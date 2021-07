Wieder Zuschauer im Joggeli: Neue Situation für Mitarbeitende

Fc Basel Plötzlich wieder Zuschauer im Joggeli: Eine neue Situation für die Mitarbeitenden Am Mittwoch durften die Fans erstmals wieder ins Stadion. FCB-Sprecher Remo Meister ist zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben. Maximilian Fankhauser 24.07.2021, 05.00 Uhr

Die Kontrolle der Covid-Zertifikate und der Abgleich mit den Ausweisen führte zu Schlangen beim Einlass. Marc Schumacher / freshfocus

512 Tage! Das ist nicht etwa die Zeitspanne seit der Sommer endlich auch in Basel angekommen ist. 512 Tage mussten die Baslerinnen und Basler verharren, um ihren geliebten FCB wieder live im Stadion unterstützen zu können. International hatte es aufgehört, international auch wieder begonnen: Seit dem Europa-League-32-Final gegen APOEL Nikosia am 27. Februar 2020 mussten die Rotblauen ohne Unterstützung im Joggeli auskommen.

Am Mittwochabend war es nun wieder so weit. Der FCB traf in der Conference-League-Qualifikation auf den FK Partizani Tirana und 6095 Zuschauer durften sich ob dem 3:0-Sieg freuen. Für alle Beteiligten war es eine neue Situation, dass die Fans mit dem Zertifikat den Zutritt zum Stadion erhielten. So wurde dieser Fussballabend erst einmal zur Geduldsprobe für das Sicherheitspersonal, sowie auch für die Anhänger.

Vor den Sektoren bildeten sich trotz geringem Publikumsauflauf längere Schlangen. Was vor allem auch damit zusammenhing, dass jeder QR-Code der Zertifikate mit dem Ausweis verglichen werden musste.

«Das Kontrollpersonal hat mit extra angeschafften Geräten gearbeitet, welche die Codes des Covid-Zertifikats via ‹Covid Certificate Check-App› abscannen»,

sagt FCB-Mediensprecher Remo Meister. Grundsätzlich sei er zufrieden mit dem Verlauf der Einlasskontrollen unter neuen Voraussetzungen.

Dennoch sieht er auch Verbesserungspotenzial im Hinblick auf die nächsten Spiele. Zumal dort mit einem grösseren Zuschauerandrang gerechnet werden kann. Am Mittwoch blieb die Muttenzerkurve aufgrund einer Solidaritätsaktion mit anderen Schweizer Fankurven geschlossen ausserhalb des Stadions. Bei den folgenden Spielen sei mit mehr Sicherheitspersonal zu rechnen. Zusätzlich sollte das Ganze auch speditiver von Statten gehen.

Personen mussten weggeschickt werden

«Obwohl wir sehr viel und deutlich kommuniziert haben im Vorfeld des ersten Spiels, möchten wir für das nächste Heimspiel die Leute noch besser sensibilisieren für die Situation», findet Meister. Gerade in Bezug auf das Zertifikat seien mehrere Leute am Eingang weggewiesen worden. «Natürlich ist es alles andere als toll, wenn wir Leute am Stadioneingang wieder wegschicken müssen, anstatt sie reinzulassen.

Aber gemäss dem BAG ist klar geregelt, dass alle Zuschauer ein offizielles Covid-Zertifikat mit einem maschinenlesbaren QR-Code und dazu einen amtlichen Ausweis vorweisen müssen.» Bei den Personen, die einen lesbaren QR-Code vorwiesen, kam es teilweise zu technischen Problemen beim Einlesen, wenn diese das Zertifikat nur in Papierform dabei hatten. «Auch in Bezug auf die Sonneneinstrahlung auf die Lesegeräte gibt es noch Optimierungspotenzial», sagt Meister. Ausserdem werde der Erfahrungsaustausch mit den anderen Schweizer Klubs in den kommenden Tagen und Wochen hilfreich sein.



Keine hundertprozentige Garantie

Vor allem sei man auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Fans angewiesen, «dann geht es für alle schneller und einfacher.» Teil dieser Zusammenarbeit wird wohl auch die Muttenzerkurve, welche am Mittwochabend auf der Plattform vor dem Sektor D ein Public Viewing veranstaltete, sein.

Was in manchen Schweizer Stadien ab dieser Saison bereits der Fall sein wird, kommt in Basel nicht in Frage: «Wir orientieren uns an den Richtlinien der Swiss Football League sowie den Behörden des Bundes und des Kantons Basel-Stadt. Gemäss diesen ist weder eine generelle Ticket-Personalisierung noch die Schliessung des Gästesektors vorgesehen, weshalb wir dies auch nicht in Betracht ziehen.» Mehrere Covid-Fälle in Basler Clubs und Bars Zusammenfassend zieht Meister eine positive Bilanz nach der Fanrückkehr ins Joggeli. Auch Zutritte mit falschen oder mehrfach gescannten Zertifikaten sind Meister nicht bekannt.

«Wir können aber auch nicht zu hundert Prozent garantieren, dass es nicht den einen oder anderen ‹Missbrauchsfall› gegeben hat.»

Denn wie sich in den letzten Tagen gezeigt hat, sind solche Anlässe, auch wenn noch so gut kontrolliert wird, nicht vor erneuten Covid-Fällen gefeit. Gestern Nachmittag liess ein Facebook-Post des «Viertel Klub» aufhorchen. Darin schreiben die Betreiber, dass nach einer Party am letzten Samstag mehrere Personen am Coronavirus erkrankt sind. Auch hier sei vom Bundesamt für Gesundheit bestätigt worden, dass sich der Klub an die Eingangskontrollen und Schutzmassnahmen gehalten habe. Der nächste Event am heutigen Abend werde aber dennoch durchgeführt.

Schon unter der Woche wurde publik, dass sich während der Europameisterschaft mehrere Personen im Umfeld der «Bücheli Bar» in der Steinenvorstadt mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch der «Barock Club» in der Freie Strasse hatte mehrere Covid-Fälle zu vermelden, wie diese Woche bekannt wurde. Seitens des Clubs hiess es darauf, dass bezüglich der Zertifikatskontrolle Fehler in der Kommunikation unterlaufen seien.