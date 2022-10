Feldpost Teil 14: Willkommen im Bunker

Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der vierzehnten Woche erzählt er von Verabschiedungen und einem ärgerlichen Vorfall.

Sophie Deck 09.10.2022, 18.17 Uhr