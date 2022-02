FDP-Landrat Stephan Burgunder verzichtet auf Wiederwahl

FDP im Landrat Stephan Burgunder will nicht mehr, Christoph Buser nicht nochmals Die bekanntesten FDP-Köpfe im Wahlkreis Pratteln haben keine Lust mehr auf ein Mandat im Baselbieter Parlament. Bojan Stula Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Als Gemeindepräsident von Pratteln wird Stephan Burgunder das Eidgenössische Schwingfest im August begleiten und auch darüber hinaus der Gemeinde zur Verfügung stehen. Die Freude am Landrat hat der FDP-Politiker indessen verloren. Kenneth Nars

Der FDP stehen im Wahlkreis Pratteln turbulente Monate bevor. Wie die bz weiss, wird der bisherige Amtsträger Stephan Burgunder nicht mehr zu den Landratswahlen im Februar 2023 antreten.

Auf Nachfrage macht der FDP-Landrat und Prattler Gemeindepräsident gesundheitliche Gründe geltend: «Den Beschluss habe ich bereits der Parteileitung mitgeteilt. Ich habe jedoch die Absicht, die laufende Legislatur zu beenden.» Das Amt des Gemeindepräsidenten werde er dagegen sicherlich über das Frühjahr 2023 hinaus fortführen, bekräftigt Burgunder:

«Es ist wohl kein grosses Geheimnis, dass ich mich in einem Exekutivamt wohler fühle als in der Legislative, wo mir der Spassfaktor etwas fehlt und ich weniger bewegen kann. Das gab den Ausschlag, das Landratsmandat nicht mehr fortzuführen.»

Den Entscheid habe er bereits in den vergangenen Sommerferien gefällt.

Christoph Buser: Bei Nachrücken würde Amtszeitguillotine drohen

Nach seiner Abwahl aus dem Landrat im Frühjahr 2019 verpasste Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser im folgenden Herbst auch den Sprung in den Nationalrat. Kenneth Nars

Zu dieser Zeit tauchten in der Baselbieter FDP Gerüchte auf, Burgunder wolle die Amtszeit nicht beenden. In einem solchen Fall wäre es zu einer pikanten Personalie gekommen. Erster Nachrückender auf der Prattler FDP-Liste von 2019 war ein gewisser Christoph Buser. Dass der Wirtschaftskammerdirektor vor drei Jahren seine Wiederwahl verpasste und rund 100 Stimmen weniger erzielte als Burgunder, wurde damals dem Imageschaden im Zuge der Endlos-Affäre um die Schwarzarbeitskontrollen zugeschrieben.

Würde Burgunder doch noch vorzeitig zurücktreten, wäre Busers Nachrücken mit einem Handicap verbunden. In diesem Falle würde ihm der Rest der laufenden Legislatur voll an seine drei vorangegangenen Amtszeiten von 2007 bis 2019 angerechnet, was 2023 das zwangsweise Ausscheiden aus dem Landrat per Amtszeitguillotine bedeutete.

Letztlich bleibt dieses Szenario ein Gedankenspiel, da Buser Ambitionen auf sein politisches Comeback negiert. «Christoph Buser steht bei den nächsten Landratswahlen nicht zur Verfügung. Er hat dies auch bereits der FDP-Ortssektion Füllinsdorf mitgeteilt», heisst es auf Nachfrage bei der Baselbieter Wirtschaftskammer. FDP-Sektionspräsidentin Catherine Müller, gleichzeitig Gemeindepräsidentin von Füllinsdorf, bestätigt die Absage; Buser werde aber Kassier im Vorstand der FDP-Ortssektion bleiben. Einen Entscheid bezüglich der Wahlliste der FDP-Kandidatinnen und -Kandidaten aus ihrem Wahlkreis erwartet Müller bis Ostern.

Frenkendorfs Gemeindepräsident will wohl nicht nochmals antreten

Stellt sich also die Frage, wer innerhalb der FDP von der guten Ausgangslage in diesem Wahlkreis profitieren will. Der Drittplatzierte von 2019, Frenkendorfs Gemeindepräsident Roger Gradl, kann sich eine erneute Kandidatur «tendenziell eher nicht mehr» vorstellen. «Ich werde bald 60, da sollen Jüngere ran», sagt der Gemeindepolitiker mit Jahrgang 1954.

Garagist Christoph Keigel hat momentan andere politische Sorgen als die Gedanken an ein Landratsmandat. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Schliesslich bliebe ein letzter namhafter Kandidat übrig: der umtriebige Füllinsdörfer Garagist Christoph Keigel, der Viertplatzierte von 2019. Doch dieser hat momentan andere Sorgen, wie er jüngst im «Nähkästchen» der «Schweiz am Wochenende» verriet. Wegen der Gründung seiner Partei Pro Füllinsdorf wurde Keigel aus der FDP-Ortssektion ausgeschlossen. Allerdings habe er einen Antrag auf Verbleib in der Kantonalpartei gestellt, eine Aussprache mit dem Kantonalpräsidenten Ferdi Pulver finde demnächst statt.

Was allfällige Ambitionen auf ein Landratsamt 2023 angeht, sagt Christoph Keigel bloss: «Dieses Thema ist bisher noch gar nicht aufs Tapet gekommen.»

