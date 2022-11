Baselbieter Forscher warnt: «Jeder Tropfen Regen zählt»

Forschung Baselbieter Hydrologe schlägt Alarm: «In unseren Bächen zählt in Zukunft jeder Tropfen» Peter Lüscher, ehemaliger Lehrer und Rektor des Gymnasiums Bäumlihof in Basel, hat die Austrocknungsgefahr von Fliessgewässern in der Nordwestschweiz untersucht – mit alarmierenden Resultaten. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Ausgetrocknete Sissle im Juli 2015: Dieses Schicksal droht auch vielen anderen Flüssen und Bächen in der Region Basel, das zeigt eine Forschungsarbeit. Nadine Böni

Das Thema habe ihn nie mehr losgelassen, sagt Peter Lüscher, ehemaliger Rektor des Basler Bäumlihof-Gymnasiums. Ein Aha-Erlebnis sei gewesen, sagt der 78-Jährige, als er im August 2018 das ausgetrocknete Bett der Sissle gesehen habe. «Da wusste ich, dass ich meine hydrologischen Forschungen, die ich vor bald fünfzig Jahren in Form meiner Doktorarbeit betrieben habe, fortführen will.»

Lüschers Ziel: Eine Aussage darüber zu machen, wie der Klimawandel die Fliessgewässer im Nordwestschweizer Jura beeinflusst. Nach vier Jahren Auswerten, Analysieren, Berechnen und Feldforschung stellt Lüscher, der in Oberwil wohnt, der Fachwelt seine Resultate vor (siehe Fussnote). Sie geben wenig Anlass zu Optimismus.

Peter Lüscher, Sie weisen mit Ihren Forschungen nach, dass fast alle Flüsse und Bäche im Jura in den ­Sommermonaten künftig regelmässig auszutrocknen drohen. Sehen Sie schwarz?

Baselbieter Forscher Peter Lüscher. Benjamin Wieland

Peter Lüscher: Die Entwicklung ist dramatisch. Das hat der vergangene Hitzesommer eindrücklich gezeigt. Wir hatten bei etlichen Fliessgewässern trockene Abschnitte, und das wird sich verschärfen – mit Folgen für die Umwelt, aber auch für den Menschen, Stichwort Bewässerung, Landwirtschaft, aber auch Trinkwasser. Unsere Untersuchungen zeigen, dass – ohne wirksamen Klimaschutz – um das Jahr 2085 im Jura von 40 Gewässern 36 mittel bis stark bezüglich Niedrigwasser gefährdet sind, davon 24 stark.

Werden wir künftig in der Region ein Klima wie in Norditalien haben, mit langen, trockenen Sommern und feuchten, milden Wintern?

Das wird prognostiziert, und meine Untersuchungen bestätigen es. Die Gesamtniederschlagsmenge bleibt in etwa gleich. Aber die Verteilung auf die Jahreszeiten wird noch ungleicher. Verschärft wird die Entwicklung durch zwei Faktoren. In der kalten Jahreszeit wird, wegen der Erderwärmung, weniger Niederschlag in Form von Schnee und Eis gespeichert, der Regen fliesst dann schneller ab. Im Sommer sind mehr Starkregen zu erwarten.

Das heisst, dass der Niederschlag, salopp ausgedrückt, schneller runterkommt?

Genau. Eigentlich funktionieren unsere Böden wie ein Schwamm. Wenn sie aber ausgetrocknet sind, funktioniert das nicht mehr.

Was auffällt: Flüsse im Baselbiet wie Ergolz und die Vordere und Hintere Frenke sind besonders stark austrocknungsgefährdet. Weshalb?

Das hat in erster Linie mit der Topografie zu tun. Ich kann mit meinen Daten nachweisen, dass der Tafeljura, wie wir ihn im Baselbiet vorwiegend antreffen, vom Klimawandel stärker betroffen ist als der Kettenjura. Das hat mit zwei Faktoren zu tun: der Kettenjura liegt im Schnitt höher, womit es kühler ist und er mehr Niederschlag erhält. Dann ist er wegen der stärkeren Faltung weniger für landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Somit haben wir im Kettenjura auch mehr Wald als im Tafeljura, und diese natürliche Vegetationsform wirkt stabilisierend auf den Wasserhaushalt.

Juli 2017: Zivilschützer fischen den Homburgerbach aus. Das Wasser ist zu warm. Philipp Felber

Sie fordern in Ihrer Arbeit Massnahmen. Etwa die verstärkte Revitalisierung von Bach- und Flussläufen.

Es geht um eine Verlangsamung des Abflusses, aber auch um die Flora und Fauna. Die Fliessgewässer müssen stärker beschattet werden, das kann man mit Uferbepflanzung, vor allem Bäumen, leisten. Dann braucht es Ausbaggerungen. In den Vertiefungen finden die Fische kühlere Wasserschichten vor. Ein leuchtendes Beispiel ist die ­Revitalisierung der Birs in Reinach, auf dem Gebiet der ehemaligen Abwasser-Reinigungsanlage Dort hat man künstliche Inseln geschaffen, Kiesbänke, die bei Hochwasser überschwemmt werden. Ferner ist auch bei Niedrigwasser der gegenseitige Austausch mit dem Grundwasser gewährleistet.

Modellhaft: Die renaturisierte Birs bei Reinach. Peter Lüscher

In etlichen Tälern sind die Platzverhältnisse eingeschränkt. Wie soll das gehen?

Ich habe erst gerade ein Projekt in Reigoldswil dokumentiert. Dort ist die hintere Frenke in einem Abschnitt zwischen Strasse und privaten Gärten eingeklemmt. Trotz der Mauern auf beiden Seiten ist es gelungen, das Gewässer zu gliedern, mit Buhnen, Kiesbänken, Halbinseln, Vegetation. Das Beispiel zeigt: Es funktioniert auch unter schwierigen Verhältnissen, aber man muss Geld in die Hand nehmen.

Entlang der Birs wurden erst kürzlich viele Bäume am Wasser entfernt, wegen des Hochwasserschutzes. Mit der Begründung, das könne im Fall von Hochwasser zu Stauungen führen.

Ich kenne nicht alle Details dieses Projekts. Aber es gibt andere Wege, das sieht man beim Birsig in Basel: Kurz, bevor der Fluss bei der Heuwaage unter dem Boden verschwindet, hat man Pfosten ins Wasser gestellt. Bei Hochwasser würden sich mitgerissene Bäume und Gebüsche dort sammeln, mit einem Bagger kann man das Geschiebe entfernen.

Einige Bäche in der Region trocknen schon heute zumindest abschnittsweise komplett aus. Wie kann man das verhindern?

Eine Möglichkeit wären Rückhaltebecken in den Oberläufen der Bäche, wie wir sie in Seitentälern in den Alpen finden. Mit diesen Reservoiren könnte man in den Sommermonaten eine Mindestwassermenge garan­tieren.

August 2018: Kein Tropen Wasser mehr in der Sissle. Hinter der Brücke: Kasten der Messstation. Peter Lüscher

Was halten Sie von der ­Strategie, dass sich private Wassersammeltanks bauen sollen?

Jeder Tropfen Regen, der gesammelt wird, zählt. Wichtiger wäre aber ein umweltgerechteres Verhalten.

Was war Ihr Antrieb, mit Mitte 70 nochmals eine Forschungsarbeit zu starten?

Ich wollte genau das zeigen: Dass man auch in hohem Alter noch etwas erforschen kann – dass lebenslanges Lernen keine Floskel ist. Ich habe an der Fachhochschule Nordwestschweiz als Gasthörer Kurse in Geomatik besucht. Der Austausch mit jungen Studierenden war wunderbar. Dann bereitet mir wissenschaftliches Arbeiten und die Zusammenarbeit mit Fachwissenschaftlern Spass. Heute stehen einem Daten kostenlos und in riesigen Mengen zur Verfügung. Das ist ein Traum im Vergleich zu früher.

Quelle: «Fliessgewässer im Nordwestschweizer Jura in Zeiten der Trockenheit und des Klimawandels»: Peter Lüscher, Rolf Weingartner, Daniela Pavia Santolamazza und Henning Lebrenz. Regio Basiliensis 63/2 2022. Erhältlich beim Geographischen Institut der Uni Basel.

Messreihen seit 1864 Die Daten von total 40 Wassermessstationen in den Kantonen Aargau, Baselland, Bern, Jura und Solothurn hat Peter Lüscher für seine Forschungen ausgewertet. Er beschränkte sich dabei auf Fliessgewässer im Nordwestschweizer Jura – das ist auch der Grund, weshalb etwa der Rhein in seiner Analyse nicht vorkommt. Für ihn gelten andere Gesetzmässigkeiten. Die ältesten Daten stammen von 1864, als die ersten Stationen eingerichtet wurden. Lüscher, der in Olten aufwuchs, doktorierte 1975 mit einer Arbeit in Hydrologie zum Dünnerntal im Solothurner Jura.

