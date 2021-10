FC Diegten-Eptingen «Was heisst schon schlecht?»: Ein Besuch bei der schwächsten Fussballmannschaft der Nordwestschweiz Die zweite Mannschaft des FC Diegten-Eptingen hat in dieser Saison bisher nur verloren: letzter Platz in der untersten Liga, null Punkte, mieses Torverhältnis. Wie gehen Spieler und Trainer damit um, dass sie das erfolgloseste Team der Nordwestschweiz sind? Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Die Spieler des FC Diegten Eptingen lassen die Köpfe hängen. Juri Junkov

Einen eigenen Clubsong hat der FC Diegten-Eptingen noch nicht. So ist auf dem Sportplatz Hofmatt aus den Lautsprechern der Weckruf des schottischen DJ Calvin Harris zu hören: «When you wake up in the morning, I’ll be by your side.» Die zweite Mannschaft des Vereins hätte wenig später auch jemanden nötig, der ihr beisteht.

Zehn Minuten sind im Kellerduell gegen den FC Liestal gespielt, seit dem Anpfiff rollt ein Angriff nach dem anderen auf das Tor des Heimteams zu. Reihenweise vergeben die Liestaler sogenannt «Hundertprozentige». Vor allem nach Eckbällen brennt es im Strafraum der Diegter-Eptinger lichterloh, doch die mangelnde Zielgenauigkeit des Gegners und Torhüter Jonas Herzog verhindern den Führungstreffer. Vorerst noch.

Willkommen in den Niederungen des Fussballs, in der 5. Liga, aus der man nicht mehr absteigen kann. Zum Glück für die «Zweite» von Diegten-Eptingen. Denn es läuft nicht gut diese Saison. Aus acht Spielen resultierten bis zum Duell mit Liestal acht Niederlagen, das Torverhältnis beträgt 6:44. Null Punkte, letzter Platz und zusammen mit dem FC Ferad, der in einer anderen Gruppe der untersten Fussballliga ebenfalls nur die Niederlage kennt, Träger des inoffiziellen Titels als schlechtestes Fussballteam der Nordwestschweiz.

Um seinen Trainerjob muss Stephan Jenni trotz Erfolglosigkeit nicht bangen: Er ist als Feuerlöscher eingesprungen. Juri Junkov

«Was heisst schon schlecht?», wehrt sich Stephan Jenni für seine Spieler. «Ich sehe in dieser Mannschaft nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil nur Gutes», sagt der Trainer mit dem auffälligen Vollbart, der sonst ruhig und besonnen wirkt, in energischem Ton.

«Die Stimmung ist super, niemand feindet sich an, auch wenn wir ständig verlieren.»

Mit etwas Glück hätte man auch schon punkten können, findet er. Gegen Virtus Liestal führte man zwischenzeitlich sogar 2:1. «Leider wurde uns vom Schiedsrichter das 3:1 versagt, dann hätten wir nicht noch verloren.»

Tatsächlich klingt die Bezeichnung «schlechteste Mannschaft» auf den ersten Blick dramatischer, als sie in Wirklichkeit ist. Da gibt es ganz andere Superlative in der Welt des Fussballs. Auf Länderspielebene unterlag der Kleinstaat Amerikanisch Samoa einst Australien mit 0:31. Das war nicht nur schlecht, sondern unterirdisch – und trotzdem nicht das höchste Ergebnis in einem offiziellen Fussballspiel: 2002 verlor der SOE Antananarivo gegen AS Adema auf Madagaskar mit 0:149! Aus Protest gegen die Schiedsrichterleistung in der vorherigen Partie erzielten die Verlierer gleich alle Tore selber. Im Vergleich dazu muten die Niederlagen von Diegten-Eptingen fast schon harmlos an. Ein 0:7 war das höchste der negativen Gefühle.

Gegen Liestal droht nun allerdings Gefahr, vielleicht gar ein Stängeli, wenn es mit den Grosschancen für die Gäste so weiter geht wie bisher. Eine Gegenwehr ist in dieser Phase nicht erkennbar. Dabei hat Stephan Jenni vorher bei seiner Rede in der engen Garderobe des Clubhauses etwas ganz Anderes gefordert: «Also, wie gehabt: hinten anfangen, ruhig spielen und die Bälle wegtun, wenn ihr unter Druck gerät! Gerade zu Beginn müssen alle nach hinten arbeiten. Redet miteinander und lasst euch nicht anstecken, wenn Hektik aufkommt! Kämpft, seid eine Mannschaft, haltet zusammen! Es kann, klar, mal was in die Hose gehen, aber dann müsst ihr trotzdem weitermachen!»

Ein Foul bremste die Mannschaft zusätzlich aus. Juri Junkov

Nach einer Viertelstunde geht etwas in die Hose und Liestal in Führung: Der Rückpass eines Diegters gerät auf dem Kunstrasen zu kurz. Goalie Jonas Herzog will sich nachher aus Solidarität mit dem Passgeber nicht mehr erinnern, was genau passierte. Ebenso wenig Stephan Jenni: «Ja, irgendetwas war da.» Er mahnt seine Spieler von der Seitenlinie aus, mehr Sorge zu den Bällen zu tragen.

Der nächste Ball allerdings wird erst einmal «weggetan», wie zuvor in der Garderobe gefordert. Das Spielgerät fliegt in hohem Bogen über den Zaun Richtung Diegterbach, ist aber nicht verloren: Hanspeter Ryf, der der Partie bisher von aussen zugeschaut hat, fischt mit einer langen Stange nach ihm.

Der Landwirt aus Tenniken ist wegen seinem Sohn Ramon auf die Hofmatt gekommen. Dieser ist gerade mal 15 Jahre alt und spielt sonst zusammen mit seinem Bruder Matthias bei den Junioren mit. Die beiden führen eine Familientradition weiter, denn ihr Vater streifte sich Ende der Siebziger Jahre ebenfalls das gelb-schwarze Trikot über.

«Wenn ich ihnen von damals erzähle, machen sie staunende Augen.»

In Fronarbeit hatten die Clubmitglieder den Fussballplatz errichtet und eingeebnet. Die überschüssige Erde wurde hinter dem Tor zu einem Erdwall angehäuft. Brennnesseln überwucherten den Hügel. «Flog ein Ball hinters Gehäuse, schickten sie uns Jungen in die Brennnesseln.» Das war unangenehm, aber immer noch besser, als die Heimspiele auswärts austragen zu müssen. So wie in der Anfangszeit des FC Diegten-Eptingen: 17 junge Männer gründeten diesen vor genau 50 Jahren im Restaurant Rebstock, ohne dass sie über ein eigenes Fussballfeld verfügt hätten. Jahrelang blieb das so, bis die Mitglieder eben selber Hand anlegten.

Das Spielfeld war nun zwar vorhanden, aber umziehen und duschen mussten die Fussballer sich in der Turnhalle des Schulhauses, die doch ein Stück entfernt lag. Und als über 20 Jahre nach der Gründung auf der Hofmatt endlich ein Garderobengebäude erstellt werden sollte, schickten die Diegter Stimmbürger das Projekt zuerst bachab. Später wurde es dann doch Realität, aber die Freude darüber währte nur kurz. Ein Unbekannter ätzte ein grosses N auf den Sportplatz und vergiftete ihn mit einem Herbizid.

Wieder hatte der Verein seine Heimspiele auf fremdem Terrain auszutragen

«Diegten-Eptingen musste sich vieles erkämpfen», sagt Daniel Schaub, der eine besonders glaubwürdige Aussensicht auf den Verein hat – als Präsident des Fussballverbandes Nordwestschweiz sowieso, aber auch als ehemaliger Spieler, der mit dem SV Sissach oft im Diegtertal spielte. «Das führte zu grosser Hilfsbereitschaft und zu einem Underdog-Image, das den Club am Ende aber stärkte.»

Ob die beiden Spieler hier den nächsten Zug besprechen? Juri Junkov

In der Partie gegen Liestal wird der FC Diegten-Eptingen seiner Rolle als Aussenseiter vollauf gerecht. Innert zwölf Minuten sind drei weitere Tore für die Gäste gefallen – das vierte durch einen Sonntagsschuss von Simon Wiesner, der aus 35 Metern abzogen und genau ins Lattendreieck gezielt hat. «Jetzt muss der ausgerechnet gegen uns so treffen», denkt Stephan Jenni laut. Und dann noch lauter, ins Spielfeld hinein: «So geht’s nicht. Helft euch gegenseitig! Seid eine Mannschaft!» Alleine, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart in einem Interview mit «Elf Freunde», sei «auch der beste Kicker nur eine Wurst».

Viele Alternativen hat Stephan Jenni nicht. Gleich neun Spieler fehlen, das Schicksal einer zweiten Mannschaft. «Einer wegen Covid, einer ist im Militär, zwei in den Ferien», sagt der Coach, «und fünf sind verletzt oder angeschlagen.» Einer von ihnen, Sven Schäublin, steht auf Krücken neben ihm vor dem Spielerbänkchen. Er zeigt auf sein Knie: «Das Kreuzband.» Zugezogen hat sich der Kaminfeger die Verletzung nicht auf dem Rasen, sondern bei der Arbeit. «Und vorher verletzte ich mich am Meniskus – im Militär.» Für Schäublin ist klar, dass er sich regelmässig auf der Hofmatt zeigt, auch wenn er an Krücken geht.

«Das ist ein Treffpunkt, wo man zu einem Bier gute Leute treffen kann.»

Die erste Halbzeit findet er unglücklich. «Man sieht halt, dass es sich um eine zusammengewürfelte Mannschaft handelt.» Mit vielen jungen, aber auch ein paar älteren Spielern. Mit Einheimischen aus Diegten oder Eptingen und ein paar «Auswärtigen».

Die Fans begutachten das Spiel. Juri Junkov

Der mit 31 Jahren Älteste ist Nabi Jafari, der schon in der vergangenen Saison in der 5. Liga mitgewirkt hat. Der Afghane floh vor sechs Jahren in die Schweiz und wollte auch hier seiner Leidenschaft nachgehen. So kam er zum FC Diegten-Eptingen. Nabi habe Mühe mit dem Gehör, sagt Jenni. «Eine 2000-Kilo-Bombe explodierte bei einer Schule», erzählt der Betroffene selber, «ich war sicher über 100 Meter entfernt.» Der Verein bietet ihm ein bisschen Heimat.

Auf der Ersatzbank sitzen nur gerade vier Spieler, zwei von ihnen sind angeschlagen: Jason Gross ist körperlich noch nicht ganz fit, während Paulo Campinho Gomes das Fussgelenk zu schaffen macht. Der 21-jährige Gymnasiast mit portugiesischen Wurzeln wird später ein- und dann wieder ausgewechselt werden – und beweist dabei Humor:

«Ich war überall auf dem Feld, aber überall zu langsam.»

Campinho Gomes spricht von einem grossen Umbruch, der zu spüren sei. In den vergangenen Spielzeiten waren nebst dem Fanionteam in der 4. Liga noch zwei weitere Mannschaften in der 5. Liga gemeldet. Auf diese Saison hin hat man nun eine Mannschaft zurückgezogen. Die vielen Junioren, die in der untersten Liga mitspielten, sollten lieber wieder in einer eigenen A-Junioren-Mannschaft gegen den Ball treten.

«Der Nachwuchs ist für einen Verein überlebenswichtig», sagt Urs Dill, der die A-Junioren trainiert. Weil die «Zweite» an Spielermangel leidet, stellt er Stephan Jenni für dieses Spiel sechs Junioren zur Verfügung. «Aber ich möchte sie gerne wieder gesund zurück», sagt er. Später wird sein Innenverteidiger Anthony Kaufmann vom Feld getragen. «Ein Foul von hinten», sagt der Junior mit schmerzverzerrtem Gesicht.

0:4 zur Pause. Der Trainer findet «Das war von vorne bis hinten gar nichts.» Juri Junkov

0:4 steht es, als der Schiedsrichter die erste Hälfte abpfeift. Stephan Jenni marschiert Richtung Kabine, die Spieler trotten mit hängenden Köpfen hinterher. Der Trainer wird in seiner Pausenrede deutlich: «Ich glaube, das wisst ihr selber, aber das war das schlechteste Spiel der Saison bis jetzt. Das war von vorne bis hinten gar nichts. Ihr müsst euch gegenseitig helfen, sonst versaufen die Verteidiger in der Arbeit und dann gibt es Gegentore. Schlechter kann es nicht mehr werden. Kämpft wieder! So habe ich das von euch noch nie gesehen.»

Sein Sohn Adrian Jenni, der Captain der Mannschaft, meldet sich ebenfalls zu Wort: «Zweite Halbzeit, zweite Chance. Wir müssen den Ball wollen, sonst können wir keine Tore schiessen. Wach sein, nicht schlafen!»

Dafür wäre es viel zu früh, auch wenn die Sonne längst untergegangen ist. «Let the light shine in through the dark», sang Calvin Harris vorhin in seinem Song. Das eingeschaltete Flutlicht verleiht der Hofmatt eine besondere Atmosphäre. Fussballromantik pur. Hinter dem Tor sitzen die Vereinsmitglieder bei einem Getränk zusammen; das Interesse für das, was sich auf dem Rasen vor ihnen abspielt, hält sich allerdings sichtbar in Grenzen. Ein paar wenige stehen auf einem Podest, in der Pumphüslikurve, wie die einzige Fanzone im Amateurbereich der Nordwestschweiz heisst.

Club-Präsident Martin Sutter in der Pumphüslikurve: «Der FC ist mehr als nur Fussball.» Juri Junkov

Hier ist die Sicht aufs Spielfeld optimal. «Die Bieridee von ein paar Mitgliedern, die während eines Grümpelis entstand», sagt Martin Sutter, der sich ebenfalls dorthin gesellt hat. Der Metallbaukonstrukteur ist seit vier Jahren Präsident des Vereins mit seinen rund 350 Mitgliedern und seit einer Ewigkeit dabei, genauer gesagt seit 1983, als er bei den E-Junioren begann.

«Wir verloren 0:24.»

Die Niederlagenserie der zweiten Mannschaft beschäftigt Sutter kein bisschen. Er ist froh, dass überhaupt wieder Fussball gespielt wird, nachdem die beiden letzten Saisons wegen Corona abgebrochen oder verkürzt werden mussten. «Die Gefahr war natürlich schon da, dass der eine oder andere aufhört, weil er im Lockdown gemerkt hat, wie gemütlich es zu Hause auf dem Sofa sein kann.» Die grosse Mehrheit aber kehrte zurück. Wegen des Fussballs, der den Kopf nach einem Arbeitstag vollständig leert.

«Für 90 Minuten gibt es kein Grübeln und keine Gedanken, die über das Spiel hinausgehen», beschrieb es der Fussballautor Christoph Biermann einmal, «das Denken wird schlicht, und man gerät in eine wunderbare Balance von Gelöstheit und völliger Anspannung. Teilt man diesen Zustand mit vielen Menschen, wird der Sog noch grösser.» Die Geselligkeit und das Miteinander auf der Hofmatt sind für viele denn auch der wichtigste Grund, warum sie auf die Hofmatt kommen. Oder wie es Sutter ausdrückt: «Der FC ist bei uns mehr als nur Fussball, er ist sozialer Treffpunkt eines ganzen Tales.»

Teambildung nach Spielende: Die Chemiein der zweiten Halbzeit stimmt trotz Niederlage. Juri Junkov

Sutter war es auch, der Stephan Jenni an die Seitenlinie der zweiten Mannschaft holte. «Wir hatten nach dem Umbruch keinen Trainer», sagt er, «irgendwann kam ich darauf, dass vielleicht mein Nachbar in die Hosen steigen könnte.» Zumal dessen drei Söhne ebenfalls bei Diegten-Eptingen mitspielen. Jenni erinnert sich, dass ihm der Präsident genau 24 Stunden gab, um sich die Sache durch den Kopf gehen zu lassen. «Dann müsse er an der Vorstandssitzung einen Namen präsentieren.» Jenni, der Servicemonteur für Feuerlöscher, sagte zu und verhinderte so, dass im Team, wo seine Söhne regelmässig mitspielen, Feuer unter dem Dach war.

Nicht mehr ganz so heiss wie in der ersten Halbzeit geht es mittlerweile auch auf dem Rasen zu und dies nicht nur, weil es bitterkalt geworden ist. Das Spiel hat sich beruhigt und gestaltet sich ausgeglichener. In der 63. Minute gelingt Simon Strub, der hängenden Spitze, gar der Ehrentreffer. Der Primarschullehrer kam einst als Schüler zum Verein, wechselte dann zum Unihockey und kehrte vor kurzem zu seinen Wurzeln zurück.

«Ich hörte, dass hier Not am Mann war. Hätte ich meinen Kindheitsverein im Stich lassen sollen? Natürlich nicht.»

Ein einziges Mal muss Torhüter Jonas Herzog noch hinter sich greifen, am Ende verliert der FC Diegten-Eptingen 2 mit 1:5. Der 17-jährige Landwirt ist zufrieden. Wäre es wie in den ersten 30 Minuten weitergegangen, als er mehr Schiessbudenfigur als Goalie war, hätte er es deprimierend gefunden. «So aber ist es okay.» Stephan Jenni sieht es genauso. Noch auf dem Feld spricht er zu seinen Leuten:

«Das war ganz klar besser, auch kämpferisch. Wir haben zusammengespielt, Bälle verlangt. So will ich euch sehen, nicht so wie in der ersten Halbzeit. Ich danke euch für den Einsatz. Merci!»

Noch aber ist nicht ganz Feierabend: Die Mannschaft stellt sich für ein gemeinsames Foto auf. «Aber bitte nicht vor der Anzeigetafel», scherzt Tim Zuber, der vorhin gerade noch wutentbrannt einen Bidon durch die Luft geschleudert hat. «Er war hässig auf sich selber», sagt Jenni. Die Chemie im Team stimme. Und bald auch die Resultate, ist der Trainer überzeugt. Vielleicht schon am nächsten Wochenende, wenn es gegen Frenkendorf geht. «Denn dann erwartet es niemand.» Nicht vom «schlechtesten» Team der Nordwestschweiz.