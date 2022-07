Feuerwerk im ganzen Kanton Baselland verboten

Feuerwerksverbot Jetzt also doch: Keine Zuckerstöcke und Raketen im Baselbiet Nachdem ein Verbot am Montag kein Thema war, entscheidet sich der Kanton nun doch gegen Feuerwerke. Kelly Spielmann 28.07.2022, 18.11 Uhr

In Basel wird das Feuerwerk stattfinden. Baselland hat ein Verbot erlassen. Georgios Kefalas

Erwartet wurde er kaum noch, am Donnerstagnachmittag wurde der Entscheid doch gefällt: Im ganzen Kanton Baselland herrscht absolutes Feuerwerksverbot, wie der kantonale Führungsstab mitteilt. Am 31. Juli und am 1. August dürfen keine Böller, Vulkane und Raketen gezündet werden, auch Höhenfeuer sind verboten. Zu gross sei die Waldbrandgefahr.

Dies, nachdem man noch am Montag entschieden hatte, auf ein kantonales Verbot zu verzichten. «Wir treffen solche Entscheidungen jeweils relativ kurzfristig», erklärt Rolf Wirz, Mediensprecher des Führungsstabs, auf Anfrage. Am Montag hätten die Prognosen noch anders ausgesehen und mehr Regen prophezeit, so Wirz.

«Mit jedem heissen Tag hat sich die Situation verschärft, weshalb wir entschieden haben, dass ein Verbot richtig ist.»

Ein kantonales Verbot sei am Montag auch noch kein Thema gewesen, weil die Situation nicht im ganzen Kanton gleich sei. So könne ein Feuerwerk unterhalb der Sissacherfluh, umgeben von Wald und Wiesen, anderen Schaden anrichten als eines im Zentrum von Reinach.

Ein weiterer Grund: Andere Kantone, etwa Aargau, Solothurn und Bern, haben bereits ein Feuerwerksverbot erlassen. «Da wollten wir keine Insel sein», meint Wirz.

Die Insel Basel-Stadt

Zur Insel wird nun aber der Stadtkanton: In Basel findet am 31. Juli ein Feuerwerk statt, auch Privaten ist es erlaubt, Raketen zu zünden. Kommt der Baselbieter Entschluss auch so kurzfristig, weil man versucht hat, für beide Basel dieselbe Lösung durchzusetzen? «Nein, überhaupt nicht», so Rolf Wirz, «dass Basel am Feuerwerk festhält, war schon länger klar. Wir haben unsere Entscheidung unabhängig von Basel-Stadt getroffen.»

Mit der Tatsache, dass nach dem Entscheid gegen ein Feuerwerksverbot vom Montag Dutzende Gemeinden ein solches auf eigene Faust beschlossen haben, habe der Beschluss ebenfalls nichts zu tun. Wirz: «Die Gemeinden pochen immer auf Autonomie. Ausser, es geht um einen unangenehmen Entscheid.» Ein unangenehmer Entscheid ist das Feuerwerksverbot allemal – dennoch haben ihn diverse Gemeinden getroffen, nachdem der Kanton am Montag verzichtet hatte.

47 Gemeinden hatten ein Verbot

Als erste Baselbieter Gemeinde hatte Duggingen bereits am 19. Juli ein Verbot erlassen. Es folgten Pfeffingen und Nenzlingen einen Tag später. Am Tag nach dem Kantonsentscheid kamen Sissach, Rothenfluh, Grellingen und Lauwil hinzu. Auch Aesch entschied sich, nachdem die Gemeinde erst ein wahrscheinliches Verbot in Aussicht gestellt hatte, für den Schritt. Am Donnerstag war die Anzahl der Gemeinden, die das Abbrennen von Knallkörpern und Feuerwerken verbieten, auf mindestens 47 angestiegen.

Dass nicht alle Baselbieter Gemeinden gleich stark von der Trockenheit betroffen sind, zeigt die geografische Verteilung der Verbote, die gestern bis kurz vor der Kantonsmitteilung noch erlassen wurden: Im Oberbaselbiet wurde das Feuerwerk fast überall verboten, auch im Raum Liestal und im Laufental entschieden sich viele Gemeinden dafür. In der Agglomeration wurden nur vereinzelte Verbote ausgesprochen.

Weiter im ganzen Kanton nicht erlaubt ist das Entfachen von Feuer im Wald und am Waldrand ­– der Mindestabstand beträgt 50 Meter.