicht klappen sollte.»