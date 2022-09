Schupfart-Festival: DJ Ötzi heizte den 2000 Fans gehörig ein

Festival Als hätte es die Corona-Pause nie gegeben: DJ Ötzi heizt in Schupfart ein Nach drei Jahren Pause fand das grösste wiederkehrende Festival im Fricktal wieder statt: Das Schupfart-Festival. Tausende strömten auf den Flugplatz, für Unterhaltung sorgten, neben dem Star-DJ aus Tirol, unter anderem Luca Hänni, Ben Zucker und die unverwüstliche Formation Truck Stop. Jael Rickenbacher und Horatio Gollin 25.09.2022, 22.30 Uhr

Bis 1999 kannte man ihn nur als Gerhard Friedle. Doch dann brachte dieser Gerhard Friedle als DJ Ötzi «Anton aus Tirol» heraus. Horatio Gollin

Auf dem Flugplatz Schupfart schwebten über das Wochen­ende keine Flugzeuge, sondern das verzauberte Publikum. Nach langem Warten war es endlich wieder so weit – das grösste wiederkehrende Festival im Fricktal konnte wieder stattfinden, zum 38. Mal nach drei Jahren Coronapause, welche den Anlass nicht schwächten, im Gegenteil.

Man sah an den strahlenden Gesichtern: Schon der erste Abend des Schupfart Festivals war ein Erfolg. Luca Hänni eröffnete das Fest mit seinen poppig-verträumten Songs. Mit energetischen Beats und lockerem Gesang gab er dem Publikum das Gefühl, dass der Sommer noch nicht vorbei ist. Entspannt tanzte er über die Bühne und rief: «Wunderschöner Start in dieses Festival, danke Schupfart!»

Max Giesinger hat keine Berührungsängste

Mit einem Knall begann der nächste Act: Bei Max Giesingers erstem Lied schossen gelbe Konfetti in die Luft und regneten über die Zuschauer. Die Stimmung blieb aufgeregt, als der Sänger über die Barrikade ins Publikum stieg und sagte:

«Genau diese Energie brauche ich. Machen wir Party!»

Einen schönen ­Abschluss für den ersten Festival-Abend sicherten Ben Zucker und seine Band. Der Schlagersänger aus Berlin, der schon mit Helene Fischer auf Tour war, eröffnete die Show mit seinem Hit «Wieder zurück». Gebannt lauschten die Zuschauerinnen und Zuschauer seiner rauchigen Stimme.

Ganz andere Töne dann am Samstag. Der zweite Festivaltag steht traditionell ganz im Zeichen von Country Music. Ein Schupfart Festival ohne Truck Stop, das sei wie Weihnachten ohne Geschenke, kündigte Michelle Ryser die in Hamburg gegründete Country-Band an. Schon zum 33. Mal traten die Cowboys von der Waterkant beim Schupfart Festival auf.

Die vor 49 Jahren gegründete Countryband hat auch trotz teilweiser Neubesetzung nichts von ihrem Flair verloren und begeisterte mit Titeln wie «Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n», «Helden», «Männer sind so» und dem «Bluegrass Medley». Ohne Zugabe durften die Haudegen des Countrys die Bühne natürlich nicht verlassen.

Der Superstar brachte auch seinen grössten Hit

Sonntag = Schlagertag. Weit mehr als 2000 Fans zog der dritte Festivaltag an. Der Flugplatz platzte aus allen Nähten. Spätestens bei DJ Ötzi hielt es keinen mehr auf dem Platz und die ­Halle tobte. Die österreichische Stimmungskanone begeisterte die Zuhörer mit Songs wie «I will leb’n», «A Mann für Amore» und «Noch in 100'000 Jahren». Natürlich gab er auch seinen Hit «Anton aus Tirol» zum Besten.

«Ich liebe das Schupfart Festival», sagte eine Besucherin, «weil es immer tolle Begegnungen gibt.» Vorhin habe sie gerade eine alte Primarschulfreundin getroffen. So wie ihr ging es wohl Tausenden.