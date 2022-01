Feuer In der Region kommt es immer wieder zu Brandserien: Nun brennt es in Ziefen häufig In Ziefen ist womöglich ein Feuerteufel am Werk. Aufsehenerregende Brandserien gab es in beiden Basel einige. Im Baselbiet konnten in den zuletzt weniger als die Hälfte der Brandstiftungen aufgeklärt werden. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am vergangenen Sonntag brannte in Ziefen ein Lieferwagen. Es war der bisher letzte von fünf Bränden. Polizei Baselland

Die vielen Fälle deuten darauf hin, dass es sich wohl nicht um einen Zufall handelt. In Ziefen kam es in den vergangenen zwölf Monaten zu fünf Bränden. Zuletzt standen zwei parkierte Autos in Flammen. Nur beim ersten Fall, als vor einem Jahr ein Holzschopf und ein nebenan gelegenes Wohnhaus brannten, ist die Ursache bekannt: ein Kurzschluss eines E-Bike-Akkus.

Bei den Bränden in der 1600-Einwohner-Gemeinde im Fünflibertal handelt es sich nicht um die erste Brandserie, die in der Region Basel für Schlagzeilen sorgt. Die Aufklärungsquote fällt durchzogen aus. Zwar ist es gelungen, Täterinnen und Täter festzunehmen. In anderen Fällen führten die Untersuchungen aber ins Leere.

Im Fall Ziefen ermittle die Polizei in alle Richtungen und könne auch Brandstiftungen nicht ausschliessen. Der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler erklärt:

«Aufgrund der Zeugenaufrufe gab es in den letzten Tagen vereinzelte Hinweise, die wir nun überprüfen werden.»

Von 90 Brandstiftungen in den Jahren 2018 bis 2020 habe man insgesamt 41 Fälle aufklären können.

Verzweiflungstäter und pyromanisch Veranlagte

Bei Tätern von aufsehenerregenden Fällen handelte es sich oft um junge Männer mit Problemen. «Es war ein Akt der Verzweiflung», sagte ein 20-Jähriger im Jahr 2009 vor Gericht. Er hatte in Therwil, Binningen und Bottmingen Autos angezündet. Das Feuer habe ihm aber nichts bedeutet und er habe auch keine Befriedigung gespürt.

Auch Fälle von Feuerwehrmännern, die einen Brand legen, sind im deutschsprachigen Raum nicht selten. Im vergangenen Jahr wurde einem 19-jährigen Feuerwehrmann aus Oberwil der Prozess gemacht. In zwei Fällen hatte er ein Feuer entfacht und sich danach die Feuerwehrkluft angezogen, um beim Löschen zu helfen. Ein Experte attestierte ihm eine «pyromane Verhaltensbereitschaft».

Die grösste Brandserie in der jüngeren Geschichte der Region bleibt hingegen unaufgeklärt. Ab 2004 gingen in Riehen viele Gartenhäuschen in Flammen auf. Rund 60 Fälle konnten keinem Täter zugeordnet werden. Als es 2020 brannte, fragte die Riehener SVP, ob der Feuerteufel wieder zugeschlagen habe.

Das Gleiche wird wohl den Ziefnern durch den Kopf gehen, sollte es wieder brennen. Laut Polizei laufen die Ermittlungen zu den Bränden «auf Hochtouren». Zumindest gestern scheint die Serie nicht weitergegangen zu sein. Zwar kam es im Oberbaselbiet erneut zu einem Autobrand. Der Wagen befand sich aber in Sissach, in voller Fahrt und die Polizei geht von einer technischen Ursache aus. Die Fahrerin konnte aussteigen und blieb unverletzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen