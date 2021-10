Fitness-Branche Ungeimpft trainieren in Reinach ohne Covid-Zertifikat: Sport-Center nutzt Lücke Ein Reinacher Crossfit-Anbieter buhlt um Ungeimpfte. Sie dürfen in festen Gruppen legal trainieren – geschaffen wurde diese Möglichkeit aber eigentlich für Sportvereine. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Bei der Covid-Zertifikatspflicht gibt es im Sportbereich einen gewissen Spielraum. Das haben auch die Anbieter im Fitness-Bereich entdeckt. Symbolbild: Keystone

Wer den Facebook-Post sah, musste ihn wohl zweimal lesen. Crossfit Pegasus, ein Crossfit-Anbieter aus Reinach, warb damit, kein Covid-Zertifikat zu verlangen. Im Eintrag hiess es:

«Bei uns ist jeder willkommen, ob mit oder ohne Zertifikat!»,

Dabei gilt doch seit 13. September, der Einführung der Zertifikatspflicht in der Schweiz, der Grundsatz: Bei Sport in Innenräumen unterliegen alle Teilnehmenden über 16 Jahre der Zertifikatspflicht. Sie müssen also geimpft oder genesen sein oder aber negativ getestet – auch in Fitnessstudios und in Trainingscentern. Die Alternative wäre eine generelle Maskenpflicht.

Ein Blick auf die Website des Reinacher Studios zeigt, dass der Betrieb eine Ausnahmeregelung nutzt. Wer im Crossfit-Center zertifikatslos trainieren will, muss das in kleineren Gruppen tun. Der Bund hat diese Möglichkeit bei der Einführung der Zertifikatspflicht bewusst offengelassen. Ziel war es, den Sportvereinen entgegenzukommen. Auch ungeimpfte Mitglieder sollten in der kalten Jahreshälfte am Trainingsbetrieb teilnehmen können.

Training ist nur in Gruppen und zu fixen Zeiten erlaubt

Unter den Ausnahmen listet das Bundesamt für Sport folgendes auf: Keine Zertifikatspflicht gelte für Aktivitäten «in abgetrennten Räumlichkeiten in einem Verein oder in einer anderen beständigen Gruppe, die sich nicht mit anderen Gruppen oder Anlagenutzenden mischen können und von höchstens 30 Personen ausgeübt werden». Es gibt aber Bedingungen: Die Teilnehmenden müssen dem Organisator bekannt sein, und die Zertifikatspflicht darf nur dann ausgesetzt werden, wenn die Gruppe regelmässig zusammen trainiert oder übt, zum Beispiel wöchentlich. Die Räumlichkeiten sind zudem gut zu lüften und nur zu zwei Drittel der Kapazität auszulasten.

Pegasus Crossfit reagierte nicht auf mehrmalige Anfragen der bz. Mehr verrät ein Klick auf den erwähnten Facebook-Post. Er führt zu einer Aktion namens «Herbst Special». Sie umfasst zehn Wochen «intensives Gruppen-Training». Bei Crossfit geht es darum, unter Anleitung eines Trainers, einer Trainerin bestimmte Übungen zu absolvieren, auch mithilfe von Hanteln und anderer Hilfsmittel. Man buche 20 Lektionen, heisst es auf der Pegasus-Website weiter. Die seien innert zehn Wochen einzulösen.

Hier könnte man darauf schliessen, dass die Zusammensetzung der Gruppe und Kurse variiert. Pegasus bietet im Schnitt zwei bis drei Kurse pro Tag an. Wechselnde Gruppenzusammensetzungen würden jedoch der Covid-19-Verordnung widersprechen. Darauf, dass man im Club Masken tragen müsse – dann wäre sogar freies Trainieren möglich – weist auch nichts hin. Falls man nicht immer dieselben Kurse besuchen müsste, würde der Anbieter die Covid-Regelungen zumindest ritzen.

Kanton kontrollierte bislang 23 Fitness-Anbieter

Im Kanton Baselland obliegt die Überprüfung der Umsetzung der Zertifikats-Bestimmungen bei Sportanbietern dem Sportamt. Fabienne Romanens, Mediensprecherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), schreibt auf Anfrage, man kontrolliere gemäss einer «stichprobenartig festgelegten Reihenfolge», aber auch aufgrund von Hinweisen von Dritten. Bislang sei es zu 23 Kontrollbesuchen in Sporteinrichtungen und Fitnesscentern gekommen. Die Bestimmungen würden «verantwortungsbewusst umgesetzt». Verwarnungen oder Bussen seien Sache der Polizei.

Ob sich der Reinacher Club unter den kontrollierten Betrieben befindet, wollte die BKSD nicht publik machen. Die Baselbieter Polizei wiederum schreibt, es sei in diesem Bereich bislang nicht zu Verzeigungen oder Bussen gekommen.

Die IG Fitness Schweiz, in der die grossen Anbieter wie Migros, Update und Basefit organisiert sind, schreibt auf Anfrage, die Gruppen-Klausel sei im Sinne des Trainings des Vereinssports formuliert worden. Die Gruppenfitnesslektionen seien in der Organisationsform jedoch «in einem ähnlichen Sinn aufgebaut», weshalb die Klausel auch für diese Gruppe anzuwenden sei – sofern es sich um eine gleichbleibende Gruppe handle.

Verband würde sich eindeutige Regeln wünschen

Die Schwierigkeit liege in der Praxis «vielmehr in Interpretation der Schutzbestimmungen der Behörden des jeweiligen Kantons». Hier stelle man «immer wieder grössere Unterschiede fest».

Das beklagt auch der Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV), der 400 Mitglieder zählt. Präsident Claude Ammann sagt, es gebe zu viel Interpretationsspielraum.

«So bewegt man sich in einer Grauzone.»

Zum konkreten Fall aus Reinach wolle er sich nicht äussern, sagt Ammann, da er die Umsetzung im Club nicht kenne. Er würde es jedoch begrüssen, wenn es – auch im Sinne der Fairness – ganz klare Regeln gäbe, an die sich alle Anbieter halten müssten.