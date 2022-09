Bachem interessiert sich einen neuen Standort in Salina Raurica.

Firmensitz Riesenchance für Pratteln: Bachem streckt Fühler nach Salina Raurica aus Der Bubendörfer Hersteller von Medikamentenbestandteilen Bachem ist auf der Suche nach einem zusätzlichen Standort. Was bisher nicht bekannt war: Er interessiert sich für ein Areal in Pratteln. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Die Firma Bachem eröffnet womöglich einen neuen Firmenstandort neben der Abwasserreinigungsanlage in Pratteln. Kenneth Nars

Bachem ist vielleicht in Zukunft nicht nur in Bubendorf, sondern auch in Pratteln daheim. Im Visier hat das Unternehmen ein derzeit unbebautes Areal östlich der Abwasserreinigungsanlage (Ara) in Salina Raurica. Auf den 30000 Quadratmetern soll ein reiner Produktionsstandort entstehen, mit 1500 hoch qualifizierten Angestellten bis im Jahr 2035.

Die in den vergangenen Jahrzehnten rasch gewachsene Bachem stellt für den weltweiten Markt Peptide her, Wirkstoffe für Medikamente. Sie hat derzeit rund 1500 Mitarbeitende. In Bubendorf platzt das Unternehmen aus allen Nähten. Deshalb ist man auf der Suche nach einem zusätzlichen Standort in der Region.

Details sind in Unterlagen für den Einwohnerrat

Das war bisher bekannt – nicht aber, dass Bachem Pratteln in die engere Wahl genommen hat. Auch jetzt ist von der Firma keine Stellungnahme dazu zu erhalten. Details zur Expansion hat aber der Prattler Gemeinderat preisgegeben, in den Unterlagen zuhanden des Einwohnerrats.

Denn er unternimmt derzeit einiges, damit das milliardenschwere Unternehmen auch wirklich nach Salina Raurica kommt. Gemeindepräsident Stephan Burgunder (FDP) sagt:

«Das Interesse von Bachem ist sehr konkret.»

Laut seinem Wissen ist Salina Raurica einer von nur zwei Standorten, die für Bachem noch in Frage kommen. Der andere liege nicht im Baselbiet. Gemäss unbestätigten Informationen soll Bachem einen Standort in Schweizerhalle geprüft, aber verworfen haben.

«Für uns ist es wie ein Sechser im Lotto, wenn das Unternehmen zu uns kommt», sagt Burgunder. Zum heutigen Zeitpunkt kann er nicht voraussagen, wie viel Steuern an die Gemeinde fliessen würden. 2021 zahlte die Bachem Holding gemäss Erfolgsrechnung 16,7 Millionen Franken Ertragssteuern. Hinzu käme die Quellensteuer der Grenzgänger.

Jetzt muss es schnell gehen

Kein Wunder, ist der Gemeinderat erpicht darauf, das wertvolle Unternehmen anzulocken. Derzeit peitscht er alle nötigen Verfahren im Expresstempo durch. So muss das Areal von der heutigen Zone für öffentliche Werke und Anlagen zur Gewerbezone umgewandelt werden, das Geschäft ist derzeit im Gemeindeparlament.

Bereits vorhanden sind Gutachten punkto Verkehr und Sicherheit – der Firma Bachem steht diesbezüglich kaum etwas im Weg. Im Sommer fand eine öffentliche Mitwirkung statt, Fundamentalopposition zeichnete sich nicht ab. Die Zeit eilt, denn Bachem möchte den Standortentscheid Anfang kommenden Jahres fällen.

Nicht von Planungsstopp betroffen

Bis dann müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Viel braucht es dafür nicht mehr, denn die Infrastruktur, etwa die Verkehrserschliessung, ist bereits vorhanden, wie Burgunder erklärt:

«Es ist eine Win-win-Situation. Wir erhalten eine weltweit tätige Firma und müssen dafür fast keine Investitionen tätigen.»

Und auch den Zeitpunkt hält er für geeignet. Zwar gilt für Salina Raurica ein Planungsstopp, nachdem das Baselbieter Stimmvolk im vergangenen Jahr das Tram abgelehnt hat. Doch das Areal, mit dem Bachem liebäugelt, befindet sich nicht im betroffenen Perimeter.

Langfristig braucht Bachem 100'000 Quadratmeter

Der Boden gehört hauptsächlich dem Kanton, ein kleiner Rest der Gemeinde Pratteln. Beide werden sich nicht quer stellen. Sobald das Areal Gewerbezone ist, braucht es nur noch eine Baugenehmigung, und es kann mit dem Bau losgehen.

Ideal ist das Gelände aus einem weiteren Grund: Bachem beansprucht in Pratteln vorerst 30000 Quadratmeter, längerfristig aber 100000. Falls wie geplant bald die Ara verschoben wird, wäre dafür der Platz da.

