Feuerwehr Liestal: Betriebskommission kritisiert GPK-Bericht

Feuerwehr Liestal Aufsicht wehrt sich gegen die Kritik am Kommandanten – und schiesst gegen die GPK Die Betriebskommission der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr geht in die Gegenoffensive. Sie wirft der Geschäftsprüfungskommission des Liestaler Einwohnerrats vor, ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Feuerwehr an der Gasstrasse 35 in Liestal gibt es viel Diskussionsbedarf. Archiv: Roland Schmid

Die Situation der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal bewegt. Am 24. November hatte die bz aufgezeigt, dass per Ende Jahr mehrere Offiziere den Hut nehmen und ein Untersuchungsbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Liestaler Einwohnerrats die Feuerwehrführung kritisiert. Nun melden sich mehrere andere Offiziere per Leserbrief zu Wort. Sie stärken Kommandant Roger Salathe demonstrativ den Rücken.