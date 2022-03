Baselland: Kanton publiziert FAQ zu Schutzräumen

Fragen-Katalog «Was muss ich mitnehmen?» Baselland publiziert FAQ zu den Schutzräumen Wegen des Ukraine-Kriegs werden die Behörden mit Anfragen zu Schutzräumen überhäuft. Das Baselbieter Amt für Militär und Bevölkerungsschutz hat nun einen Ratgeber veröffentlicht, in dem man etwa erfährt, ob der Hund in den Schutzraum mitkommen darf. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

So wie auf dem Bild sieht es wohl in den meisten privaten Schutzräumen aus: Sie werden für andere Zwecke genutzt. bz-Archiv

In manch einer Gemeinde sind derzeit die Zuständigen damit beschäftigt, alte Pläne zu wälzen und Listen zu aktualisieren. Jeder Einwohner, jede Einwohnerin hat Anrecht auf einen Schutzplatz unweit des eigenen Zuhauses. Die Gemeinden sind, so sieht es die Aufgabenteilung im Gefahrenfall vor, für die Zuweisplanung und die entsprechende Information der Bevölkerung zuständig.

Weil die Behörden derzeit sehr viele besorgte Anfragen erreichen, hat nun der Kanton Basel-Landschaft ein FAQ aufgeschaltet. Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) beantwortet darin die Frequently Asked Questions, die häufig gestellten Fragen.

So hält das FAQ fest, dass man sich an seine Wohngemeinde wenden soll, wenn man nicht weiss, in welchen Schutzraum man sich bei entsprechender Anweisung zu begeben hat. Von welcher Stelle man erfährt, wie man ein Lüftungsgerät bedient und die Panzertür verriegelt. Oder ob es ein Trockenklosett braucht.

Radio einschalten, Nachbarschaft informieren

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hätten die Anfragen nach Schutzräumen, der Zuteilung und Folgefragen wie Notvorrat und Notgepäck deutlich zugenommen, sagt Adrian Baumgartner, Mediensprecher der Baselbieter Sicherheitsdirektion: «Das gestiegene Informationsbedürfnis hat das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz dazu veranlasst, die Informationen zu aktualisieren und zentral zur Verfügung zu stellen, im Sinne der vorausschauenden Hilfestellung und als Service für die Bevölkerung.»

Das FAQ entlaste die Mitarbeitenden des AMB, aber auch alle anderen zuständigen Behörden. Baumgartner zum Sinn der Sache:

«So werden Kapazitäten frei, die wir für Organisation und Planung brauchen.»

Thema des FAQ sind auch Notvorrat und Notgepäck. Empfohlen werden neun Liter Wasser pro Person, weitere Getränke, haltbare Lebensmittel für rund eine Woche, Taschenlampen oder Kerzen, ein Gaskocher – und nicht zuletzt Batterien, die man für ein Radiogerät verwenden kann, auf dem man bei Sirenenalarm Radio SRF 1 einschalten soll. («Befolgen Sie die dort angegebenen Anweisungen. Informieren Sie die Nachbarschaft.»)

Zum Notgepäck gehören, neben den üblichen Dokumenten wie Pass, ID, Impfausweis, Krankenkassenkärtchen und so weiter, auch das Mobiltelefon samt Ladekabel sowie die Jodtabletten, die bei Radioaktivität eingenommen werden können.

«Händelbare» dürfen mit – «freilaufend versäubernde» nicht

Viel Wissenswertes enthält auch der Abschnitt, in dem es darum geht, wer alles im selben Schutzraum zugelassen ist. «Darf ich meine Mutter, meinen Vater aus einer anderen Gemeinde in den Schutzraum mitnehmen, in welchen ich eingeteilt bin?» Die Antwort des AMB: «Dies wird kaum möglich sein, da dieser Schutzraum für die Bewohner der eigenen Gemeinde vorgesehen ist. Im Einzelfall entscheidet die betreibende Organisation des Schutzraumes.»

Bei Haustieren ist der Fall weniger eindeutig. Ob man die Katze, den Hund mitnehmen darf, hänge vom Besitzer des Schutzraums ab, schreibt das Amt. Sogenannte «händelbare Tiere», das sind Tiere in Kleinkäfigen, wie etwa Meerschweinchen oder Wellensittiche, könnten zulässig sein, «je nach Platzanspruch und Ausdünstung».

Anders sei die Lage bei Tieren, die sich «freilaufend versäubern», darunter fallen Hunde und Katzen: Sie seien in der Regel nicht zugelassen. Wer einen eigenen privaten Schutzraum besitzt, dürfte in dieser Frage wohl zu einem anderen Schluss kommen.

Auf unterirdisches Feuerwehr-Museum gestossen

Zwar gibt es in keinem anderen Land der Welt derart viele Schutzräume wie in der Schweiz. Gegenwärtig fänden trotzdem nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner einen Platz. Das zeigen die aktuellsten Zahlen. In 365'000 Bunkern sind 9 Millionen Plätze vorgesehen. Doch sie sind ungleich verteilt.

Das lässt sich anhand der beiden Basel ablesen. Baselland erfüllt den Bedarf mit 114 Prozent – der Landkanton bietet also wesentlich mehr Plätze, als er Einwohner hat. In Basel-Stadt hingegen liegt der Wert bei 81 Prozent. Noch tiefere Schutzplatz-Quoten weisen lediglich die Kantone Neuenburg (76%) und Genf auf (72%).

Aber selbst, wenn genügend Schutzräume vorhanden sind, ist nicht garantiert, dass sie auch rasch bezogen werden könnten. Ein eindrückliches Beispiel bot sich in Allschwil. 2019 stiess eine Delegation des Einwohnerrats bei einer Inspektion in einem Schutzraum der Gemeinde auf ein unterirdisches Feuerwehr-Museum.

Auch in anderen Bunkern sah es nicht viel besser aus. So sei das eingelagerte Material teilweise so alt gewesen, hiess es in einem Bericht, dass es sich buchstäblich in Staub verwandelt hatte und nicht mehr auffindbar war.

