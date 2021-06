Uni ist atom-frei: Reaktor-Rückbau ist offiziell abgeschlossen

Forschung Rückbau abgeschlossen – Uni Basel ist offiziell «atom-frei» Über 50 Jahre hatte die Universität Basel einen eigenen Atomreaktor in Betrieb – nun ist dieses Kapital endgültig abgeschlossen. Jonas Hoskyn 15.06.2021, 05.00 Uhr

Der frühere Atomreaktor der Universität Basel. Universität Basel/ENSI

Die Stilllegungsarbeiten beim ältesten Atomreaktor der Schweiz sind abgeschlossen. Die Universität Basel hatte den Leichtwasserreaktor AGN-211-P im Jahr 1958 an der Weltausstellung in Brüssel zu Ausbildungszwecken erworben. 1959 wurde er vom Departement für Physik als Versuchs- und Übungsreaktor in Betrieb genommen. 2013 wurde er abgeschaltet. Das Uran aus dem Reaktor war bereits 2015 in die USA zurück gebracht worden, von wo der Reaktor ursprünglich stammte. Das in diesem Forschungsreaktor verwendete Uran war atomwaffenfähig gewesen – es bräuchte indes weit mehr als die in Basel benutzten gut zwei Kilogramm für eine Bombe.