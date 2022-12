Fauna Ornithologen sind besorgt: Die Feldlerche ist im Baselbiet vom Aussterben bedroht Seit nunmehr 15 Jahren untersucht der Natur- und Vogelschutzverband (BNV) die Brutvogelbestände in sechs Baselbieter Regionen. Dabei zeigt sich: Die Feldlerche ist massiv unter Druck geraten. Ornithologe Simon Hohl kritisiert nicht die Landwirte, aber die Agrarpolitik. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Baselbiet bedroht: Nur noch selten sind Feldlerchen hier am Himmel zu sehen. zvg

Ein Allerweltsvogel sei sie noch gewesen. Früher, als Simon Hohl als fünfjähriger Bub begann, Vögel zu beobachten, da kam die Feldlerche noch verbreitet vor. Ein Vierteljahrhundert später sagt er:

«Sie steht kurz vor dem Verschwinden, das ist sehr ernüchternd. Ich werde es noch erleben, dass im Baselland keine Feldlerchen mehr brüten werden, wenn es so weiterläuft.»

Die Bodenbrüterin nistet direkt auf landwirtschaftlichen Kulturen. Inmitten von Äckern und Wiesen. «Sie kommt mit der intensiven Bewirtschaftung nicht zurecht», sagt Hohl.

Die frühen Schnitttermine für das erste Heu im April und die kürzeren Nutzungsintervalle zwischen den Schnitten, sie rauben der Feldlerche die Zeit, ihre Eier zu bebrüten. Hinzu kämen Pestizide, die Insekten eliminieren und ihr somit die Nahrungsgrundlage zerstörten. «Sie steht von mehreren Seiten massiv unter Druck», sagt Hohl.

Nur die lange Sicht zählt

In diesem Jahr zählten die Ornithologen noch neun Feldlerchenreviere im Baselbiet. Seit 2008 erheben sie für das Projekt des Baselbieter Natur- und Vogelschutzverbands (BNV) die Brutvogelarten in sechs definierten Gebieten. Durch dieses Monitoring verfügt der Verband über verlässliche Zahlen und kann beobachten, wie sich die Populationen entwickeln.

Die beiden Jahre 2021 und 2022 mit den extremen Wetterbegebenheiten scheinen auch auf die Brutvögel einen Einfluss gehabt zu haben. Der nasskalte Frühling 2021 könnte zu niedrigen Aufzuchterfolgen bei mehreren Arten geführt haben, schreibt der Verband. Im Folgejahr 2022 zählten die Ornithologen im Baselbiet deutlich weniger Reviere als im Vorjahr (578 gegenüber 613). Doch Simon Hohl relativiert:

«Vergleiche zum Vorjahr sind beliebt. Aber aus ökologischer Sicht, sind sie nicht relevant. Wir müssen die langfristige Bestandsentwicklung anschauen.»

Und diese sorgt für Hohls düstere Prognose, was die Zukunft der Feldlerche betrifft. Derweil haben sich die Bestände anderer Brutvogelarten, wie der Goldammer, dem Neuntöter und dem Schwarzkehlchen, positiv entwickelt. Auch dank den von den Landwirten angelegten Biodiversitätsförderflächen. Einige Arten würden zudem vom Klimawandel profitieren, so der Ornithologe.

An ökologischen Ausgleichsflächen mangle es gleichwohl, vor allem in ausgedehnten Ackerland-Gebieten. In intensiv genutzten Kulturen Brutplätze zu fördern, sei schwierig. Aber Hohl kritisiert nicht die Landwirte selbst, sondern das ganze Agrarsystem - die Politik. «Solange die landwirtschaftliche Produktion von ebenso attraktiven Direktzahlungen profitiert, sind Biodiversitätsförderbeiträge wenig effektiv», sagt Simon Hohl.

In diesem Jahr zählten die Ornithologen noch neun Feldlerchenreviere im Baselbiet. Imago

Freiwillige schaffen den Vögeln Lebensräume

Sogenannte Buntbrachen bieten Brutvögeln ideale Lebensräume. Das sind landwirtschaftliche Ackerbauflächen, die nach einer Dauerkultur während mehreren Jahren mit Wildkräutern und -wiesen bepflanzt und als naturbelassene Fläche brachliegen.

Konrad Knüsel hilft den Bauern, die aufgewerteten Ökoflächen zu erhalten. Viele Jahre schon initiiert der Ornithologe und Präsident der BNV-Sektion Therwil Helfergruppen, die mit aufwendiger Handarbeit Buntbrachen pflegen und von invasiven Pflanzen befreien. Denn nur so erhalten Landwirte auch Direktzahlungen für Ausgleichsflächen, welche somit bis zu zwölf Jahre bestehen bleiben können.

«Über einen solchen Zeitraum können die Tiere auch wirklich heimisch werden», sagt Knüsel. «Und für Bauern wäre es ein riesen Aufwand, die Buntbrachen zu pflegen. Sie führen den Hof oftmals alleine.»

Er hat miterlebt, wie die Schwarzkehlchen seit Anfang des Jahrhunderts eine neue Lebensgrundlage im Baselbiet fanden. Mit Asthäufen schafften er und andere Freiwillige den Schwarzkehlchen im letzten Winter auf einem Bauernhof in Hofstetten eine Nischenmöglichkeit. Die zunehmende Zahl der Vögel ist ihr Lohn. Heute sind die Schwarzkehlchen im Leimental oft zu sehen.

Eine Erfolgsgeschichte würde Knüsel auch gerne zur Feldlerche erzählen. Aber auch er weiss, dass es schlecht um sie steht. Nur der späte Schnitt auf den Wiesen oder eine weniger dichte Saat in den Ackerfeldern könne helfen, sie zu fördern, sagt er. Für die Feldlerche sei es fünf vor zwölf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen