Fraktionschef Simon Oberbeck im Interview: «Wir sind das Original in der Mitte» CVP-Fraktionschef Simon Oberbeck gibt das Ziel für die Wahlen 2023 durch: Mit neuem Namen will die Partei zwei Landratssitze gewinnen. Interview: Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CVP-Fraktionschef Simon Oberbeck. Kenneth Nars

Simon Oberbeck, Sie sind seit kurzem Chef der CVP/GLP-Fraktion im Landrat. CVP und GLP arbeiten seit 2019 zusammen. Wenn wir richtig beobachtet haben, so politisiert die Fraktion mehrheitlich bürgerlich.

Simon Oberbeck: Wir haben eine Erhebung zu sämtlichen Entscheiden der laufenden Legislatur vorgenommen. Wir sehen: Bei rund zwei Dritteln der Abstimmungen stimmen FDP und SVP, also die bürgerlichen Fraktionen, mit uns. Bei einem Drittel folgen uns SP und Grüne. Ich sehe uns als bürgerliche Fraktion mit sozialem Anstrich.

Ist die erstmalige Fraktionsgemeinschaft mit der GLP eine reine Zweck-Ehe bis zur nächsten Wahl, oder ist das schon eine Liebe, die langfristig Bestand haben könnte?

Aus meiner Sicht ist das eine sehr gut funktionierende Gemeinschaft, die nach den Wahlen 2023 fortgeführt werden könnte. Von der DNA her sind wir uns ähnlich. Wir haben kürzlich die Klimaschutz-Initiative im Landrat abgelehnt. Wir mussten darüber in der Fraktion nicht lange diskutieren: Auch für die GLP-Vertreter war klar, dass die Initiative kein taugliches Instrument im Kampf gegen den Klimawandel ist.

Gemeinderat, Landrat und Rheinhäfen-Sprecher Der 38-jährige Simon Oberbeck kann bereits auf eine lange Politkarriere zurückblicken: Seit 2008 politisiert der Christdemokrat im Gemeinderat in Birsfelden, wo er auch aufgewachsen ist. Von 2006 bis 2013 war er Präsident der Jungen CVP Schweiz. Im November 2015 rückte er für den im Amt verstorbenen Claudio Botti in den Baselbieter Landrat nach; bei den Wahlen 2019 wurde er im Amt bestätigt. Seit dem 1. Juli präsidiert Oberbeck nun die CVP/GLP-Fraktion im Landrat. Er folgte in dieser Funktion auf den Allschwiler Felix Keller, der die Christdemokraten im Baselbieter Parlament während rund zehn Jahren anführte. Zudem sitzt er in der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Kantonsparlaments. Beruflich ist der gelernte Kaufmann seit 2013 als Beauftragter für Kommunikation und Verkehrspolitik für die Schweizerischen Rheinhäfen tätig. (haj)

Der Klimawandel ist eine der grössten politischen Herausforderungen unserer Zeit. Wie sieht Ihr Klimaplan aus?

Wir müssen Schritt für Schritt mit konkreten Massnahmen

vorangehen, anstatt in die Verfassung schreiben, dass wir alle das Klima schützen wollen. Das Nein zum CO2-Gesetz hat gezeigt, dass Ablasshandel mit Lenkungsabgaben von einer Mehrheit der Bevölkerung nicht goutiert wird. Anreize sind besser als Verbote. Der Staat soll die Rahmenbedingungen setzen, damit die Wirtschaft Innovationen kreieren kann. Um es in der Schifffahrtssprache zu sagen: Setzen wir die Segel richtig, wird der Wind seinen Teil zum Gelingen beitragen.

Sagen Sie konkret, was Sie für den Klimaschutz tun wollen.

Auf meinen Vorstoss hin hat die Baselbieter Regierung entschieden, dass Wärmepumpen bis zu einem Volumen von zwei Kubikmetern von der Bewilligungspflicht befreit sind. Das ist vielleicht nicht so plakativ wie die Forderung, Benzinautos zu verbieten, ist aber ein praktisches Beispiel mit grosser Wirkung. Auch fordern wir den Bau von Blockheizkraftwerken und den vermehrten Einsatz von Schweizer Holz sowie von rezykliertem Material beim Bauen. Dieser Bereich wird in den Diskussionen um den Klimaschutz oft vergessen. Dabei ist in Baumaterialien wie Beton und Stahl Unmengen von grauer Energie versteckt.

Und welchen Klimaplan haben Sie für den Verkehr?

Wir dürfen Strasse und ÖV nicht gegeneinander ausspielen. Erstens findet der ÖV teilweise auf der Strasse statt, zweitens wird mit der zunehmenden Elektromobilität der motorisierte Individualverkehr umweltfreundlicher. Dasselbe gilt drittens für den Strassenbau durch die Implementierung der Kreislaufwirtschaft. Verkehrsprojekte sind oft starkem Gegenwind ausgesetzt. Das gilt auch für den ÖV, wie das Volks-Nein zur Verlängerung der Tramlinie 14 gezeigt hat. Hier müssen wir nach Wegen suchen, wie wir die Bevölkerung früher und besser einbinden können. Wir werden sowohl auf Strasse und Schiene unsere Infrastruktur in den nächsten Jahren weiter ausbauen müssen.

Sie sagten, dass Lenkungs­abgaben auf Skepsis stossen. Nun haben Sie im Landrat einen Deponie-Fünfliber gefordert. Das ist dasselbe.

Ich bin überzeugt, dass eine Lenkungsabgabe bei den Baustoffdeponien zu einem Rückgang der Mengen beiträgt. Die Regierung hatte in der Vernehmlassungsvorlage die Lenkungsabgabe noch drin, diese nun aber rausgenommen. Ich bedaure das, kann aber damit unter Umständen leben. In der Abstimmung hätte es diese vermutlich schwer gehabt. Für mich zentral ist, dass es nun vorwärtsgeht mit dem Baustoff-Recycling. In einem weiteren Vorstoss fordere ich eine Beteiligung des Kantons an Deponien. Damit oder auch mit zeitweiser Übernahme des Betriebs könnte der Kanton gleich lange Spiesse bei der Deponierung garantieren.

Reden wir über Ihre Partei. Auch die Baselbieter CVP hat den Namenswechsel beschlossen und wird ab 2022 «Die Mitte» heissen. Glauben Sie wirklich, dass Ihnen dies etwas bringen wird?

Wir mussten etwas machen. Unsere Partei hat in den vier bevölkerungsreichsten Kantonen Zürich, Bern, Waadt und Aargau nur zwei Nationalratssitze. Im Baselbiet ist der Namenswechsel eine grosse Chance. Mit unserem Namen hatten wir in der Vergangenheit das Problem, über die katholisch geprägten Stammlande im Unterbaselbiet und Laufental hinaus im mittleren und oberen Kantonsteil Fuss zu fassen. Im Hinblick auf die Landratswahlen 2023 werden wir neu auftreten und uns als Original in der zuletzt zersplitterten Mitte positionieren. Wir wollen ein bis zwei Sitze zulegen. Das wird gelingen. An profilierten Köpfen mangelt es nicht.

Apropos: Wie gehen Sie 2023 in die Regierungswahlen? Wird Anton Lauber, der dann zehn Jahre im Amt sein wird, nochmals antreten?

Toni Lauber wird nochmals antreten, das darf ich hier verkünden. Und er möchte vier weitere Jahre Regierungsrat sein. Toni Lauber ist der Fels in der Brandung des Baselbiets. Er ist stark genug, auch heisse Eisen anzufassen, wie er mit der jüngst vorgestellten Vermögenssteuer­reform einmal mehr gezeigt hat.

Und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter?

Auch sie wird sich 2023 erneut zur Wahl stellen. Für uns ist es wichtig und toll, dass wir in dieser Zeit des Umbruchs auf diese anerkannten und profilierten Persönlichkeiten zählen können.

Die CVP ist keine beständige Partnerin: Bei den Regierungswahlen ging sie im Rahmen der Büza meist mit FDP und SVP, bei den nationalen Wahlen mit den Mitte-Parteien. Können Sie sich diesen Slalomkurs noch leisten?

Die CVP ist eine beständige Partei mit einer gesunden Portion Pragmatismus. Die Frage allfälliger Wahlallianzen diskutieren wir derzeit im Parteivorstand. Entscheiden wird die GV im kommenden Frühling.

Befürchten Sie, ohne Büza Laubers Regierungs­sitz zu verlieren?

Nein. Anton Lauber wäre 2019 wohl auch ohne Wahlallianz gewählt worden. Er hat ja das beste Resultat aller Kandidierenden erzielt. Um die Unterstützung der beiden anderen Parteien waren wir freilich dankbar.