Feuerwehr Liestal: Untersuchung kritisiert Kommandanten

Feuerwehr Liestal Ein Drittel der Offiziere geht, doch der Liestaler Stadtrat stärkt dem Kommandanten den Rücken Es brodelt weiter bei der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal. Die Geschäftsprüfungskommission fordert Kostenreduktionen und eine Mediation zwischen Milizlern und dem Kommando. Auch die Stadt sieht, dass sie handeln muss.

Der GPK-Bericht zur Feuerwehr Liestal zeigt, dass Kommandant Roger Salathe (rechts, sitzend) im Zentrum der Kritik der unzufriedenen Korps-Mitglieder steht. Archivbild: Roland Schmid

Er liess lange auf sich warten, der Untersuchungsbericht zur Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL). Doch nun liegt er vor. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Liestaler Einwohnerrats benötigte mehr Zeit, um auch noch sieben Milizkader anzuhören, die zu jenem Teil des Korps gehören, der im Konflikt mit den vier Profis des Kommandos steht. Die Hauptkritik, welche die bz schon im April publik machte, richtet sich gegen den langjährigen Kommandanten Roger Salathe. Auch die GPK hält nun fest:

«Die Eigenwahrnehmung seiner Führungstätigkeit und -performance scheint getrübt zu sein.»

Der GPK-Bericht ist der endgültige Beleg eines Konflikts, der sich seit der Teilprofessionalisierung und Umstrukturierung der Liestaler Feuerwehr stetig zugespitzt hatte. 2020 hatte sich Liestal zu einem Feuerwehrverbund mit Arisdorf, Hersberg, Lupsingen, Seltisberg und dem solothurnischen Büren zusammengeschlossen, nachdem ein erstes Projekt mit elf Gemeinden gescheitert war.

Kritik am Kommandanten gibt GPK zu denken

Dass das Kommando trotz der wenigen Mitgliedergemeinden mit 400 Stellenprozent dotiert wurde, wobei jeder Festangestellte über 100'000 Franken Jahressalär beziehen soll, sorgte einerseits für eine Kostendiskussion. Die Kritik der angehörten Milizkader geht aber weiter, wie es auch im GPK-Bericht heisst: «Die Selektion der Festangestellten, welche anscheinend nicht alle über die benötigte Qualifikation für ihre Funktion verfügen würden, wird massiv kritisiert.»

Im Bericht hält sich die GPK mit eigenen Einschätzungen zurück. Auf Anfrage der bz sagt Kommissionspräsident Daniel Jurt (SVP) aber: «Unsere Gespräche mit Stadtrat und Betriebskommission, Bereichsleiter und Kommandant sowie mit Milizkadern zeigten auf, dass es in der Feuerwehr echten Handlungsbedarf gibt. Die Aussagen waren sehr unterschiedlich und lieferten kein einheitliches Bild. Unser Bericht zeigt dies auch auf. Was uns die Milizkader erzählten, gab uns in der GPK schon zu denken, sollten diese Aussagen und Vorwürfe so stimmen.»

Die GPK selbst darf allerdings bloss Empfehlungen abgeben, die der Liestaler Einwohnerrat diskutieren und dann zur Kenntnis nehmen kann. Die sechs Empfehlungen sind aber ein klares Signal an den Liestaler Stadtrat sowie die Betriebskommission der sechs Trägergemeinden: Die GPK fordert, dass die Kosten des Zweckverbandes sinken. Die Gespräche mit den Nachbargemeinden Lausen, Bubendorf, Frenkendorf und Füllinsdorf, die 2020 abgesagt hatten, sollen weitergeführt werden.

In Zukunft sollen Milizfeuerwehrleute in der Betriebskommission vertreten sein. Die Kommunikation solle optimiert und die Kader wie auch das Restkorps besser eingebunden werden. Zudem fordert die GPK eine Mediation durch einen unabhängigen Mediator sowie, dass ein unabhängiger Experte die Prozesse der SRFWL begutachtet.

Seit der Reorganisation der Liestaler Feuerwehr zum teilprofessionalisierten Zweckverband hat die Fluktuation im 100-Mann-Korps zugenommen. Archivbild: Roland Schmid

Ende Jahr gehen fünf von 14 Offizieren

Inwiefern der Einwohnerrat die Empfehlungen stützt, wird sich am 30. November weisen, wenn das Geschäft traktandiert ist. Nicht mehr länger zuwarten wollten mehrere Mitglieder des 100 Mann starken Korps. Wie die bz weiss, sind wie schon vergangenes Jahr auch 2022 zahlreiche Leute ausgetreten. Was besonders schwer wiegt: Auf Ende Jahr geben gleich fünf von 14 Offizieren ihren Abschied.

Sascha Schob, Gemeinderat von Lupsingen und Präsident der Betriebskommission der SRFWL, betont auf Anfrage zwar, dass die Abgänge aufgrund von Alter, Familie, Beruf oder Umzug geschehen seien. Mehrere gut informierte Quellen sagen hingegen, bei einem Grossteil sei die Unzufriedenheit mit der Situation ausschlaggebend gewesen.

Die zuständige Liestaler Stadträtin Pascale Meschberger sagt: «Dass diese Offiziere nun die Feuerwehr verlassen, bedauern wir sehr, denn es sind sehr kompetente Leute. Bei einer Reorganisation muss man leider damit rechnen, dass es immer auch Unzufriedene gibt.»

Stadträtin steht voll hinter dem Feuerwehrkommando

Die bz konnte mit mehreren noch aktiven Feuerwehrmännern sprechen, die schon länger bei der Liestaler Feuerwehr sind. Sie wollen anonym bleiben, denn: «Es herrscht teilweise ein Klima der Angst. Einige Milizler befürchten Sanktionen durch den Kommandanten, sollten sie offen Kritik üben.» Ein Anderer sagt:

«Das Geschirr ist zerbrochen und die Aufarbeitung wird lange dauern. Meiner Meinung nach müsste für einen richtigen Neuanfang der Kommandant abgelöst werden.»

So weit geht die GPK in ihren Empfehlungen nicht. Laut Jurt gebe es aber offensichtliche Mängel in der Führung. Sei es die politische, verwaltungs- oder die feuerwehrtechnische Führung. Die Empfehlungen an den Stadtrat seien ernst gemeint. Jurt: «Die freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer, welche im Einsatz Gesundheit und Leben aufs Spiel setzen, müssen ernst genommen werden. Die Führung ist hier gefordert, massive Änderungen in Angriff zu nehmen.»

Dass er von Korps-Mitgliedern so direkt in Frage gestellt wird, erstaunt Roger Salathe: «Selbstverständlich reflektiere ich meinen Führungsstil und nehme Kritiken ernst. Aber dass Milizler sich einen Neuanfang ohne mich wünschen, habe ich so bis jetzt noch nie gehört.» Auch nach 18 Jahren als Kommandant der Feuerwehr Liestal sehe er im Moment keinen Anlass dazu, abzutreten.

Dazu wird es auch nicht kommen. Meschberger hält fest: «Wir stehen voll hinter unserem Feuerwehrkommando und damit auch hinter Roger Salathe. Man kann doch nicht jemanden absägen, der seinen Job so gut macht.» Diese Haltung stützt auch Sascha Schob.

Kommandant Roger Salathe sieht keinen Anlass, abzutreten. Archivbild: Kenneth Nars

Erste grosse Aussprache fand am Montag statt

Die beiden betonen, dass sie die Kritik und den Bericht der GPK sehr ernst nehmen. Aber, so Meschberger: «Sie rennen offene Türen ein.» Schon von sich aus habe man einiges angestossen und verändert. Am vergangenen Montagabend sei es zu einer grossen Aussprache – geleitet durch einen externen Mediator – zwischen dem Milizkader, dem Kommando und der Betriebskommission gekommen. Dieser werte den Abend nun aus. Was Meschberger vorwegnimmt: Keiner der Anwesenden habe direkt Kritik an Roger Salathe geübt, stattdessen sei der Teamzusammenhalt beschwört worden.

Im Grundsatz sei sich die Betriebskommission zudem einig, dass sie als Aufsichtsgremium besser in die Miliz eingebunden werden soll. Wie genau dies geschieht, sei aber noch offen. Des Weiteren plane man eine Mitarbeiterbefragung, die – im Gegensatz zu jener von 2021 – komplett anonym ablaufen soll, damit Kritiker sich auch trauen, sich zu äussern. Und noch etwas verrät Schob:

«Wir sind aktuell wieder in Gesprächen mit einer Nachbargemeinde, die sich unserem Verbund anschliessen könnte.»

Denn wachse die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal, so würden auch die Kosten sinken. Ein Versprechen gibt Schob dabei ab: «Wir sind überzeugt, dass die vier Festangestellten schon heute nötig sind, aber wenn eine Gemeinde dazustösst, braucht es keine weitere Aufstockung.»

Mit ihrem Bericht ist die Arbeit für die GPK noch nicht beendet. Jurt betont, dass man die Entwicklungen bei der SRFWL weiter im Auge behalten werde. Er erwarte vom Stadtrat einen Bericht zu den von ihm angeordneten Massnahmen.

