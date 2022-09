Finanzen im Lot? Jahresrechnungen 2021: So geht es den 86 Baselbieter Gemeinden Der Kanton Baselland präsentierte am Mittwochnachmittag eine Übersicht der Jahresrechnungen aller Gemeinden. Über alle Einwohnergemeinden gesehen resultierte ein Gewinn von 1,4 Millionen Franken. Doch es gibt auch Sorgenkinder. Lea Meister und Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.09.2022, 13.30 Uhr

55 Baselbieter Einwohnergemeinden konnten die Jahresrechnung 2021 mit einem Gewinn abschliessen. Christian Beutler / KEYSTONE

Der Jahresabschluss 2020 der Baselbieter Gemeinden war besser als zu Beginn der Pandemie befürchtet. Das Fazit zum Jahr 2021 fällt ähnlich aus. So hätte der Gewinn ohne finanzpolitische Steuerung, wie Einlagen in Vorfinanzierungen und Reserven, 41 Millionen betragen. Schwarz auf weiss sind es 1,4 Millionen Franken Gewinn über alle 86 Baselbieter Einwohnergemeinden. Dies hielt Finanzdirektor Anton Lauber an der Medienkonferenz vom Mittwochnachmittag fest. In der dazugehörigen Mitteilung heisst das Fazit kurz und knapp: «Die Finanzen sind im Lot.»