Fortifikation Hauenstein Der Erhalt der Militärstellungen am Belchen nimmt Fahrt auf Der frischgegründete Verein zur Rettung der Befestigungslinie aus dem Ersten Weltkrieg legt ein Eiltempo vor. Doch die Finanzierung der verschiedenen Projekte ist noch lange nicht gesichert.

Der Aufstieg zum Panzertürmli ist nun durch zusätzliche Geländer gesichert. zvg/Diego Sonderegger

Eines kann man den Mitgliedern des kürzlich gegründeten Vereins Fortifikation Hauenstein bestimmt nicht vorwerfen: Untätigkeit. Nachdem der Oberwiler CVP-Landrat Pascal Ryf das politische Terrain vorbereitet hat, sorgt der Verein seit diesem Frühjahr unter anderem für den Erhalt wichtiger Teile der Befestigungsanlage. Ebenso für «die Förderung einer sanften touristischen Nutzung», wie er in seinen Leitlinien schreibt.

Der jüngste Streich der Bemühungen galt nun einem der markantesten Punkte überhaupt: dem sogenannten «Panzertürmli» der Stellung Lauchweid auf der Lauchflue. Der Beobachtungsposten aus dem Ersten Weltkrieg liegt auf über 1000 Metern Höhe zwischen Waldenburg und Eptingen und ist seit je her beliebtes Wanderziel. Allerdings ist die unmittelbare Umgebung nicht ganz ungefährlich, geht es doch vom Aussichtspunkt über eine Felswand 80 Meter in die Tiefe.

Zusätzliche Geländer und Sicherungen angebracht

Im vergangenen Monat haben die Vorstandsmitglieder Danielle und Diego Sonderegger mit Hilfe zweier externer Spezialisten bereits vorhandene Abschrankungen und Geländer erneuert sowie neue angebracht. Vereinspräsident Pascal Ryf betont, wie sehr dabei der Sicherheitsaspekt im Vordergrund stand:

«Der Verein will mit diesem Engagement einen Beitrag zur Unfallverhütung leisten, wenn auch die Militärstellung aus dem Ersten Weltkrieg auch in Zukunft nur von geübten, gut ausgerüsteten Wanderinnen und Wanderern besucht werden sollte. Gerade auch für gutvorbereitete Familien mit Kindern und für Schulklassen soll der Besuch mit der nötigen Vorsicht weiterhin möglich sein.»

Klar ist, dass der Anstieg und Aufenthalt beim Panzertürmli weiterhin auf eigene Gefahr erfolgen.

Ein Wahrzeichen der gesamten Festungslinie: Das aus einem Dampflokomotivkessel zusammen genietete Panzertürmli Lauchweid. zvg/Diego Sonderegger

Um die Verbesserung der Situation nicht auf die lange Bank zu schieben, entschloss sich der Verein zur Übernahme der Kosten. Noch liege die Schlussabrechnung der Arbeiten nicht vor, doch geht Ryf von einer Summe im vierstelligen Bereich aus. In einem zweiten Schritt werde sich der Verein um eine Kostenbeteiligung durch die umliegenden Gemeinden und Private bemühen.

Gleichzeitig läuft der Antrag auf Aufnahme ins Handelsregister. «Sobald wir ein im Handelsregister eingetragener Verein sind, können Spenden von den Steuern abgezogen werden», ergänzt der Vereinspräsident.

Wie eine Landratsdebatte im November 2020 gezeigt hat, sind auf absehbare Zeit keine Kantonsgelder zu erwarten. Obschon das Parlament die Regierung überstimmte und Pascal Ryfs Postulat zur Rettung der Fortifikation stehen liess, machte Baudirektor Isaac Reber damals unmissverständlich klar, dass Steuergelder für den Erhalt der Militärstellungen an anderer Stelle, etwa bei den Schlössersanierungen, eingespart werden müssten. Also muss der Verein weiterhin auf eigene Faust nach Finanzierungsquellen suchen.

Das nächste Projekt ist bereits gestartet

Was viele wohl nicht wissen, die bereits die Aussicht von der Lauchweid hinab geniessen konnten: Die genietete Panzerkuppel des Beobachtungspostens war einst der Kessel einer Dampflokomotive. Die Stellung wurde kurz nach Kriegsausbruch zwischen August und Oktober 1914 vom Sapeur Bataillon III/22 gebaut.

Inzwischen ist die markante Anlage zum Markenzeichen der 48 Kilometer langen Kette von Befestigungsanlagen geworden, welche die Fortifikation Hauenstein ausmachen. Diese will der gleichnamige Verein nicht nur weiter erforschen und dokumentieren, sondern auch deren sichtbare Überbleibsel weitmöglichst erhalten und als Mahnmal der Nachwelt überliefern.

Kunstvoll in Stein gemeisselt, aber ebenfalls sanierungsbedürftig: Die Kantonswappen entlang der Belchen-Südstrasse. Bruno Kissling

Noch vor der Sicherung des Geländes beim Panzertürmli haben anfangs September bereits die Arbeiten am nächsten Projekt begonnen. Dank des persönlichen Engagements von Vorstandsmitglied Christoph Rast sowie weiterer privater Geldgeber sollen bis zum Sommer des kommenden Jahres die Wappen an der Belchen-Südstrasse restauriert werden. Entlang der Strasse verewigten sich die einst in der Fortifikation eingesetzten Militäreinheiten mit kunstvollen Kantonswappen. Mit der Restaurierung der in Stein gemeisselten Erinnerungen ist der Oltner Steinmetz und Bildhauer Luciano Sutter beauftragt worden.