«Kentucky Fried Chicken» baut neben dem Bad Bubendorf

Flucht nach Basel Putin als moderner Pharao: Die jüdische Gemeinde in Basel unterstützt 50 Geflüchtete aus der Ukraine

Es ist Pessach – das Fest erinnert an die Flucht der Israeliten aus Ägypten. Dieses Jahr feiert die jüdische Gemeinde Basel den Feiertag mit Ukrainerinnen und Ukrainern, die am eigenen Leib erfahren haben, was ein Exodus bedeutet.