Baselland droht ein Millionen-Defizit wegen SNB-Rekordverlust

Finanzen Wegen Rekordverlust der Nationalbank: Baselland droht ein Millionen-Defizit In den vergangenen Jahren erhielten die Kantone Millionen von der SNB. Das wird sich nun wohl ändern. Wie soll darauf reagiert werden? Die Meinungen der politischen Lager gehen dabei auseinander. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 07.08.2022, 05.00 Uhr

Mitte-Landrat und Vorsteher der Finanz- und Kirchendirektion Anton Lauber muss damit rechnen, dass die Gewinnausschüttung der SNB tiefer ausfällt als in denvergangenen Jahren. Kenneth Nars

Die Schweizer Nationalbank (SNB) schüttet jährlich ihren Gewinn an Bund und Kantone aus. In der jüngsten Vergangenheit bescherte das den Kantonen eine regelrechten Geldsegen. So erhielt der Kanton Baselland im vergangenen Jahr 134 Millionen Franken von der SNB.