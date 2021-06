Designierter FDP-Präsident: "Mit der Wika habe ich nichts zu tun"

FDP Baselland Designierter Parteipräsident positioniert sich: «Mit der Wirtschaftskammer habe ich wirklich überhaupt nichts zu tun» Der Reinacher Unternehmer Ferdinand Pulver wurde von der FDP-Findungskommission für die Nachfolge von Saskia Schenker nominiert. Im Gespräch mit der bz zeigt der Paraplegiker bereits, dass er vor allem eines ist: unabhängig. Michael Nittnaus 09.06.2021, 18.11 Uhr

Ferdinand Pulver: «Dass die FDP mich als Paraplegiker nominiert hat, ist auch ein Statement gegen Aussen. Es ist gelebte Inklusion.»

Colin Frei/Archiv

Erst seit zweieinhalb Jahren ist Ferdinand Pulver in einer Partei, der FDP Baselland. Seit einem Jahr sitzt er im Reinacher Gemeinderat. Und nun sind alle Weichen gestellt, dass der 55-jährige Unternehmer am Parteitag vom 25. August zum neuen Präsidenten der Kantonalpartei und Nachfolger von Saskia Schenker gewählt wird. Die interne Findungskommission hat ihn als einzigen Kandidaten nominiert. Die bz erreicht Pulver am Mittwochnachmittag am Telefon.

Herr Pulver, Sie könnten der Baselbieter Parteipräsident mit der wenigsten politischen Erfahrung werden ...

Ferdinand Pulver: Es fehlt mir zwar der Vergleich, aber so ganz wenig Erfahrung habe ich nicht. Den Job als Reinacher Gemeinderat mache ich seit einem Jahr ziemlich intensiv. Davor war ich schon in der FDP auf verschiedenen Ebenen tätig, etwa als Wahlkampfleiter der Nationalratswahlen 2019 oder in der Sektion Reinach. Daher kennt die Baselbieter FDP mich und meine Fähigkeiten, und es war wohl auch der Grund, weshalb sie sich an mich gewendet hat.

Nicht Sie haben sich aktiv beworben, sondern die Findungskommission kam auf Sie zu?

Ja, und das überraschte mich sehr. Ich habe zwar vom Rücktritt Saskia Schenkers gewusst und mir Gedanken gemacht, wer ihre gute Arbeit fortführen könnte. Bloss an mich selbst habe ich dabei nie gedacht. (lacht)

Brauchten Sie denn lange Bedenkzeit?

Vier bis fünf Wochen waren es schon. Man musste mich nicht überreden, aber ich spürte erst durch die vielen Gespräche und positiven Reaktionen, dass meine Nomination wirklich von der Partei mitgetragen wird. Ohne starken Rückhalt würde ich nicht kandidieren.

Haben Sie keine Angst, dass ihr Aufstieg fast zu rasant ging und dieses Amt nun eine Schuhnummer zu gross sein könnte?

Ich trete sicher in grosse Fussstapfen, und es wird nicht leicht. Doch da ich ja noch nie Parteipräsident war, kann ich auch nicht sagen, ob das eine Nummer zu gross ist. Ich kandidiere nicht der Politkarriere wegen, mir geht es um die Sache. Ich mache das für die Partei, die mich sehr gefördert und gefordert hat. Überzeugt bin ich, dass ich die FDP mit meiner Art und Lebenserfahrung weiterbringen kann. Ins Politische muss ich aber sicher hineinwachsen. Mir entgegen kommt, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe habe.

Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, ohne grossen und vielleicht vorbelasteten politischen Rucksack ins Amt zu kommen?

Da ist sicher etwas dran. Wenn ich an die Wirtschaftskammer Baselland denke, die man vor allem früher mit der FDP verbunden hat. Damit habe ich nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Ich bin weder in Wirtschaftsverbänden, noch anders beeinflusst. Ich bin sehr offen und total unbelastet. Daher gelingt es mir vielleicht tatsächlich, neue Impulse zu setzen und zu verändern, wie die FDP wahrgenommen wird.

Dabei sind Sie ja selbst Unternehmer, sind im Bereich des Grafikdesigns tätig. Suchten Sie nie die Nähe zu einem Wirtschaftsverband?

Nein. Wirtschaftsverbände sind gerade aus Sicht der FDP sehr wichtig und ich werde sicher mit ihnen zusammenarbeiten. Aber die FDP ist unabhängig und wird es unter mir erst recht bleiben.

Wollen Sie also noch stärker auf Distanz gehen zur Wirtschaftskammer?

Ich bedaure es sehr, dass die Wirtschaftskammer derzeit wieder ein Thema ist. Ich dachte, das wäre abgeschlossen. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre in der FDP und bin überzeugt, dass die Partei schon länger eine andere ist als früher, wo es eine enge Verknüpfung zur Wika gab. Spätestens mit Saskia Schenker haben wir uns endgültig von der Wirtschaftskammer entfernt. Wie der Gerichtsprozess um Thomas Weber zeigt, ist es wichtiger denn je, dass wir uns als unabhängige Partei positionieren.

Bei Ihrer Wahl in den Reinacher Gemeinderat sagten Sie offen, dass es sicher nicht geschadet habe, dass Sie im Rollstuhl sitzen. War es nun wieder ein Vorteil?

Es hat sicher wieder eine Rolle gespielt. Die Findungskommission hat mich zwar nicht nur deswegen, sondern vor allem wegen meiner Fähigkeiten ausgesucht. Dass die FDP mich als Paraplegiker nominiert hat, ist aber auch ein Statement gegen Aussen. Es ist gelebte Inklusion, dass man auch den Schwächeren in der Gesellschaft Vertrauen schenkt.

Was sind Ihre Stärken?

Dank meinen Erfahrungen als Paraplegiker habe ich soziale Kompetenzen entwickelt. Es ist eine interessante Kombination: liberales Denken, aber nicht von oben herab, nicht «der Schnellere ist der Geschwindere». Über politische Ziele möchte ich zwar noch nicht sprechen, doch eine freisinnige Sozialpolitik ist mir wichtig.

Damit könnten Sie durchaus intern auf gewisse Widerstände treffen.

Wir haben zwei Flügel in unserer Partei. Intern mag ich die kontroversen Diskussionen, doch nach Aussen sollten wir geschlossen auftreten. Ich hoffe, ich kann mit meiner Art einigend wirken.