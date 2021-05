Fehlmessungen Blitzer spielt bei Reflexionen verrückt – jetzt reagiert erste Baselbieter Gemeinde Ein Geschwindigkeitsmessgerät kann falsche Resultate liefern. Der Hersteller selber rät, das Gerät vorläufig nicht mehr einzusetzen, deutsche Polizeikorps haben es ausser Dienst gestellt – in der Schweiz dauert es etwas länger. Benjamin Wieland 18.05.2021, 05.00 Uhr

Bei einer Leuchtweste auf dem Beifahrersitz hat das Gerät Mühe: Leivtec XV3. Bild: Leivtec

Die «einzigartige Infrarottechnologie», kombiniert mit der «digitalen Dokumentation», garantiere die Verlässlichkeit der Messwerte. So bewirbt die Leivtec Verkehrstechnik GmbH in Wetzlar ihren Kassenschlager: Das mobile Geschwindigkeitsüberwachungsgerät XV3, das in einen Koffer passt.

Doch so verlässlich ist das XV3 nicht. In gewissen Situationen kann es falsche Tempi angeben – auch zu hohe. In Deutschland haben zahlreiche Polizeikorps reagiert und das Gerät bis auf weiteres ausser Dienst gestellt.

In der Schweiz verwenden rund drei Dutzend Korps das XV3 – darunter auch die jeweilige Gemeindepolizei von Allschwil, Birsfelden, Pratteln und Therwil. Doch jetzt belässt Allschwil sein Messgerät vorerst ebenfalls in der Verpackung. Gestern sei auf der Verwaltung ein Brief eingetroffen, sagt Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli zur bz. Absender: das Eidgenössische Institut für Metrologie (Metas), die hiesige Zulassungsbehörde für Geschwindigkeitsmessgeräte. «Metas fordert alle Nutzer des Geräts dazu auf, es vorerst nicht mehr zu verwenden», sagt Nüssli. «Daran werden wir uns halten.»

Hersteller rät selber von Gebrauch ab

Versuche in Deutschland hatten gezeigt, dass das XV3 offenbar Mühe bekundet mit Reflexionen sowie dann, wenn es mit einem gewissen Winkel zur Strasse aufgestellt wird. Metas will gemäss dem Schreiben nun eigene Tests durchführen. Bis die Resultate vorlägen, sei es besser, das XV3 nicht zu verwenden, teilt Metas den Nutzern mit.

Wie die anderen drei Gemeinden im Baselbiet, die ein XV3 besitzen, mit der Aufforderung umgehen, war gestern Montag nicht mehr in Erfahrung zu bringen.

Verdachtsfälle, dass mit der Apparatur, die im Wesentlichen aus einer Kamera, einem Stativ, einem Bildschirm und einem Behälter besteht, etwas nicht stimmen kann, gab es schon länger. Spätestens, als Anfang April die deutsche Zulassungsbehörde für Blitzer, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, mitteilte, sie habe bei einer umfangreichen Versuchsreihe Fehler entdeckt, waren die Nutzer verunsichert. Die PTB verwendete laut eigenen Angaben «präparierte Testfahrzeuge, die über spezielle Reflektoren im Fahrgastinnenraum verfügten». Das konnte eine auf dem Beifahrersitz aufgelegte Leuchtweste sein.

Deutsches Gericht spricht Geblitzten frei

Leivtec hatte da schon reagiert. Am 12. März wandte sich das Unternehmen, das auf Leica zurückgeht, an alle Nutzer des XV3 und bat sie, «von weiteren amtlichen Messungen vorerst Abstand zu nehmen». Oberste Priorität habe die Gewährleistung des «rechtssicheren Einsatzes der Produkte».

Genau das war nicht mehr der Fall. Ein Amtsgericht in Landstuhl bei Kaiserslautern hat laut der Zeitschrift «Saldo» ein Verfahren gegen einen Lenker eingestellt. Es sei nicht klar, ob das Gerät korrekt gemessen habe.

Nicole Nüssli sagt, Allschwil habe sein XV3 schon 2009 beschafft und jährlich überprüfen lassen. Hinweise auf Messfehler habe es keine gegeben.