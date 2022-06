Uni Basel spielt Klimawandel durch: Walddach in Hölstein entsteht

Forschung Uni Basel spielt den Klimawandel durch: Wald-Dach ist endlich montiert Jahrelang wurde das Walddach-Projekt der Uni Basel verzögert. Doch jetzt ist die künstliche Überdeckung bei Hölstein im Entstehen begriffen. Sie fällt etwas anders aus, als sich die Forschenden zu Beginn gedacht haben. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Zweimal pro Jahr müssen die Dachflächen geöffnet respektive geschlossen werden – von Hand. Nicole Nars-Zimmer

Weithin sichtbar ragt bei Hölstein ein Kran fünfzehn Meter über die Baum­kronen der Hügelkuppe. Er dient der Uni Basel dazu, Forschenden Zugang zu den Baumkronen zu verschaffen, an denen sie Messgeräte installieren.

Auf dem Versuchsgelände sind nicht nur zahlreiche Bäume von der Wurzel bis zum Wipfel mit Messinstrumenten gespickt, sondern auch der Waldboden. Die Instrumente erfassen unter anderem Bodenfeuchte, Wasserversorgung, Schwellen und Schrumpfen der Stämme im Tag-und-Nacht-Rhythmus und den Stammzuwachs. So konnte über mehrere Jahre bereits ein umfangreicher Datenschatz erhoben werden.

Nun endlich geht es an Stufe zwei dieses Forschungsprojekts. Ziel ist es, herauszufinden, wie gut unsere Waldbaumarten mit dem Klimawandel zurechtkommen. Die Prognosen sagen unter anderem voraus, dass es deutlich weniger Niederschläge geben wird. Wüsste man heute schon, welche Baumarten mit weniger Wasser gut ­zurechtkommen, könnte man im Forst bereits diese Arten setzen.

Vier Jahre Verspätung wegen Trockenheit und Corona

Daher treibt der Leiter des Projekts, Ansgar Kahmen, Botaniker und Professor für Physiologische Pflanzenökologie an der Universität Basel, seit Jahren den Bau eines Daches im mittlerweile sehr gut dokumentierten Wald voran. Es soll auf gewissen Flächen die Hälfte des Niederschlags abhalten. Er erklärt:

«Insgesamt überdachen wir hier mit sieben Dächern 3000 Quadratmeter Fläche. Jeder überdachten Fläche ist eine Vergleichsfläche mit ähnlichem Baumbestand zugeordnet.»

So sei eine genaue Aussage darüber möglich, welche Auswirkungen der Wassermangel auf einzelne Baumarten hat.

Die Stellage muss zwischen den Bäumen aufgebaut werden. niz

Eigentlich sollte das Dach schon seit Jahren dort oben stehen. Allerdings kam Kahmen mehrfach die Natur selbst dazwischen: in Form der Trockensommer 2018, 2019 und 2020. Viele Bäume überlebten nicht. So gewann die Forschung ungeplant bereits Erkenntnisse über die Vorgänge, die einen Baum zum Absterben bringen. Dank der Mess­geräte in einer Detailgenauigkeit, die bislang einmalig war.

Verlorene Zeit war es also nicht. Aber den Bäumen zusätzlich noch Regen wegzunehmen, liess sich kaum verantworten. Dann kam Corona und damit die Schwierigkeit, überhaupt eine Baustelle einrichten zu können. Dann der Baustoffmangel. Jetzt aber wird endlich gebaut.

Der Einzige, der beim Besuch der bz Lärm macht, ist Markus Bürgin, der gerade armlange Bodenschrauben durch die Fussplatten, auf denen die Konstruktion ruht, in den Boden dreht. Normalerweise verankere er damit Carports oder Tierunterstände für die Landwirtschaft, erklärt der Füllinsdörfer gut gelaunt:

«Das hier ist mal was ­anderes»

Dank der Erdschrauben lässt sich das ganze Bauwerk eines Tages auch rückstandslos wieder entfernen, was auch dem Forst ein Anliegen war.

Die Dächer selbst entstehen in Gerüstbauweise und sind mit transparenten Polycarbonatplatten gedeckt, die per Hand geöffnet und geschlossen werden können. «Wir werden sie jeweils im Herbst komplett öffnen, wenn die Wachstumsperiode der Bäume abgeschlossen ist. So gelangt die Streu beim Laubfall trotzdem auf den Boden. Im Februar schliessen wir sie dann wieder», erklärt Kahmen und führt gleich vor, wie einfach das geht.

Von Hand statt mit Motoren: Dach wird manuell geöffnet

Das Dach ist viel einfacher konstruiert als ursprünglich projektiert. Die Dachfläche sollte sich ferngesteuert nach Belieben öffnen und schliessen lassen. Dafür hätte jede einzelne Dachlamelle mit einem eigenen Motor versehen werden müssen. Doch das erwies sich als störungsanfällig und zu wartungsintensiv.

Also setzen die Forschenden auf Handarbeit. Zweimal jährlich kommt es also zu einer grossen Öffnungs- und Schliessungsaktion. Trotz bescheiden wirkendender Konstruktion kostet das Ganze etwa eine Million Franken und wird vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert.

Mitarbeiter der auf mit Messtechnik versehene Bauten spezialisierten Brandenburger Firma Umwelt-Geräte-Technik (UGT) sind gerade daran, das vierte der sieben Dächer aufzustellen. «Alle für die Messung wichtigen Bäume sind in den Plänen eingezeichnet und zusätzlich mit einem blauen Band am Stamm versehen, sodass wir sie ­einfach identifizieren können», sagt Techniker Sebastian Lorenz, der die bz übers Gelände führt. Allerdings müssten sie mit den Streben exakt geradeaus zwischen den Bäumen durch. Das berge ein Problem:

«Auf dem Plan sieht man nicht, wenn ein Baum krumm gewachsen ist und daher doch im Weg steht. Wir sind also ständig am Anpassen.»

Im Moment werden die Regenrinnen installiert. Sie sollen die Niederschläge aus dem Versuchsgelände leiten. Noch fehlen zweieinhalb Dächer. Dann kann Kahmen endlich mit seinem Projekt voll loslegen.

