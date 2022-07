Baselland: Lidl braucht für Filial-Ausbau einen Quartierplan

Filialerweiterung Lidl in Lausen muss eine Extra-Runde drehen – wegen 80 Quadratmetern Der Discounter will in Lausen seine Filiale erweitern. Weil der Anbau etwas zu gross ausfällt, greift ein kantonales Gesetz: Es schreibt eine Quartierplanung vor. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lidl will in Lausen ausbauen. Hätte der Detailhändler ein wenig kleiner geplant, wäre kein Quartierplan notwendig geworden. Juri Junkov

Es war erst die zweite Filiale von Lidl Schweiz nördlich des Jura und die erste im Baselbiet. 2010 eröffnete Lidl sein Ladengeschäft in Lausen. Jetzt will der Detailhändler anbauen. Weil er aber ein bisschen zu gross geplant hat, greift ein kantonales Gesetz. Für die Erweiterung der Lausner Filiale um rund ein Viertel braucht es nun ein Quartierplanverfahren samt öffentlicher Mitwirkung.

Lidl arbeitet auch in der Schweiz wenn immer möglich mit standardisierten Filialtypen. In ländlichen Gebieten wird in der Regel nach Norm ein Neubau erstellt. So war es auch in Lausen der Fall. Das Ladengeschäft wird nun nach einem Gebäudemodell erweitert, wie es etwa bereits bei der Filiale in Rothrist zur Anwendung gekommen ist. Dass man mit standardisierten Filialgrössen arbeitet, ist wohl der Grund, weshalb man in Lausen einen entscheidenden Schwellenwert überschritten hat.

Laut dem Baselbieter Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) dürfen bestehende «Verkaufseinheiten für den täglichen und periodischen Bedarf» in Gewerbezonen ohne Quartierplanpflicht erweitert werden, wenn die Verkaufsfläche um maximal 20 Prozent zunimmt. Lidl jedoch will von 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf 1280 Quadratmeter erweitern – ein Plus von 28 Prozent. Somit greift der entsprechende Paragraf im Baugesetz.

Bevölkerung kann sich mit Vorschlägen einbringen

Die Gesamtfläche des Areals an der Hauptstrasse in Lausen nimmt jedoch nicht zu. Der Anbau kommt komplett auf dem Parkplatz zu stehen. Die Gemeinde hat die Quartierplanung Lidl dem Kanton zur Vorprüfung übergeben. Das Mitwirkungsverfahren läuft noch bis zum 20. Juli.

Bis dahin kann die Bevölkerung Einwände einbringen und eigene Vorschläge einreichen. Sie werden bei der weiteren Planung berücksichtigt – aber nur, «soweit sie der Sache dienen», wie die Gemeinde festhält.

Zahl der Parkplätze nimmt minim zu

Wann die erweiterte Filiale eröffnet werden kann, wisse man noch nicht, schreibt die Medienstelle von Lidl auf Anfrage der bz. «Die Eröffnung ist abhängig von der Dauer des Bewilligungsverfahrens des Quartierplans und des anschliessenden Baugesuches.» Es sei jedoch «nicht unüblich», dass man bei Erweiterungen Quartierplanverfahren durchlaufe. Das sei auch bei anderen Standorten der Fall gewesen. Lidl betreibt in Baselland fünf und in Basel-Stadt eine Filiale. In der ganzen Schweiz betreibt der Discounter, der ab 2009 hierzulande Fuss fasste, 162 Verkaufsstellen.

So wird die Lausner Filiale künftig aussehen: bereits erweiterter Laden in Rothrist, SO. zvg

Die Erweiterung in Lausen macht auch eine neue Erschliessung für den Autoverkehr notwendig. Die Zufahrt soll neu direkt vom Kreisel an der Hauptstrasse her erfolgen. So steht es im Verkehrsgutachten, das für die Quartierplanung erstellt wurde. Weitere Vorgaben: Lidl muss entlang der Hauptstrasse zwölf neue Bäume pflanzen und ein Viertel des Grundstücks begrünen, und zwar mit «einheimischen und standortgerechten Arten». Ebenso zu begrünen sind die Flachdächer.

Die Mindestzahl an Parkplätzen beträgt neu 65. Diese Zahl übertrifft Lidl mit einem geplanten Angebot von 77 Parkplätzen. Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde auch geprüft, ob sich wegen des Ausbaus künftig der Verkehr auf den Zufahrtswegen stauen könnte. Die Erhebungen hätten ergeben, heisst es im Verkehrskonzept, dass es auch zu Spitzenzeiten nicht zu grösseren Behinderungen auf der Hauptstrasse gekommen sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen