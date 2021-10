Fokussierte Coronamassnahmen «Dringende Maskenempfehlung» nach Herbstferien an zwei Baselbieter Sekundarschulen An den Sekundarschulen Muttenz und Pratteln wurden nach den Sommerferien überproportional viele Coronafälle registriert. Damit sich dieses Szenario nach den Herbstferien nicht wiederholt, empfiehlt der Kantonsärztliche Dienst für die zwei Wochen nach den Herbstferien dringend das Tragen von Schutzmasken im Unterricht. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sollen wieder punktuell und befristet Infektionen vermeiden: Schutzmasken. Bild: Donato Caspari

Die Meldung lässt aufhorchen: An den Sekundarschulen Muttenz und Pratteln werden Schutzmasken für Schülerinnen und Schüler wieder zum Thema. «Der Kantonsärztliche Dienst empfiehlt dringend eine präventive, zweiwöchige Maskentragpflicht nach den Herbstferien für die Sekundarschulen Muttenz und Pratteln. Die Eltern werden aufgerufen, dieser Empfehlung nachzukommen.»

Seit der Baselbieter Regierungsrat die kantonale Verordnung über die Covid-Massnahmen und damit auch die Maskenpflicht Ende Juni aufgehoben hat, waren Masken im Schulunterricht kein Thema mehr. Warum sind also Masken an den Sekundarschulen Pratteln und Muttenz wieder empfohlen und warum nur in diesen zwei Gemeinden?

«Bezüglich der Sekundarschulen Pratteln und Muttenz kam es nach den Sommerferien zu einer Häufung von positiven Fällen aufgrund von Reiserückkehrern», erklärt Rolf Wirz von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Aufgrund der Verunsicherung bei den Schulen für die Zeit nach den Herbstferien habe der Kantonsärztliche Dienst in Rücksprache mit den Schulleitungen und der Bildungs,- Kultur- und Sportdirektion eine dringliche Empfehlung ausgesprochen.

Klassenquarantänen sollen verhindert werden

Michael Lüscher, Leiter der Sekundarschule Pratteln, bestätigt: «Wir haben uns gefragt, was wir tun können, um ein Szenario wie im Sommer zu vermeiden. Entsprechend haben wir uns zusätzliche Massnahmen gewünscht. Nach Rücksprache mit uns und dem Amt für Volksschulen hat der Kantonsärztliche Dienst unseren Wunsch berücksichtigt und die dringende Empfehlung ausgesprochen.» Dass es sich lediglich um eine «niederschwellige» Empfehlung und nicht um eine Anordnung handelt, erklärt Wirz mit dem Ansatz, Massnahmen nicht per se präventiv anzuordnen.

Als ersten Schritt in Richtung einer Rückkehr zur generellen Maskenpflicht an Schulen will Wirz die Massnahme nicht verstanden wissen:

«In der aktuellen pandemischen Lage werden keine ungezielten, flächendeckenden Massnahmen angeordnet. Die Maskentragpflicht wird punktuell und befristet eingesetzt bei Hinweisen auf lokale Ausbrüche, mit dem Ziel, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.»

Entsprechend gelte die Empfehlung ausschliesslich für Muttenz und Pratteln: «Es wurden sonst in keiner anderen Schule solche Empfehlungen ausgesprochen.»

Angesichts der enormen sozialen Auswirkungen von Fernunterricht rechtfertigt Wirz die Massnahme mit ihrem potenziell grossen Nutzen: «Wenn es damit gelingt weitere grössere Ausbrüche mit Klassenquarantäne zu verhindern, dann ist der Aufwand gerechtfertigt.» Sekundarschulleiter Lüscher hält die Empfehlung für sinnvoll:

«Wir sind zuversichtlich, dass die Empfehlung uns dabei hilft, einige Infektionen zu vermeiden und den Präsenzunterricht öfter aufrechtzuerhalten.»

Spielten Balkan-Rückkehrer eine Hauptrolle?

Warum es ausgerechnet Muttenz und Pratteln so hart getroffen hat, kann Simon Schweizer, Leiter der Sekundarschule Muttenz, nur spekulativ beantworten: «Möglicherweise hat es mit den in den Sommerferien gewählten Feriendestinationen zu tun.» Zahlreiche Medienberichte legten nahe, dass besonders Ferienrückkehrer aus Nordmazedonien und Kosovo beim Anstieg der Fallzahlen nach den Sommerferien eine Rolle spielten. Dies bestätigt auch das BAG.

In einem Bulletin der Taskforce ist nachzulesen: «Die meisten der von den hospitalisierten Reiserückkehrern genannten Ansteckungsorte in Südosteuropa liegen in Kosovo und Nordmazedonien.» Rolf Wirz bestätigt, dass es verschiedene Ausbrüche in der Region gegeben habe, die primär auf eingeschleppte Infektionen hätten zurückgeführt werden konnten, sagt aber nicht, wo genau sich die Leute ansteckten.

Schulleiter Schweizer betont ebenfalls, dass er nicht wisse, wohin die Schülerinnen und Schüler verreist seien:

«Das entzieht sich meiner Kenntnis. Grundsätzlich kann das in der Schweiz aber auch im Ausland gewesen sein.»

Michael Lüscher äussert sich ähnlich: «Feriendestinationen mit einer höheren Zirkulation des Virus haben beim Anstieg der Fallzahlen nach den Sommerferien sicherlich eine Rolle gespielt. Wir haben aber keinen Überblick darüber, wo die Kinder in den Ferien waren.» Für ihn kommt aber auch eine andere Ursache in Frage: «Ich bin kein Experte. Mir scheint aber, dass der Anstieg der Infektionen nach den Sommerferien auch mit einer lokalen Welle der Pandemie zu tun hatte.»