Feuerwehr Drehleiter zum Freundschaftspreis: Die Baselbieter Fahrzeugflotte ist komplett Die Gebäudeversicherung kauft der Stützpunktfeuerwehr Muttenz ein grosses Hubrettungsfahrzeug ab. Was hinter dieser Übernahme steckt. Bojan Stula 17.03.2021, 17.38 Uhr

Das kurz vor der Feuerwehrreform 2014 von der Gemeinde Muttenz beschaffte Fahrzeug gehört nun offiziell dem Kanton. An seiner Einsatzkonzeption ändert sich indessen nichts. Bild: Zvg

Es ist schwierig, sich als Laie in der Baselbieter Feuerwehrorganisation zurechtzufinden. Vor lauter Verbünden, Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren verlieren manchmal sogar Gemeindebehörden die Übersicht. So freut sich der Muttenzer Gemeinderat diese Woche in einer Mitteilung: Mit dem Verkauf des grossen Hubrettungsfahrzeugs an die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung «werden die Betriebs- und Unterhaltskosten künftig von der BGV getragen».