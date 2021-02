FASNACHTSZYTIG Eine Fasnachtszeitung dient im Baselbiet als Coronabewältigung Aesch Baetsch, Schnägge-Poscht, Gurlifiengger und Co. versuchten mit ihren diesjährigen Ausgaben dem Fasnachtsblues entgegenzuwirken. Doch die Tristesse der gescholtenen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ist nicht zu überlesen. Eva Oberli 24.02.2021, 17.48 Uhr

Der Oberbaselbieter «Gurlifiengger» behandelt zur Fasnacht viele lokalpolitische Themen. Bild: Kenneth Nars

Vorbei wäre sie in wenigen Stunden, die Fasnacht. Vorbei die Tage der Umzüge, an denen man am Strassenrand im Kreuzfeuer von Zitrusfrüchten steht, zwischen Paukenschlägen und Mimosen, während der pulverisierte Inhalt der Konfettikanonen alles bunt färbt.