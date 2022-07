Baselland: Feuerwerks-Verkauf lief bereits vor Verbot nur mässig

Feuerwerksverbot Die Raketen bleiben im Keller: Grosse Leere im World-of-Party-Shop Der Verkauf von Feuerwerken verkommt in diesem Sommer zum Minusgeschäft. Hat die Branche überhaupt noch eine Zukunft? Eine Reportage aus dem Feuerwerkszelt des World-of-Party-Shops in Zunzgen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

World-of-Party-Geschäftsführer Stefano Papini zeigt einer Kundin sein Feuerwerk-Angebot. Juri Junkov

Donnerstagmorgen in Zunzgen. Das Zelt des World-of-Party-Shops ist rappelvoll mit Feuerwerk. Und trotzdem herrscht grosse Leere. Denn es fehlen die Kunden. «Der Verkauf läuft dieses Jahr sehr harzig», sagt Geschäftsführer Stefano Papini. Grund dafür seien die Feuerwerksverbote aus vielen Gemeinden. Am Nachmittag wird sich die Situation für Papini verschlimmern: Baselland erlässt ein kantonales Feuerwerk-Verbot.

In der Vergangenheit rannten die Feuerwerks-Enthusiasten Papini jeweils den Laden ein, jetzt verkommen die Raketen zu Ladenhütern. Bislang habe er nicht annähernd die Menge an Feuerwerk verkauft, wie er sich aus den vergangenen Jahren gewohnt ist. Gerade einmal einen Viertel des Umsatzes aus dem vergangenen Jahr haben er und seine Mitarbeiter bislang umgesetzt. Papini sagt:

«Es wird für uns ein sehr schlechtes Jahr werden.»

Schlecht läuft es auch an diesem Donnerstagmorgen. Im extra aufgestellten Feuerwerkszelt herrscht gähnende Leere. Eigentlich würde der Verkauf ab heute so richtig Fahrt aufnehmen. «Das grosse Geschäft machen wir erfahrungsgemäss in den letzten zwei bis drei Tagen vor dem 1. August», sagt Papini. Doch die unsichere Lage macht sich deutlich bemerkbar.

Zum Glück hat Feuerwerk kein Ablaufdatum

Nach über einer halben Stunde taucht eine erste Kundin auf. Sie kauft aber nicht etwa Feuerwerk, sondern nur Deko-Artikel. «Feuerwerk darf ich ja nicht mehr abbrennen», sagt die Maispracherin. So muss sich die Frau mit Lampions und Baselland-Fahnen begnügen. «Die kann ich immerhin auch noch am Esaf benutzen», sagt sie scherzhaft.

Deko-Artikel werden noch gekauft – Feuerwerk aufgrund der Verbote kaum. Juri Junkov

Es folgt ein weiterer Kunde. Seine orangenfarbenen Arbeitshosen lassen selbst die schrillen Verpackungen der Vulkane verblassen. In Bern wohnhaft nutzt er eine Arbeitspause, um sich fürs Wochenende mit Feuerwerken einzudecken. «Hier gibt es spezielle Raketen, die ich bei mir zu Hause nicht kriege», sagt der Bauarbeiter.

Neben den Fallschirm-Raketen kauft der junge Mann Knaller und Wunderkerzen. Einen ganzen Plastiksack füllt er. Angesprochen auf das geltende Feuerwerksverbot im Kanton Bern zuckt er nur mit den Schultern und sagt:

«Im schlimmsten Fall lege ich das Feuerwerk halt zur Seite. Es ist ja nicht so, dass es verdirbt wird mit der Zeit.»

Das dürfte auch die Bilanz von Papini retten. Die Feuerwerksartikel, die er nicht verkaufen kann, wird er einlagern und an Silvester wieder anbieten. Der Verkauf von Feuerwerken zur Jahreswende sei aber deutlich weniger lukrativ, die Wahrscheinlichkeit auf trockene Monate dafür auch. Darauf angesprochen meint Papini lapidar:

«Dummerweise ist der 1. August halt im Sommer.»

Sowieso könne man die beiden Feste nicht miteinander vergleichen. Daher glaube er auch nicht, dass Feuerwerke am 1. August verschwinden: «Die Faszination, das Feuer zu beherrschen, wird immer bleiben.»

Dank Verkaufsverbot winkt ein Tag mit der Familie

Darum plane er auch weiterhin, im Geschäftsfeld zu bleiben. Denn ohne Verbote laufe das Verkauf gut. Dass Feuerwerk unpopulärer würde, kann Papini nicht feststellen. Auch die Verkaufszahlen der vergangenen Jahre sprechen eine andere Sprache. Und die Rückmeldungen der wenigen Kundinnen und Kunden bekräftigen den Geschäftsführer in seinem Vorhaben:

«Die Leute finden es toll, dass wir noch Feuerwerk verkaufen.»

World-of-Party-Geschäftsführer Stefano Papini will auch in Zukunft Feuerwerk verkaufen. Juri Junkov

Am Donnerstagmorgen konnte Stefano Papini noch nicht ahnen, dass es der letzte Verkaufstag sein würde. Doch angesprochen auf ein mögliches kantonales Verbot meinte er: «Ich habe Verständnis für die Verbote. Vermutlich würden wir die Verkaufszelte in Zunzgen und in Pratteln schliessen, wie wir es in Bern bereits gemacht haben.» Damit fallen auch die letzten Tage weg, in denen der magere Umsatz vielleicht noch hätte gesteigert werden können.

Etwas positives kann Papini der ganzen Sache trotzdem abgewinnen. Am 1. August hätten er und seine Frau alleine den Verkauf in Zunzgen geregelt. Nun fällt dieser Arbeitstag weg. «Ich werde diesen freien Tag seit vielen Jahren wieder einmal mit meiner Familie geniessen können», sagt Papini. Ganz ohne Feuerwerk.

