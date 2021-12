Förderbeiträge Giebenach will Baselbieter Pioniergemeinde werden Die Exekutive möchte Einwohnende bei elektrischen Ladestationen und Solarbatterien finanziell unterstützen. Sie legt der Gemeindeversammlung ein entsprechendes Reglement vor. Simon Tschopp 02.12.2021, 05.00 Uhr

Ab kommendem Jahr sollen Giebenacherinnen und Giebenacher bei der Anschaffung von elektrischen Ladestationen von der Gemeinde Förderbeiträge erhalten. Archiv

Winkt die Gemeindeversammlung am 9. Dezember das Reglement über Förderbeiträge an elektrische Ladestationen und Solarbatterien durch, wird Giebenach zur Wegbereiterin im Kanton Baselland. Damit würde die Gemeinde laut eigener Angabe als erste Baselbieter Ortschaft solche Beiträge an Einwohnerinnen und Einwohner ausrichten.