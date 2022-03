Flüchtlinge aus Ukraine Arzt macht dem Baselbiet ein grosszügiges Angebot – das der Kanton erst prüfen muss Der Besitzer der Ergolz-Klinik in Liestal möchte Menschen aus der Ukraine in seinen Räumlichkeiten beherbergen. Geld will er dafür keins verlangen. Doch für die Unterbringung von Flüchtlingen gelten klare Richtlinien. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Tibor Somlo, Chef der Ergolz-Klinik in Liestal, stellt für Ukraine-Flüchtlinge das Erdgeschoss seiner Klinik zur Verfügung. Kenneth Nars

Im Erdgeschoss der Ergolz-Klinik in Liestal stehen zwei Räume leer, zusammen 400 Quadratmeter gross, mit Nassräumen, beheizbar, eben und mit viel Tageslicht. Tibor Somlo, Arzt, Geschäftsführer der Klinik und Besitzer des Gebäudes, könnte die Räume problemlos für gutes Geld vermieten. Ihm ist aber wichtig, «etwas Sinnvolles» aus den Räumen zu machen, wie er selber sagt.

Ursprünglich wollte er Nutzer im medizinischen Bereich einquartieren und allenfalls Synergien mit seiner Klinik in den Stockwerken darüber nutzen. Doch angesichts des Kriegs hat er eine andere Idee: Er möchte die beiden Räume Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung stellen – und zwar kostenlos. «Es werden Menschen kommen, die sofort einen Raum zum Leben brauchen», so erklärt er ganz nüchtern seine Motivation.

«Wir haben einen solchen Raum.»

Ihn Hilflosen anzubieten, sei «ein Gebot der Menschlichkeit». Familiäre oder sonstige Beziehungen zur Ukraine gibt es nicht, nur eine persönliche Fluchtgeschichte. An die kann er sich aber nicht erinnern: Als Dreijähriger kam er aus Ungarn in die Schweiz.

Kanton ist dankbar über grosszügige Angebote

Mit seinem Vorschlag ist der Arzt an die Baselbieter Gesundheitsdirektion getreten. Miete will er keine verlangen, und sein Angebot gilt, «solange es nötig ist». Wasser und Strom will er gratis zur Verfügung stellen. Wie der Kanton die Räume verwendet, das überlässt er deren Behörden. Er meint nur:

«Der Raum soll einfach so verwendet werden, wie es die Menschen aus der Ukraine brauchen.»

Dass der Kanton Baselland Angebote zur Unterbringung von Flüchtlingen erhält, ist keine Neuheit. «Aber es wäre übertrieben zu sagen, dass es oft vorkommt», sagt Rolf Rossi, der Baselbieter Asylkoordinator. Vorgeschlagen werden oft einzelne Wohnungen, seltener grössere Flächen. «Wir sind dankbar über jeden Hinweis aus der Bevölkerung», sagt Rossi. Der Kanton gehe jedem davon nach, «schliesslich sind wir darauf angewiesen».

Konditionen sind klar geregelt

Dass jemand so wenig Bedingungen stellt wie Tibor Somlo, hat er in den vergangenen 20 Jahren seiner Tätigkeit aber noch nie erlebt, «das ist einmalig». Allerdings: Nicht immer ist es für die Behörden einfach, mit den Angeboten aus der Bevölkerung umzugehen. Es gebe räumliche Bedingungen, die erfüllt sein müssten, sagt der Asylkoordinator.

«Oft müssen Umbauten vorgenommen werden. Da stellt sich dann schon die Frage, ob man nicht lieber nach alternativen, einfacheren Lösungen suchen soll, anstatt viel Steuergelder auszugeben.»

Zudem brauchen die Räume eine gewisse Grösse, um effizient eine Mindestanzahl an Menschen zu beherbergen. Zu all diesen Fragen gebe es recht genaue rechtliche Regelungen, sagt Rossi.

Umgang mit Schäden regeln

Deshalb muss er immer wieder schweren Herzens ablehnen – oder die Liegenschaftsbesitzer an die Gemeinden weiterleiten. Denn diese sind letztlich für die Unterbringung von Asylsuchenden verantwortlich. Und wenn private Räume genutzt werden, müssen die Bedingungen in einem Vertrag geregelt werden – etwa was den Rückbau nach baulichen Veränderungen oder Schäden im Umfeld angeht.

Somlo stellt zwar für das Erdgeschoss der Ergolz-Klinik keine Bedingungen. Gewisse Vorstellungen hat er aber. Ihm schwebt vor, dass seine Räume zur Notunterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer werden.

«Langfristig wohnen kann man darin nicht, aber rund hundert Menschen kann man schon menschenwürdig darin unterbringen.»

Der Kanton war bereits vor Ort und wird dem Arzt demnächst mitteilen, ob er das Angebot annimmt.

